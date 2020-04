IMC International Mining Corp. erwartet aufgrund der Covid-19-Pandemie keine Verzögerungen bei den Prospektionen und Explorationen

Der kanadische Minister für öffentliche Sicherheit und Notfallbereitschaft hat Explorations- und Bergbaubetriebe als einen systemrelevanten Service eingestuft

9. April 2020

Vancouver, BC – International Mining Corp (CSE: IMCX) (OTC: IMIMF) (FRA: 3MX) (das Unternehmen oder IMC) gibt bekannt, dass der kanadische Minister für öffentliche Sicherheit und Notfallbereitschaft den Explorations- und Bergbausektor als einen systemrelevanten Service eingestuft hat (www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/crtcl-nfrstrctr/esf-sfe-en.aspx). Dies umfasst alle Unternehmen und Lieferketten, die die Exploration und den Bergbau unterstützen. Wie zuvor angekündigt (imcxmining.com/imc-international-mining-corp-begins-geochemical-program-engages-cme-consultants-inc/), wird das Unternehmen in Zusammenarbeit mit CME Consultants Inc. sein Explorations- und Prospektionsprogramm zeitgerecht und ohne Verzögerungen aufnehmen.

Das Team verfolgt die aktuellen Entwicklungen sehr genau, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Vertragspartner gewährleisten zu können, meint Chief Executive Officer Brian Thurston. Das Team ist mit der Entscheidung des Ministers zufrieden und wir freuen uns darauf, unser Explorations- und Prospektionsprogramm im neu erworbenen Prospektionsgebiet Cathedral durchzuführen. Gegenwärtig erwarten wir keine Verzögerungen bei unseren Programmen und werden unsere Aktionäre weiterhin auf dem Laufenden halten.

Das Unternehmen möchte ferner bekannt geben, dass es die zuvor angekündigte Investor-Relations-Vereinbarung mit Midam Ventures, LLC um weitere 10 Wochen verlängert hat.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Brian Thurston

Chief Executive Officer & President

ÜBER INTERNATIONAL MINING CORP.

IMC International Mining Corporation ist ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen. Sein Hauptaugenmerk ist auf die Schaffung von Unternehmenswert durch den Ausbau seiner Projekte gerichtet, zu denen auch das Konzessionsgebiet Thane im Norden von British Columbia, das das Prospektionsgebiet Cathedral umfasst, und das Konzessionsgebiet Bullard Pass in Arizona zählen. Das Unternehmen sondiert weiterhin zusätzliche Projekte in Nord- und Südamerika, um sein Projektportfolio auszubauen. International Mining wird sein sehr erfahrenes Managementteam einsetzen, um Projekte zu bewerten, die den Aktionären einen Mehrwert bieten.

IMC bewertet weiterhin zusätzliche Konzessionsgebiete, um sein Portfolio von Bergbauprojekten zu erweitern.

INVESTOR RELATIONS:

ir@internationalmining.ca

1 (604) 588-2110

imcxmining.com

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen hinsichtlich der möglichen Abgrenzung von Mineralressourcen im Bereich des Konzessionsgebiets Thane sowie des Geschäfts und der Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich in Bezug auf die Durchführung weiterer Akquisitionen und die Durchführung von Explorationsarbeiten in den Mineralprojekten des Unternehmens, einschließlich des Prospektionsgebiets Cathedral. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen. Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem, dass keine Mineralressourcen im Prospektionsgebiet Cathedral abgegrenzt werden; dass das Unternehmen keine weiteren Akquisitionen durchführt; dass das Unternehmen in seinen Mineralprojekten, einschließlich des Projekts Cathedral, Explorationsarbeiten nicht wie geplant oder überhaupt durchführt; und dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen. Es wird auch kein Bezug auf die Rentabilität auf Grundlage der gemeldeten Verkäufe genommen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Mitteilung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

