IMC International Mining Corp. leitet ein geochemisches Programm ein und nimmt CME Consultants Inc. unter Vertrag

Vancouver, BC. IMC International Mining Corp (CSE: IMCX) (OTC:IMIMF) (FWB:3MX) (das Unternehmen oder IMC) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen CME Consultants Inc. (CME) mit der Durchführung von Explorations- und Prospektionsarbeiten im Konzessionsgebiet Thane des Unternehmens – einschließlich des Zielgebiets Cathedral – beauftragt hat. CME ist Teil des CME-Unternehmensnetzwerks, einer internationalen Full-Service-Beratungs- und Contracting-Gruppe, die mehr als 100 Kunden in 25 Lädern betreut und mehr als 3.000 Mitarbeiter beschäftigt hat. Herr Chris Naas, P.Geo., wird als leitender Experte von CME für das Zielgebiet Cathedral von IMC verantwortlich sein.

Herr Naas absolvierte sein Geologiestudium mit einem B.Sc.-Abschluss an der Dalhousie University (1984) und verfügt über mehr als 34 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration in Kanada, Afrika und Südamerika. Er ist besonders mit der Überwachung von Mineralexplorationsprogrammen im westlichen Teil von Nordamerika und auf internationaler Ebene vertraut, in deren Rahmen in Projekten im Frühstadium erfolgreich Mineralressourcen erschlossen wurden. 2005 konsolidierte er als Mitbegründer von Yellowhead Mining Inc. (Yellowhead) Landpakete, um das Konzessionsgebiet Harper Creek zu erschließen. Herr Naas war maßgeblich an der Erschließung des Konzessionsgebiets Harper Creek beteiligt und Yellowhead wurde später von Taseko Mining übernommen. Bis April 2012 war er Mitglied im Board von Yellowhead und bis 2019 im Board von Harper Creek Mines, einer Tochtergesellschaft von Yellowhead. Herr Naas leistete zudem entscheidende Beiträge zur Konsolidierung des Grundbesitzes, der jetzt das Konzessionsgebiet Thane ausmacht, und leitet seit 2012 die Arbeiten in diesem Konzessionsgebiet für Thane Minerals Inc.

CME führt derzeit ein analytisches geochemisches Programm für IMC durch, das die Verifizierung der geochemischen Ergebnisse sowie die erstmalige Analyse von bestimmten Gesteins-, Boden- und Schlammproben aus dem Konzessionsgebiet Thane beinhaltet. Die Proben werden zur Analyse an die Einrichtung von ALS Laboratories in Vancouver (British Columbia, Kanada) überstellt. Je nach Typ der Probe werden die Proben auf Gold, Kupfer und möglicherweise andere Elemente analysiert. Die Ergebnisse dieser Analysen werden in den kommenden Wochen veröffentlicht, sobald sie dem Unternehmen vorliegen und ausgewertet wurden.

IMC International Mining Corporation ist ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen. Sein Hauptaugenmerk ist auf die Schaffung von Unternehmenswert durch den Ausbau seiner Projekte gerichtet, zu denen auch das Zielgebiet Cathedral innerhalb des Konzessionsgebiets Thane im Norden von British Columbia und das Konzessionsgebiet Bullard Pass in Arizona zählen. Das Unternehmen sondiert weiterhin zusätzliche Projekte in Nord- und Südamerika, um sein Projektportfolio auszubauen. International Mining wird sein sehr erfahrenes Managementteam einsetzen, um Projekte zu bewerten, die den Aktionären einen Mehrwert bieten.

IMC bewertet weiterhin zusätzliche Konzessionsgebiete, um sein Portfolio von Bergbauprojekten zu erweitern.

