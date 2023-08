Im Mittelpunkt das Jersey – 11teamsports mit neuer Teamsportkampagne

Pünktlich zum Saisonstart der Amateurligen gibt 11teamsports, Europas größter Teamsportanbieter, wieder Vollgas und launcht seine bisher größte Teamsportkampagne.

„More than a Jersey“ – unter diesem Claim fasst der Fußballexperte die Multibrand Kampagne zusammen, die das Jersey in den Mittelpunkt stellt. Mit der Kampagnenidee verbindet das Unternehmen seinen Main Purpose am Kunden, jedem sport-begeisterten Teamsportfan, egal ob Profi oder Amateur, das beste Jersey für sich und sein Team zu liefern. In der Inszenierung setzt 11teamsports erneut auf die geschickte Verflechtung der Amateurwelt mit prominenten Testimonials.

Das Jersey – es steht für Emotionen, kann Leistungen und Erfolg widerspiegeln oder als Fashion Icon verstanden werden. Es ist weit mehr als ein Stück Stoff. Als Hero der neuen Kampagne symbolisiert es als Endprodukt die Leidenschaft und alle Services, die 11teamsports im Rahmen von Trikoterstellungen vereint. Denn insbesondere dieses Serviceangebot im Bereich Veredelung und Individualisierungsdesigns von Trikots unter dem Namen House of Clubs, macht das Unternehmen einzigartig in der Sportindustrie.

Johannes Mulert, Brand Director Football 11teamsports Group: „Bei 11teamsports sind wir durch unser Serviceangebot in der Lage, perfekt auf die individuellen Trikotwünsche unserer Kunden einzugehen und technisch umzusetzen. Wir kreieren Trikots, mit denen unsere Kunden wiederum ihre ganz eigenen Geschichten schreiben. Im Rahmen unserer Kampagne wollen wir genau solche individuellen Geschichten zum Leben erwecken, in den Fokus stellen und als 11teamsports Brand erzählen.“

Multibrand-Hero Video: https://youtu.be/Up6o254y9XU

In seinem Multibrand-Hero der neuen Kampagne verbindet der Teamsportspezialist diese Kernelemente exemplarisch in Form von drei Handlungssträngen, die auf emotionale Weise zeigen, wie ein Jersey ganz persönliche Amateurfußballer-Momente prägen und gestalten kann: Der erste Strang erzählt von einer jungen Spielerin, die über die 11teamsports Academy sowohl Zugang zum Fußball als auch zu ihrem allererstes Jersey erhält und dabei auch noch auf ihr Vorbild Giulia Gwinn trifft. Die zweite Geschichte zeigt einen Jungen, der sein eigens bei 11teamsports designtes Delay Sports Trikot trägt und dessen Weg sich im Berliner Fußball-Käfig unerwartet mit seinem Idol Elias Nerlich kreuzt. In der dritten Storyline steht TikTok Star Sai im Fokus, der sich begeistert über den Produktionsprozess seines neues PUMA RE:Fibre Jersey aus alten Textilien zeigt.

Darüber hinaus verlängert 11teamsports die drei verflochtenen Handlungsstränge des Kampagnen-Heros zu Monobrand-Pieces (adidas, Nike, PUMA) mit jeweils eigenen Kampagnen Assets (Anzeigen, Videos, Banner etc.), die im Rahmen der Kampagne für eine noch zielgruppengenauere Ansprache sorgen.

Die Kampagne startet europaweit pünktlich zum Saisonauftakt für eine Laufzeit von acht Wochen. Unter dem Slogan „More than a Jersey“ wird sie über zielgruppennahe Plattformen, wie u. a. DAZN gespielt und stellt somit auch 11teamsports erste TV-Kampagne dar. Ab sofort stehen zudem alle Kommunikationskanäle des Unternehmens länderübergreifend im Zeichen der Teamsportkampagne. Hierzu zählen u. a. der Onlineshop mit eigener Landingpage, die House of Clubs App, Social-Media-Kanäle, wie TikTok, Instagram, Youtube und Facebook, klassische PR-Maßnahmen, bis hin zur Platzierung und Aktivierung in den 11teamsports Stores., Darüber hinaus wird die Kampagne über die verschiedenen Werbeflächen (Stadionmagazin, Bande, etc.) der zahlreichen Partnerclubs von 11teamsports aus dem Profi- und Amateurbereich verbreitet.

Die Konzeption und Kreation erfolgte in-house in Zusammenarbeit mit Regisseur und DOP Sebastian Th. Brune, die Produktion mit Unterstützung von 100BLACKDOLPHINS.

Die jährliche Teamsportkampagne hat sich bei 11teamsports zu einem zentralen Marketingtool entwickelt hat. In den letzten Jahren waren u. a. prominente Testimonials, wie Joshua Kimmich, Giulia Gwinn, Jamal Musiala oder Julian Brandt für die Kampagnen des Teamsportspezialisten im Einsatz, im letzten Jahr inszenierte man seinen eigenen Verein Eleven FC.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

eleven teamsports GmbH

Frau Caroline Endter

Im Winkel 1-5

74589 Satteldorf

Deutschland

fon ..: 01758285004

web ..: https://www.11teamsports.com

email : presse@11teamsports.com

Über 11teamsports:

11teamsports ist der führende Teamsportspezialist in Europa für Produkte und Team-Services, insbesondere für Amateurteams. In der Teamsportwelt des Fußballspezialisten, dem HOUSE OF CLUBS, wird ein Portfolio vereint aus Performance-Produkten und Merchandising, ergänzt durch Expertisen in den Bereichen Veredelung, Teamshops sowie einer APP für professionelle Teamorganisation. Das Unternehmen verkauft sein Sortiment über www.11teamsports.com europaweit und betreibt mehr als 71 Stores, darunter u.a. ein Flagship Store in Berlin sowie Stores in Wien, Zürich, Prag, Athen oder Valencia. Der Teamsportexperte kooperiert europaweit mit 10.000+ Amateurmannschaften und 100+ Profivereinen und -verbänden, wie bspw. dem FC Schalke 04, SC Freiburg, Rapid Wien, dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der slowenischen Nationalmannschaft. 11teamsports gehört zur 11teamsports Group, unter deren Dach u. a. auch die Marken KICKZ, Top4Running und WePlay angesiedelt sind. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter*innen in 22+ europäischen Ländern. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Satteldorf, Deutschland.

Pressekontakt:

11teamsports Group

Frau Caroline Endter

Im Winkel 1-3

74589 Satteldorf

fon ..: 01758285004

email : presse@11teamsports.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Ära des Home-Spa: Heimmassagegeräte als Must-Have für den modernen Lebensstil STIEBEL ELTRON Wärmepumpen sind die klimafreundlichen Heizungssysteme der Zukunft!