VANCOUVER, British Columbia – 22. Juni 2022 – iMetal Resources Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V2) (iMetal oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss einer drohnengestützten Magnetik-Untersuchung auf seinem 220 Hektar großen Konzessionsgebiet Ghost Mountain bekannt zu geben, das 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, Ontario, im Grünstein-Gold-Gürtel Abitibi liegt.

Die jüngsten Erfolge in Agnico Eagles Minen Holt und Holloway, 5 Kilometer östlich des Konzessionsgebietes Ghost Mountain, machen eine genauere Untersuchung von Ghost Mountain erforderlich. Die drohnengestützte Magnetik-Untersuchung war der erste Schritt zur Generierung von Explorationszielen. Nach Erhalt des Abschlussberichts von Abitibi Geophysics werden wir Feldteams entsenden, um die Anomalien im Gelände zu überprüfen und das Gelände auf Goldmineralisierungsziele zu erkunden, kommentierte Saf Dhillon, President & CEO von iMetal.

Ghost Mountain hat eine lange, sporadische Explorationsgeschichte, die bis in die 1950er-Jahre zurückreicht. Ursprünglich wurde im Gelände um Ghost Mountain auf Asbest exploriert und gebohrt, wobei eine Bohrung auf dem aktuellen Claim-Block niedergebracht wurde. Die Bohrung wurde offenbar senkrecht zur Stratigrafie niedergebracht und durchteufte Peridotit von der Obergrenze des Grundgebirges bis zur Endtiefe von 211,8 m (695 Fuß). Die nächsten Bohrungen wurden im Jahr 1974 niedergebracht, wobei eine Bohrung innerhalb des Claim-Blocks niedergebracht wurde. Es wurden intermediäre Vulkanite, Rhyolith, grafitischer Tuff und Andesit durchteuft und mehrere Bereiche mit Quarzgängen und Sulfiden beobachtet. Eine weitere Bohrung wurde im Jahr 1983 in der entgegengesetzten Richtung der Bohrung aus dem Jahr 1974 niedergebracht und durchteufte Metasedimente und Andesite mit lokalen Bereichen von Quarzgängen und Sulfiden. Eine Bohrung wurde im Jahr 1991 südlich des Claim-Blocks niedergebracht, wobei die letzten 75 Meter unter dem aktuellen Claim-Block lagen und mafische und ultramafische Vulkanite durchteuft wurden. Das ultramafische Gestein enthielt Ankerit, Serizit und Fuchsit sowie Pyrit als Bruchfüllung. Die letzten historischen Bohrungen wurden im Jahr 1993 niedergebracht, wobei eine Bohrung innerhalb des aktuellen Konzessionsgebietes lag. Diese Bohrung war eine Verlängerung einer früheren Bohrung und durchteufte mafische bis ultramafische Vulkanite mit ausgeprägtem bis weit verbreitetem Ankerit sowie lokalem Serizit und Fuchsit. Zu keinem der Bohrprotokolle wurden Analyseergebnisse eingereicht.

Die drohnengestützte Magnetik-Untersuchung wurde durchgeführt, um geophysikalische Anomalien zu ermitteln, die mit strukturellen Zonen oder Korridoren in Zusammenhang stehen könnten, die möglicherweise als Leitungen und/oder Wirtsstrukturen für Edelmetallmineralisierungen fungierten. Obwohl die Analyseergebnisse der historischen Bohrungen nicht verfügbar sind, wurden in den Bohrprotokollen Bereiche mit intensiver Alteration, Quarzgangbildung und Sulfiden festgestellt, was das Potenzial des Konzessionsgebietes Ghost Mountain unterstützt.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von R. Tim Henneberry, P.Geo. (British Columbia), einem Director von iMetal und einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über iMetal Resources Inc.

iMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. iMetal konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines Projekts Gowganda West, das an das Projekt Juby grenzt – ein fortgeschrittenes Goldprojekt im Explorationsstadium, das sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins befindet.

