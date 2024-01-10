  • Immer mehr Rentnerinnen und Rentner von Altersarmut betroffen – „Ein Herz für Rentner e.V.“ zieht Bilanz

    Zum heutigen Internationalen Tag der Senioren zieht der Verein eine eindringliche Bilanz: Mittlerweile unterstützt er über 2.500 Rentnerinnen und Rentner.

    BildAltersarmut nimmt zu

    Nach aktuellen Zahlen sind in Deutschland rund 20 Prozent aller Rentnerinnen und Rentner von Armut bedroht. Steigende Energiepreise, hohe Mieten und Inflation verschärfen die Lage zusätzlich. Viele Betroffene schämen sich, um Hilfe zu bitten.

    „Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner, die uns um Hilfe bitten, wächst dramatisch. Es braucht dringend mehr Aufmerksamkeit und Lösungen – damit Altern in Deutschland nicht zum Armutsrisiko wird“, sagt Sandra Bisping, Gründerin und 1. Vorsitzende des Vereins „Ein Herz für Rentner“. „Seit fast zehn Jahren stehen wir Betroffenen zur Seite. Doch die Zahl der Anfragen wächst schneller, als wir helfen können.“

    Kontinuität und bundesweite Arbeit

    Der Verein wurde 2016 in München gegründet und hat seit 2019 auch einen Standort in Köln. Er agiert bundesweit. Unterstützt werden Seniorinnen und Senioren ab 66 Jahren, die mit ihrer kleinen Altersrente (zwischen 500 und 1.300 Euro) kaum noch ihre alltäglichen Ausgaben stemmen können. Frauen ab 70, mit mindestens zwei Kindern, hilft der Verein auch bei weniger als 500 Euro Rente.

    Die finanzielle Hilfe reicht von monatlichen Patenschaften und gesunder Ernährung über gemeinsame Veranstaltungen und Mobilität mit dem Deutschlandticket bis hin zur Anschaffung notwendigster Dinge, wie Brillen, Matratzen oder Medikamente, und der Unterstützung bei der Versorgung geliebter Haustiere, die ein wichtiges Mittel gegen die Einsamkeit sind. Der Verein unterstützt „seine“ Senioren als wertvolle Mitglieder der großen Ein-Herz-für-Rentner-Familie ein Leben lang.

    „Wir sprechen hier über Menschen, die dieses Land aufgebaut haben. Sie verdienen Respekt, Unterstützung und Sicherheit – und keine leeren Versprechen.“, betont Sandra Bisping.

    Weitere Informationen unter: www.einherzfuerrentner.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Ein Herz für Rentner e.V.
    Frau Alexandra Domsch
    Am Kartoffelgarten 12
    81671 München
    Deutschland

    fon ..: 0 89 / 413 22 90
    web ..: https://www.einherzfuerrentner.de
    email : info@einherzfuerrentner.de

    EIN HERZ FÜR RENTNER E.V. unterstützt in Armut lebende Rentner, die in Deutschland gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt haben.
    Spendenkonto: Stadtsparkasse München
    IBAN: DE03 7015 0000 1004 6597 67
    BIC: SSKMDEMMXXX

    Pressekontakt:

    Keil Kommunikation
    Frau Catrin Keil
    Radlkoferstr. 2
    81373 München

    fon ..: 089/741185495
    email : catrinkeil@keilkommunikation.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

