Immer-mobil und Wohlfahrtsverband erleichtern 13-Jährigem Gabriel mit Rollstuhlspende den Schulbesuch

Der Schulweg von zwei Kilometern ist für den 13-jährigen Gabriel K. eine tägliche Herausforderung. Dank einer Rollstuhlspende ist der Schüler jetzt selbstständiger und hat mehr Lebensqualität.

Der tägliche Weg zur Schule ist für Gabriel mit einer enormen körperlichen Belastung verbunden. Oft kommt er bereits erschöpft zum Unterricht und muss anschließend auch noch den Rückweg bewältigen. Der immer-mobil 140 wird diese Belastung erheblich reduzieren und dem Jungen den Schulweg deutlich erleichtern. Gleichzeitig eröffnet der Elektrorollstuhl ihm neue Möglichkeiten, seinen Alltag selbstständiger zu gestalten und aktiver am Leben teilzunehmen. Auch die Familie wird dadurch im täglichen Leben spürbar entlastet.

Ein Stück Selbstständigkeit zurückgewinnen

Die Initiative zu der Spende entstand in Zusammenarbeit mit der mobilen Flüchtlingsberatung der Caritas, die die Familie von Gabriel seit längerer Zeit begleitet und auf die besondere Situation aufmerksam gemacht hatte. „Mobilität bedeutet Teilhabe und Selbstbestimmung. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der Caritas dazu beitragen zu können, dass Gabriel künftig wieder ein Stück unbeschwerter und unabhängiger unterwegs sein kann“, sagt Bettina Haberl, Marketingleiterin von immer-mobil.

Angelina Percsy, Teamleitung der Mobilen Flüchtlingsbetreuung der Caritas, freut sich: „Wir erleben täglich, mit welchen Herausforderungen geflüchtete Familien ihren Alltag meistern müssen. Besonders belastend ist die Situation, wenn Kinder mit einer Behinderung oder Erkrankung leben und notwendige Hilfsmittel fehlen. Umso schöner ist es zu sehen, was konkrete Unterstützung hier bewirken kann: Der neue Rollstuhl schenkt Gabriel mehr Freiheit und die Möglichkeit, sein Leben unabhängiger zu gestalten. Gleichzeitig eröffnet er ihm und seiner Familie neue Perspektiven für die Zukunft. Wir danken immer-mobil für diese wertvolle Spende, die das Leben der Familie nachhaltig zum Positiven verändert.“

Ein Hilfsmittel im besten Sinne des Wortes

Der gespendete immer-mobil 140 zeichnet sich durch seine einfache Handhabung, seine kompakte Bauweise und seine hohe Alltagstauglichkeit aus. Dank seiner zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten kann der Elektrorollstuhl perfekt an die individuellen Anforderungen seines jungen Nutzers angepasst werden. Der immer-mobil 140 hat eine Reichweite von bis zu 45 Kilometer und ist nur einer Sekunde mit wenigen Handgriffen zusammengefaltet. So kann er in der Schule praktisch verstaut oder auf einen Ausflug mitgenommen werden.

Für immer-mobil ist die Spende weit mehr als die Übergabe eines Elektrorollstuhls. Sie steht stellvertretend für die Überzeugung, dass Mobilität gerade für Kinder und Jugendliche ein wichtiger Schlüssel zu Selbstständigkeit, sozialer Teilhabe und Lebensqualität ist. „Wir erleben immer wieder, welche enorme Bedeutung Mobilität für die Lebensqualität eines Menschen hat“, sagt Bettina Haberl.

Gemeinsam Verantwortung übernehmen

Die Zusammenarbeit zwischen der Caritas und immer-mobil zeigt, wie soziale Organisationen und Unternehmen gemeinsam konkrete Hilfe leisten können. Für Gabriel bedeutet die Unterstützung vor allem eines: morgens mit weniger Kraftaufwand in die Schule zu kommen, mehr Selbstständigkeit zu gewinnen und ein Stück mehr unbeschwerte Jugend zu erleben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Help 24 GmbH

Frau Bettina Haberl

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Die HELP-24 GmbH ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf den Import und Vertrieb innovativer Hilfsmittel und Medizinprodukte im deutschsprachigen Raum spezialisiert hat. Als Generalimporteur bietet HELP-24 ein breites Sortiment an innovativen Produkten, die den Alltag von Menschen mit körperlichen Einschränkungen erleichtern und ihre Lebensqualität verbessern.

Das Sortiment umfasst unter anderem die faltbaren Elektro-Rollstühle von FreedomChair, der sich durch sein geringes Gewicht und seine einfache Handhabung auszeichnet. Mit verschiedenen Modellen bietet HELP-24 maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse. Die Elektrorollstühle der Marke immer-mobil sind mit einer deutschen Hilfsmittelnummer gelistet, was eine Kostenübernahme durch Krankenkassen erleichtert.

Zusätzlich vertreibt HELP-24 den Arnie Travelhero, eine praktische Anhängekupplung für Rollstuhlfahrer, die das Mitführen von Gepäck oder Einkäufen nicht nur erleichtert, sondern oft erst möglich macht. Die Airbag-Weste FALL SAFE erkennt dank intelligenter Sensorik Stürze in Sekundenschnelle und beugt so Verletzungen vor. Der Cynteract Reha-Handschuh ermöglicht durch Gamification einen spielerischen Therapieerfolg.

Der Vertrieb erfolgt über ein etabliertes Netzwerk von Sanitätshäusern und Fachhändlern in Deutschland und Österreich. HELP-24 legt großen Wert auf einen erstklassigen Service und schnellen Support. Mit seinem engagierten Team und langjähriger Erfahrung im Hilfsmittel- und Medizinproduktehandel steht die HELP-24 GmbH für Qualität, Innovation und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Fachhändlern und Sanitätshäusern.



Pressekontakt:

neoskript – Volker Neumann

Herr Volker Neumann

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