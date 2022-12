Immobilienbericht für Ismaning bei München

Preise und Entwicklung für Ismaning zum Jahresende 2022

Ismaning ist eine Gemeinde mit etwas mehr als 17.000 Einwohnern, etwa 7 km nordöstlich der bayerischen Landeshauptstadt München. Die einst landwirtschaftlich geprägte Gemeinde ist seit Mitte der 90er durch den Zuzug verschiedener TV, Radio- und Verlagsunternehmen zu einem bedeutenden Medienstandort geworden. Die Innenstadt Münchens ist genauso gut erreichbar wie die Autobahn und der Flughafen München. Ismaning hat abseits der Durchgangsstraße eine historisch dörfliche Mitte, in der auch zahlreiche Funktions- und Verwaltungsgebäude zu finden sind. Mehrere Siedlungen mit Einfamilien-, Reihen- oder Mehrfamilienhäusern und netten Gärten entstanden nach dem 2. Weltkrieg und prägen auch heute das Gemeindebild mit. Insgesamt ist Ismaning eine familienfreundliche Wohngemeinde mit guter Infrastruktur in Großstadtnähe.

Immobilienpreise Ismaning (statistische Durchschnittswerte, Angebotspreise 2022):

Hausverkauf Ismaning:

60 Verkaufsangebote für Häuser wurden in Ismaning im Jahr 2022 bislang registriert. Bei der Hälfte der angebotenen Objekte handelte es sich um Reihenhäuser, rund 30 % waren als Einfamilienhäuser inseriert, ca. 10 % als Doppelhaushälfte. Für Einfamilienhäuser reichten die Angebotspreise im Wohnflächenbereich 150 m² von ca. 1 – 2 Mio. EUR, der Durchschnitt bewegte sich bei 1,5 Mio. EUR. Bei größeren Wohnflächen im Bereich 170 – 315 m² reichten die Preise in der Regel von ca. 1 Mio. EUR bis 2,4 Mio. EUR, bei einem 300 m² Objekt wurden 3,55 Mio. EUR verlangt. Im Segment Doppelhaushälfte waren mehrheitlich Objekte mit Wohnflächen von 130 bis 190 m² angeboten, meist lagen die Preise hierbei im Bereich 1,3 – 1,6 Mio. EUR. Reihenhäuser lagen im Wohnflächenbereich 150 m² preislich im Schnitt bei ca. 1,25 Mio. EUR, ab 160 – 200 m² waren Objekte von 1 bis 1,7 Mio. EUR im Angebot.

Wohnungsverkauf Ismaning:

Im Segment Eigentumswohnungen gab es 68 Verkaufsannoncen. Grob war bei Neubauwohnungen mit durchschnittlich ca. 9.800 EUR pro m² Wohnfläche zu rechnen, bei Wohnungen aus dem Bestand mit etwa 7.750 EUR pro m². Die Wohngrößen der angebotenen Wohnungen reichten von 21 bis 141 m². Im Schnitt war bei einer 80 m² Wohnung mit rund 690.000 EUR Kaufpreis zu rechnen. Bei größeren Wohnflächen variierten die Preise zum Teil stark, bewegten sich aber normalerweise in einer Spanne von 600.000 – 1,3 Mio. EUR, im Schnitt bei 870.000 EUR.

Grundstücksverkauf Ismaning:

Bis Mitte Dezember waren insgesamt 19 Baugrundstücke in Ismaning auf dem Markt. Der verlangte Quadratmeterpreis lag im Durchschnitt bei etwa 3.000 EUR.

„Ismaning vor den Toren Münchens, als wirtschaftlich starker Standort, mit gewachsenem Ortskern, bietet Familien und Einzelpersonen eine angenehme Wohnumgebung.“, so Rainer Fischer, Immobilienmakler München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien in der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: Wikipedia, IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers für Ismaning. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

Deutschland

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Das Münchner Maklerbüro startete im August 1994 mit dem Immobilienverkauf. Nach über 22 Jahren am Rotkreuzplatz, ist es seit 2017 in der Nymphenburgerstraße in der Maxvorstadt ansässig. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 1.100 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Der Münchner Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf sieben verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Herr Rainer Fischer.

Pressekontakt:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tennant Minerals sieht bei Bluebird-Kupferentdeckung Multi-Millionen-Tonnen Potenzial