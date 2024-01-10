Immer mehr Rentnerinnen und Rentner von Altersarmut betroffen – „Ein Herz für Rentner e.V.“ zieht Bilanz

Zum heutigen Internationalen Tag der Senioren zieht der Verein eine eindringliche Bilanz: Mittlerweile unterstützt er über 2.500 Rentnerinnen und Rentner.

Altersarmut nimmt zu

Nach aktuellen Zahlen sind in Deutschland rund 20 Prozent aller Rentnerinnen und Rentner von Armut bedroht. Steigende Energiepreise, hohe Mieten und Inflation verschärfen die Lage zusätzlich. Viele Betroffene schämen sich, um Hilfe zu bitten.

„Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner, die uns um Hilfe bitten, wächst dramatisch. Es braucht dringend mehr Aufmerksamkeit und Lösungen – damit Altern in Deutschland nicht zum Armutsrisiko wird“, sagt Sandra Bisping, Gründerin und 1. Vorsitzende des Vereins „Ein Herz für Rentner“. „Seit fast zehn Jahren stehen wir Betroffenen zur Seite. Doch die Zahl der Anfragen wächst schneller, als wir helfen können.“

Kontinuität und bundesweite Arbeit

Der Verein wurde 2016 in München gegründet und hat seit 2019 auch einen Standort in Köln. Er agiert bundesweit. Unterstützt werden Seniorinnen und Senioren ab 66 Jahren, die mit ihrer kleinen Altersrente (zwischen 500 und 1.300 Euro) kaum noch ihre alltäglichen Ausgaben stemmen können. Frauen ab 70, mit mindestens zwei Kindern, hilft der Verein auch bei weniger als 500 Euro Rente.

Die finanzielle Hilfe reicht von monatlichen Patenschaften und gesunder Ernährung über gemeinsame Veranstaltungen und Mobilität mit dem Deutschlandticket bis hin zur Anschaffung notwendigster Dinge, wie Brillen, Matratzen oder Medikamente, und der Unterstützung bei der Versorgung geliebter Haustiere, die ein wichtiges Mittel gegen die Einsamkeit sind. Der Verein unterstützt „seine“ Senioren als wertvolle Mitglieder der großen Ein-Herz-für-Rentner-Familie ein Leben lang.

„Wir sprechen hier über Menschen, die dieses Land aufgebaut haben. Sie verdienen Respekt, Unterstützung und Sicherheit – und keine leeren Versprechen.“, betont Sandra Bisping.

Weitere Informationen unter: www.einherzfuerrentner.de

