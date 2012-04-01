Immer zur richtigen Zeit gewartet. Wartung der Maschinen ist eine wichtige Aufgabe

Damit nichts vergessen wird. Wartungssoftware, auf die Verlass ist.

Die intelligente Wartungsplaner-Software für strukturierte Instandhaltung und maximale Anlagenverfügbarkeit.

Optimieren Sie Ihre Wartungsplanung. Wartungsplaner – Mehr Überblick. Weniger Ausfall.

Eine Software. Alle Wartungen im Griff – für zuverlässige Instandhaltung, sichere Arbeitsplätze und planbare Abläufe.

Die Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen ist eine wichtige Aufgabe im laufenden Betrieb. Wartungsplaner hat alles im Blick. Jede Wartung.

Wie zukunftsfähig ist das eigene Wartungsmanagement?

Systeme für die Wartungsverwaltung bilden das Rückgrat von Unternehmen. Sie sichern die Transparenz alle Maschinen und Anlagen. Viele mittelständische Unternehmen schieben die Modernisierung ihrer Wartungsmanagement-Lösungen allerdings vor sich her.

Die Dokumentation der Wartung hingegen ist oft uneinheitlich und hält einer offiziellen Prüfung nach einem Schadenfall durch die Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften nicht stand.

Hier hilft der Wartungsplaner von der Hoppe Unternehmensberatung.

Die Vorteile guter Systeme für das Wartungsmanagement sind hinlänglich bekannt:

* Effizienzsteigerung: Eine Software integriert verschiedene Geschäftsprozesse wie die Verwaltung der Wartungen, Dokumentation der Prüftermine, Koordinierung der Fremdfirmen sowie die Aufbereitung der Wartungsdokumentation mit den Checklisten in einem einzigen System. Dadurch werden Redundanzen eliminiert und die Effizienz gesteigert.

* Echtzeit-Informationen: Durch die zentrale Datenspeicherung bieten Systeme Echtzeit-Einblicke in Unternehmensdaten. Dies ermöglicht dem Verantwortlichen für Wartungen fundierte Entscheidungen auf der Grundlage aktueller Informationen.

* Kosteneinsparungen: Durch Automatisierung von Prozessen und die Verbesserung der Datengenauigkeit helfen Wartungsmanagement-Systeme, Kosten zu senken. Sie reduzieren beispielsweise Reparaturkosten und minimieren Fehler in der Abwicklung der Wartung.

* Skalierbarkeit: Systeme zur Wartungsplanung sind in der Regel skalierbar und können mit dem Wachstum eines Unternehmens mitwachsen. Sie bieten die Flexibilität, zusätzliche Module oder Maschinen hinzuzufügen, wenn dies erforderlich ist.

* Compliance und Reporting: System für das Wartungsmanagement erleichtern die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ermöglichen die einfache Erstellung von Berichten für regulatorische Anforderungen oder interne Überwachungszwecke.

Die Digitalisierung mit dem Wartungsplaner wird zu mehr Ersparnis beitragen

Um mehr Sicherheit bei der Wartung zu verwirklichen, bringt sich die Hoppe Unternehmensberatung mit der Software Wartungsplaner ins Spiel.

Nur wenn wir das Kosten-Nutzen-Verhältnis in der Wartungsdokumentation deutlich verbessern, schaffen wir die Digitalisierung zu vertretbaren Kosten. Um einen kostenoptimierten Maßnahmen-Mix zu erreichen setzt Ulrich Hoppe auf die Digitalisierung: „Digital gestütztes Wartungsmanagement mit dem Wartungsplaner macht die Dokumentation bezahlbar und vermeidet damit unnötig hohe Investitionen.“

Es ist nicht leicht, den Überblick über Prüfvorschriften und Prüfzeiträume zu bewahren.

Mit einem Softwaretool können Unternehmen aller Branchen sämtliche prüfungspflichtige Gegenstände leicht und schnell verwalten. Für mehr Rechtssicherheit und Transparenz.

Unfälle im Berufsalltag – ein unangenehmes Thema für mittelständische Unternehmen. Oft sind Maschinen und elektrischen Anlagen des Unternehmens am Unfallgeschehen beteiligt, was eine Untersuchung durch die Gewerbeaufsichtsämter und Berufsgenossenschaften nach sich zieht. Neben der Herausforderung den Arbeitsausfall und die Ersatzinvestitionen zu kompensieren sehen sich die Geschäftsleitung und die bestellten Sicherheitsbeauftragten mit Nachforschungen und gegebenenfalls Schadenersatzforderungen der Versicherungen wegen Nichteinhaltung von Sicherheitsbestimmungen konfrontiert.

Risiko Wartungsdokumentation

Im Falle eines Unfalls prüft die Gewerbeaufsicht in Unternehmen nicht nur die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen, sondern auch die Prüffristen, Prüfzyklen und den Wartungszustand aller betroffenen Maschinen und elektrischen Geräte. Sind Zweifel am ordnungsgemäßen Zustand der Betriebsstätte gegeben, dann reicht eine Prüfplakette oft nicht aus.

Der Sicherheitsbeauftragte ist dann aufgefordert eine nachvollziehbare Wartungsdokumentation vorzulegen, die Informationen über die Art der Prüfung, die Prüf- und Messergebnisse, das Datum der Prüfung sowie den Namen des Prüfers beinhalten. Gut, wenn man als Fachkraft für Arbeitssicherheit dann eine detaillierte Übersicht über den Wartungshistorie und die anstehenden Wartungen der Betriebsmittel vorweisen kann.

Eine sehr gute Möglichkeit diesen Prüfungen zu begegnen ist der Aufbau einer professionellen Wartungsdokumentation, die die Planung und den Nachweis jeglicher Art von Prüfungs-, Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten organisiert.

Seit 1998 wird die Wartungsplaner Software diesen Anforderungen gerecht, da sie einerseits Prüffristen sowie Prüftermine aufzeigt und andererseits Berichte über die geprüften Geräte einschließlich einer lückenlosen Historie ermöglicht.

Mit dem Wartungsplaner die gesetzlichen Vorgaben erfüllen

Die Software von der Hoppe Unternehmensberatung ist für sicherheitsrelevante Tätigkeiten konzipiert und ist daher für die täglichen Herausforderungen von Fachkräften für Arbeitssicherheit, Verantwortlichen in der Instandhaltung und Wartungsteams geeignet.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:

Das Instandhaltungsmanagement kann deutlich optimieren werden, da die Software sowohl Prüffristen als auch Instandhaltungsintervalle erfasst und somit die Dokumentation von Prüfungen, Reparaturen, Instandsetzungen und Wartungen automatisch vorgibt. Daher ist der Wartungsplaner ideal für die Betriebsmittelprüfung gemäß gängiger gesetzlicher Vorgaben (u.a. BGV, BetrSichV, AUDIT, ISO, TPM, UVV).

Darüber hinaus bietet der Wartungsplaner einige interessante Features: So können Stammdaten und Anlagenstruktur angelegt und Wartungspläne, Prüfpläne und Inspektionspläne erstellt werden. Auch lassen sich Störaufträge und Reparaturen effizient erfassen und übersichtliche Dokumentationen über den Lebenslauf aller Anlagen und Maschinen erstellen. Auf dieser Basis lassen sich die Kennzahlen und das Controlling im Rahmen der Arbeitsvorbereitung optimieren.

Mit dem Wartungsplaner verpassen Sie keine fälligen Wartungen.

Damit sorgen Sie für die Betriebsbereitschaft Ihrer Anlagen und Maschinen.

Ein Dashboard, Grafiken und eine Kalenderdarstellung zeigen zuverlässig, welche Aufgaben zu erledigen sind.

Welche Herausforderungen können mit einem Wartungsplaner gelöst werden?

* 1. Wartung und Prüfung rechtssicher dokumentieren

Nach der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung), müssen alle Arbeitsmittel und Anlagen regelmäßig geprüft und gewartet werden. Somit sorgen Sie für ein rechtskonformes Arbeitsschutzmanagement.

* 2. Termine im Blick – Gut vorbereitet für das Audit

Mit einem Prüf- und Wartungsplaner behalten die Termine für Prüfungen vor der Inbetriebnahme einer Anlage, wiederkehrende oder außerordentliche Prüfungen im Auge.

* 3. rechtzeitige Erinnerung an den nächsten Wartungstermin

Im Wartungsplaner koordinieren Sie alle Termine im Voraus ein und erhalten rechtzeitig eine Erinnerung an den nächsten Wartungstermin.

Keine vorgeschriebener Prüftermin wird übersehen!

Machen Sie Schluss mit fehleranfälligen Excel-Listen für die Prüfungen und Wartungen. Dokumentieren Sie zeitgemäß und sicher mit der Wartungsplaner Software den nächsten Prüftermin. Dokumentieren Sie schnell und einfach für Ihre Maschinen, Geräten und Anlagen, wann die nächste Prüfung oder Inspektion ansteht. Sie erhalten eine automatische eMail-Erinnerung aller anstehenden Prüfungen. Erstellen Sie Vorlagen für die wichtigsten Prüfungen wie Leiterprüfung, Regalprüfung, Staplerprüfung, UVV Prüfung

Wartungsplaner ist eine Asset-Management-Software

Die Software ist unter anderem für Branchen wie Produktion, Instandhaltung, Facility Management, Fertigung, Fuhrpark, Energieunternehmen, Versorgungsunternehmen Hotel und Restaurants eignet.

Zu den Funktionen gehört die unbegrenzte Erfassung von Prüfberichten in Form von Arbeitsaufträge oder zur vorbeugenden Wartung.

Sie bietet auch Barcode-Scannen, Berichte über Ausfallzeiten von Anlagen und Prüfen von Anlagen, wodurch Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Anlagen erhalten.

Die von Hoppe entwickelte Wartungsplaner geht die wichtigen Themen rund um das Wartungsmanagement an und bietet Kunden eine zuverlässige digitale Lösung.

