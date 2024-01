iMetal Resources meldet Abschluss der Phase-2-Bohrungen auf dem Graphitprojekt Carheil

VANCOUVER, British Columbia – 31. Januar 2024 / IRW-Press / – iMetal Resources Inc. (TSX-V: IMR) (OTCQB: IMRFF) (FRANKFURT: A7V) (iMetal oder das Unternehmen) gibt den Abschluss der Bohrungen auf dem unternehmenseigenen Projekt Carheil bekannt, das im nördlichen Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec liegt. Diese Phase wurde am 25. Januar abgeschlossen und umfasste 4 Bohrlöcher über 1.100 Meter; damit ging man den Phase-1-Bohrungen vom Frühjahr 2023 nach.

President und CEO Saf Dhillon erklärt: Wir sind sehr zufrieden mit den Abschnitten, die wir in den vier kürzlich abgeschlossenen Bohrlöchern bei Carheil festgestellt haben. Wir zielten auf dieselben Horizonte ab, die bereits in Phase 1 durchteuft wurden, sowie auf eine regionale Struktur, und wir sind der Ansicht, dass das Programm erfolgreich verlief. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse mitzuteilen, sobald sie vorliegen. Québec ist aufgrund seiner Regierung und seiner Bevölkerung, die dem Bergbau positiv gegenüber stehen, weiterhin ein spannendes Rechtsgebiet für Tätigkeiten dieser Art.

Das Unternehmen beauftragte die Firma DIAFOR Inc. aus Malartic (Québec) mit der Durchführung dieser Phase der Bohrungen bei Carheil. DIAFOR absolvierte das Programm effizient und sicher und das Unternehmen freut sich sehr, diese Zusammenarbeit fortzusetzen. Das Programm zielte auf die drei zuvor angetroffenen Graphithorizonte ab und konzentrierte sich auf die Definition der Ausmaße der Graphitmineralisierung entlang des Streichens und des Einfallens. Es wurde auch eine regionale Struktur erprobt, um das Potenzial des Konzessionsgebiets für die Auffindung einer weiteren Mineralisierung zu untersuchen. Die im Bohrkern festgestellten Graphithorizonte und -strukturen entsprachen den Erwartungen aus geologischer Sicht oder übertrafen diese sogar. Die Proben werden zur Analyse an die Einrichtung von ALS Geochemistry in Rouyn-Noranda geschickt; die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Carheil ist ein Projekt im Explorationsstadium mit Potenzial für mehrere Metalle und bereits vorliegenden Graphitergebnissen. Das Projekt befindet sich etwa 170 km nördlich von Rouyn-Noranda im nördlichen Abitibi-Grünsteingürtel. Das Projekt liegt weniger als 20 km westlich der vormals produzierenden Kupfer-Zink-Silber-Gold-Mine Selbaie (1,1 Milliarden lbs Cu, 2,4 Milliarden lbs Zn, 71 Millionen oz Ag, 1 Million oz Au, produziert zwischen 1981 und 2004 SIGEOM; Ressources naturelles et Forêts, © Gouvernement du Québec, 2023

), weniger als 20 km nördlich der Mine Casa Berardi von Hecla (127.500 oz Au und 28.200 oz Ag, produziert im Jahr 2022 Casa Berardi|Quebec, Canada|Hecla Mining; © Hecla Mining Company, 2022

(www.hecla.com/operations/casa-berardi-quebec-canada)

) und weniger als 40 km südöstlich der Mine Detour Lake von Agnico Eagle (713.000 oz Au, produziert im Jahr 2021 Agnico Eagle Mines Limited – Operations – Operations – Detour Lake; © Agnico Eagle Mines Limited, 2023

(www.agnicoeagle.com/English/operations/operations/Detour-Lake-Mine/default.aspx)

). Direkt an das Konzessionsgebiet grenzt im Norden das Projekt La Peltrie von Midland Exploration / Probe Metals, das kürzlich eine Cu-Mo-Au-Ag- Mineralisierung von 345,5 m mit einem Gehalt von 0,21 CuÄq Pressemitteilung von Midland Exploration vom 6. Dezember 2022

durchschnitten hat. iMetal weist die Investoren darauf hin, dass Vorkommen von Mineralisierungen bei Selbaie, Casa Berardi und Detour Lake nicht zwangsläufig auf eine ähnliche Mineralisierung im Konzessionsgebiet Carheil hindeutet.

Die QA/QC-Kontrollverfahren beinhalteten das systematische Hinzufügen von zertifizierten Leerproben und zwei unterschiedlichen zertifizierten Graphitreferenzmaterialien (CRM) in regelmäßigen Intervallen (eine QA/QC-Probe alle 20 Kernproben) in den Probenstrom. Die geochemischen Analysen bestanden aus graphitischem Kohlenstoff mittels IR-Spektroskopie (C-IR18), bei der eine HCl-Lauge zur Entfernung von Carbonaten und eine Röstung zur Entfernung von organischem Kohlenstoff eingesetzt werden, um nur Kohlenstoff in graphitischer Form in den Proben zu identifizieren. Ausgewählte Proben wurden mittels Brandprobe und Atomabsorptionsspektrometrie (Au-AA26) auf Gold analysiert, wobei Werte über der Grenze anschließend mit der gravimetrischen Methode (Au-GRA22) analysiert wurden. Darüber hinaus wurden ausgewählte Proben anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem induktiv gekoppeltem Plasma-Massenspektrometrie-Verfahren auf ihr Potenzial für mehrere Elemente untersucht.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Scott Zelligan, P. Geo (Ontario), VP Exploration von iMetal und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Über iMetal Resources Inc.

iMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. Das Vorzeigekonzessionsgebiet – Gowganda West – ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium mit einem kürzlich entdeckten Bohrloch von 48,5 m mit 0,85 g/t Gold, das an die Lagerstätte Juby grenzt und sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins, befindet. Die 665 Hektar große Goldlagerstätte Kerrs umfasst eine Reihe von goldhaltigen pyritisierten Quarzgangverdrängungsbrekzien mit einer historischen Ressource aus dem Jahr 2011, 90 Kilometer ostnordöstlich von Timmins. Das 220 Hektar große Konzessionsgebiet Ghost Mountain, 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, liegt 5 Kilometer westlich von Agnico Eagles Mine Holt and Holloway. Carheil ist ein Projekt im Explorationsstadium mit Potenzial für mehrere Metalle und früheren Graphitergebnissen. Das Projekt liegt etwa 170 km nördlich von Rouyn-Noranda im nördlichen Abitibi-Grünsteingürtel.

