Im Vorbeifahren – Funkzählerablesung einfach und unabhängig: tablano Anwendung „Funkzählerablesung Drive-By“

Kooperation HEITLAND und tablano

tablano, führender Anbieter für digitales Zählermanagement, Zählerwechsel und Zählerablesung startet in Kooperation mit Messtechnikexperte ERNST HEITLAND GmbH & Co. KG aus Solingen ab sofort ein Projekt zur digitalen Funkzählerablesung von Wasserzählern in jedem Haushalt. Dabei wird der Wasserzähler ohne Termin beim Endkunden praktisch im Vorbeifahren erfasst und abgelesen. Mit neuartiger Technik wird ein Besuch im jeweiligen Haushalt hinfällig und die digitale Ablesung dadurch kontaktlos und zeitsparend.

Die Funkzählerablesung

Die Funkzählerablesung ist ein Verfahren zur automatischen Erfassung von Verbrauchsdaten von Zählern, wie beispielsweise Wasserzählern, mittels Funktechnologie. Anstatt manuell die Zählerstände abzulesen, werden die Daten drahtlos übertragen und automatisch erfasst.

Das System besteht aus zwei Komponenten: dem Zähler, der mit einem Funksender ausgestattet ist, und dem Empfänger, der die Signale der Zähler empfängt und die Daten speichert oder an ein zentrales System – wie die tablano App – weiterleitet. Die Übertragung kann entweder regelmäßig zu festgelegten Zeitpunkten oder auf Abruf zum Beispiel im Vorbeifahren – „Drive-By“ – erfolgen.

Die Funkzählerablesung bietet mehrere Vorteile gegenüber der manuellen Ablesung. Erstens spart sie Zeit und Aufwand, da die Zählerstände automatisch erfasst werden und keine physische Präsenz vor Ort erforderlich ist. Zweitens reduziert sie potenzielle Fehler, die bei der manuellen Ablesung auftreten können. Drittens ermöglicht sie eine kontinuierliche Überwachung des Verbrauchs, was zu einer verbesserten Effizienz und Genauigkeit der Abrechnung führt.

Darüber hinaus ermöglicht die Funkzählerablesung eine bessere Verbrauchsüberwachung, da die Daten in Echtzeit verfügbar sind. Verbraucher können ihren Energieverbrauch überwachen und gegebenenfalls auch ihr Verhalten anpassen, um Energie zu sparen.

Die Kooperation HEITLAND und tablano

In der Praxis sieht das dann so aus: Vorab müssen die Wasserzähler der Haushalte mit einem Ultraschallwasserzähler von HEITLAND ausgestattet sein. Der Mitarbeitende des Versorgers fährt dann in die zu prüfende Region und aktiviert seinen Funksende-Empfänger vor der Fernablesung via Bluetooth und verbindet diesen mit seinem Tablet. In der tablano App wird der Datenempfang manuell gestartet und kann über einen Live-Ticker überwacht werden. Über die Bluetooth-Schnittstelle empfängt tablano „Drive-By“ die Zählerdaten und zeigt diese in Echtzeit in der App an. Die Daten werden von dort in die Cloud übertragen und stehen zu Weiterverarbeitung im Desk zur Verfügung.

Noch während der Fahrt kann der Mitarbeitende erste Kontrollen der übermittelten Daten durchführen. Für eine detaillierte Auswertung, ein Sortieren und Filtern kann dann im tablano Desk eine individuelle „Funkablese-Liste“ generiert werden. Genauso wird auf diesem Wege eine Export-Datei für die Verbrauchsabrechnung erstellt und weitergeleitet.

„Der Einsatz von Apps zur Erfassung von Verbrauchsdaten per Funk, wie für viele andere Anwendungen, sind heute weit verbreitet. Es bieten sich viele Vorteile, wenn Anwender auf einer einzigen Oberfläche arbeiten, die weitestgehend auch in anderen Aufgabenbereichen ähnlich gestaltet ist. Wir freuen uns, dass wir mit tablano einen Partner gewinnen konnten, der nahezu alle diese Anforderungen abdecken kann“, erklärt Mike G. Hiatt, Vertriebs- und Marketingleiter bei HEITLAND.

Fazit

Insgesamt bietet die Funkzählerablesung eine Menge Vorteile gegenüber der herkömmlichen, manuellen Ablesung: Zeit- und Kostenersparnis, präzise Erfassung der Daten und eine deutliche Vereinfachung der Verwaltungsaufgaben.

Die „Drive-By“-Methode – zur drahtlosen Zählerfernablesung – bietet einen innovativen Weg Zählerdaten unabhängig vom Zeitpunkt schnell und einfach „im Vorbeifahren“ zu erfassen. Zeitraubende Terminorganisationen, lange Anfahrtswege, Abend-Termine mit Berufstätigen und die Kommunikation vor Ort entfallen für das Team im Außendienst und sparen enorm viel Arbeitszeit.

„Digitale und innovative Lösungen sind der Schlüssel für eine effiziente Arbeit und eine nachhaltige Dokumentation der Verbrauchsdaten. Die automatische Funkzählerablesung reduziert den Aufwand enorm und entlastet zeit- und kostensparend das gesamte Team. Manuelle Ablesungen gehören damit endlich der Vergangenheit an!“, resümiert Thomas Trettel, Geschäftsführer tablano und der PTW GmbH

Weiterführender Link: https://tablano.de/lesen-sie-ihre-funkzahler-im-vorbeifahren-ab

