Immobilienbericht für München Untermenzing 2024

Hoher Neubauanteil bei Immobilienangeboten im Münchner Nordosten

Der Münchner Stadtteil Untermenzing liegt im Nordwesten der Landeshauptstadt zwischen Obermenzing und Allach. Es ist einer der Stadtteile, wo es noch viel Grün und Erholungsflächen gibt und ländliche Züge. Die Würm fließt in einem mit Bäumen umsäumten Streifen durch das Gebiet, östlich von Untermenzing gibt es noch ein größeres, ziemlich unberührtes Waldgebiet, das Naturschutzgebiet Angerlohe. Untermenzing ist vorwiegend ein Wohngebiet, man findet hier wenige Restaurants oder Cafés, das kulturelle Leben ist nicht sehr stark ausgeprägt. Die eher vorstädtisch wirkende Wohngegend mit überwiegend Ein- und Zweifamilienhäusern und moderater Reihenhausbebauung mit kleinen Gärten ist vor allem für Familien sehr attraktiv.

Immobilienpreise Untermenzing, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2024):

Häusermarkt:

Bislang (Jan. – Aug. 2024) liegt die Zahl der Verkaufsangebote in Untermenzing bei 110 Häusern. Da der Neubausektor gegenwärtig insgesamt etwas schwächelt, ist es bemerkenswert, dass 60 der 110 Objekte in Untermenzing als Neubauobjekte ab Baujahr 2023 inseriert sind. Soll heißen, mehr als die Hälfte der auf dem Markt befindlichen Häuser waren bzw. sind Neubauten, vor allem in der Kategorie Reihenhaus. Und wie verhielten sich die Preise? Im Bestandsegment lagen Einfamilienhäuser z. B. mit 180 m² durchschnittlicher Wohnfläche bei 1,65 Mio. EUR, Doppelhaushälten mit 150 m² bei ca. 1,2 Mio. EUR und Reihenhäuser mit 150 m² bei ca. 850.000 EUR. Neubauobjekte lagen preislich im Schnitt 20 % über Bestandsobjekten.

Wohnungsmarkt:

Im selben Zeitraum standen auf dem Wohnungsmarkt insgesamt 116 Eigentumswohnungen in Untermenzing zum Verkauf. Hier zeigte sich eine ähnliche Verteilung zwischen neuen und Bestandswohnungen wie im Haussegment. 61 der 116 Wohnungen waren als Neubauobjekt ab Baujahr 2023 inseriert, also auch hier deutlich mehr als die Hälfte. In den Angeboten wurde für Wohnungen mit 50 m² Fläche durchschnittlich 515.000 EUR verlangt, für Wohnungen mit 80 m² im Schnitt ca. 720.000 EUR. Zu einem kleineren Anteil waren auch Wohnungen über 100 m² im Angebot, bei einer Fläche von 130 m² war dann mit rund 1,1 Mio. EUR Kaufpreis zu rechnen. Natürlich gab es im Einzelfall Ausreißer mit hohen oder niedrigeren Preisen, die Spanne bei den Quadratmeterpreisen reichte von 4.700 im günstigsten Fall bis 12.500 EUR pro m² im teuersten Fall, der Durchschnittwert lag für Bestandsobjekte bei ca. 8.100 EUR pro m², für Neubauobjekte bei ca. 10.000 EUR/m².

Grundstücksmarkt:

Insgesamt waren in 2024 für Untermenzing bislang 28 Baugrundstücke im Angebot. Im Durchschnitt pendelte sich der Quadratmeterpreis bei ca. 2.300 EUR pro m² ein.

„Untermenzing ist eine ruhige, familienfreundliche Wohngegend, teils in idyllischer Lage und vielen Grünflächen, zum Beispiel rund um die Würm. Zum Wohnen kann man sich hier schon ein tolles Plätzchen heraussuchen.“, so Rainer Fischer, Immobilienmakler München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: muenchen.de, wikipedia, Preisangaben: IMV Marktdaten-Statistik. Der Immobilienbericht ersetzt keine professionelle Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Immobilienmakler für München Untermenzing. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

