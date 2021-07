Immobilien am Bodensee

Immobilien sind beliebt! Man sieht an der Baustellenwerbung, dass in Städten und Dörfern am Bodensee gebaut und renoviert wird. Der Immobilienmarkt befindet sich in einem Boom.

Baustellenwerbung

Für das Baugewerbe bietet sich dadurch die Möglichkeit, mit geringen Mitteln ein großartiges Werbemedium zu benützen.

Das Baugerüst, die Fassade oder das Baugelände bietet vielfältige Möglichkeiten, um dort die erlaubte Eigenwerbung anzubringen.

Baustellenwerbung, nicht nur für das Bodenseegebiet, finden Sie hier in unserem Shop. Hier anklicken

Bautafeln

Bautafeln werden als feste Platten aus verschiedenen Materialien geliefert. Diese können individuell mit den Firmendaten bedruckt werden.

Die Bautafeln können fest an Fassaden oder frei an Pfählen auf dem Baugrundstück angebracht werden.

Bautafeln auf dem Baugrundstück

Bautafeln nicht nur für das Bodenseegebiet finden Sie hier in unserem Shop. Hier anklicken

Bauzaunplanen

Bauzaunplanen werden meistens aus Mesh PVC hergestellt. Diese können nach Ihren Wünschen bedruckt werden.

Zum einen dient die Bauzaunplane als Werbeträger und zusätzlich kann sie als Sichtschutzplane verwendet werden.

Die Lagerung größerer Stückzahlen benötigt aufgrund der Zusammenrollbarkeit sehr wenig Platz im Lager. (Mengenrabatt reduziert den Preis!)

Bauzaunblenden nicht nur für das Bodenseegebiet finden Sie in unserem Shop.

Risiken auf Baustellen

Eine Baustelle bringt oft Gefahren mit sich, z.B durch Gerüste, Baumaterial oder offene Schächte.

Aus diesen Gründen ist es ein Muss, Baustellen mit Sicherheitsschildern zu kennzeichnen. So warnt man z.B vor Hindernissen am Boden oder weist darauf hin, wenn ein Bereich gesperrt ist und nur Berichtigen der Zutritt gewährt ist.

Sicherheitsschilder von Mendel Printdesign aus Wangen im Allgäu

Warnhinweissschilder sind nicht nur gerne gesehen auf Baustellen, sondern sie sind auch Pflicht.

Sicherheitsschilder für Ihre Immobilien finden Sie hier in unserem Shop. Hier anklicken

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

deutscher-digitaldrucker.de

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 0 75 22 97 37 0

fax ..: 0 75 22 97 37 37

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

deutscher-digitaldrucker.de® bietet als professionelle Offset- & Digitaldruckerei seit über 20 Jahren die Herstellung von Präsentationssystemen und digital gedruckten Präsentationsflächen. Mit unserer modernen Druckmaschinenausstattung erstellen wir auf einer Produktionsfläche von über 1.000 qm individuelle Printlösungen für unsere Kunden. Unsere vielseitige Produktpalette finden Sie auf unserem Online Druckerei Shop.

Pressekontakt:

deutscher-digitaldrucker.de

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

fon ..: 0 75 22 97 37 0

web ..: http://deutscher-digitaldrucker.de/

email : info@mendel-printdesign.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Peter Orloff – der König der Hitparaden ist zurück