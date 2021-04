Im Sog der Gewalt – Der Kampf um Biafra. Brisanter Roman nach wahren Begebenheiten

In seinem neuen Roman „Im Sog der Gewalt“ führt der Autor Kurt Jaeger seine Leser in die ganz eigene Welt der Piloten und Mechaniker ein, die in den 60er-Jahren im Biafra-Krieg im Einsatz waren.

Im Zentrum der Erzählung steht Chefpilot Fischer, der während des Biafra-Krieges nach und nach mehrere seiner Piloten durch Abstürze und kriegerische Auseinandersetzungen verlor. Noch dazu verschlimmerten sich die Lebensumstände des Personals mehr und mehr, so dass Spannungen unter den Beteiligten unausweichlich wurden. Doch die tapferen Helden bekämpften die lokalen Herausforderungen mit sarkastischem Humor. Am Ende stellt der Autor die Frage, warum sich Außenstehende in dieser Zeit in Afrika in größte Gefahr begaben.

Der Biafra-Krieg entbrannte in den 60er-Jahren, als die aufständischen Ibos den neuen Staat Biafra ausriefen. Im Auftrag der nigerianischen Zentralregierung wurden westliche Transportflüge von Lagos in den Südosten des Landes durchgeführt. Nach und nach wurden diese Flüge militärisch genutzt, um die Ibos zu bekämpfen.

Der Autor Kurt Jaeger widmet seinen Roman allen Piloten und Mechanikern, die im Biafra Krieg unter schwierigsten Bedingungen ihr bestes gaben. Viele von ihnen bezahlten ihren Einsatz mit dem Leben. Mit diesem Buch sollen sie in der Erinnerung weiterleben.

„Im Sog der Gewalt – Der Kampf um Biafra“ von Kurt Jaeger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26764-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

