Immobilienmarkt Paderborn 2026: Amtliche Daten zeigen stabile Entwicklung im Dreiländereck

Amtliche Marktdaten zeigen: Der Immobilienmarkt in Paderborn und dem Dreiländereck stabilisiert sich. Lehmann Immobilien analysiert die aktuelle Entwicklung und ihre Auswirkungen.

Paderborn/Hofgeismar, 25. Juni 2026 – Der Immobilienmarkt im Dreiländereck Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen hat nach den bewegten Jahren seit 2022 wieder zu mehr Stabilität gefunden. Die aktuelle Marktauswertung auf Basis der Grundstücksmarktberichte der Gutachterausschüsse sowie der amtlichen Bodenrichtwertsysteme zeigt, dass sich der Markt deutlich differenzierter entwickelt als noch vor wenigen Jahren. Pauschale Aussagen über steigende oder fallende Immobilienpreise greifen inzwischen zu kurz. Lage, energetischer Zustand, Modernisierungsgrad und die tatsächliche Nachfrage entscheiden heute stärker denn je über den erzielbaren Marktwert einer Immobilie.

Besonders deutlich wird diese Entwicklung in Paderborn. Die Universitäts- und Wirtschaftsstadt zählt weiterhin zu den gefragtesten Wohnstandorten in Ostwestfalen-Lippe. Unternehmen aus der IT-, Industrie- und Dienstleistungsbranche sowie die Universität sorgen für eine kontinuierliche Nachfrage nach Wohnraum. Gleichzeitig bleibt das Angebot an hochwertigen Bestandsimmobilien begrenzt.

Die aktuellen Grundstücksmarktberichte der Gutachterausschüsse für die Stadt und den Kreis Paderborn bestätigen diese Entwicklung. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern wurden im Stadtgebiet im vergangenen Jahr 315 Kaufverträge registriert. Im Kreis Paderborn blieb die Zahl der Verkäufe mit über 430 Ein- und Zweifamilienhäusern ebenfalls auf einem stabilen Niveau. Besonders auffällig entwickelte sich der Markt für Eigentumswohnungen. Hier stieg die Zahl der registrierten Kaufverträge in der Stadt Paderborn von 404 auf 598 Verkäufe innerhalb eines Jahres – ein deutliches Zeichen dafür, dass Kaufinteressenten wieder aktiver am Markt teilnehmen.

Auch bei den Bodenrichtwerten zeigt sich ein insgesamt stabiles Bild. Nach Angaben der Gutachterausschüsse blieben die Richtwerte zum Stichtag 1. Januar 2026 in den meisten Wohnlagen unverändert. Lediglich in einzelnen Teilbereichen – unter anderem in Schloß Neuhaus und Elsen – wurden moderate Anpassungen vorgenommen. Für den übrigen Kreis Paderborn bewegte sich das Preisniveau je nach Immobilienart zwischen leichten Rückgängen und moderaten Steigerungen. Diese Entwicklung unterstreicht, dass sich der Immobilienmarkt inzwischen wesentlich stärker nach Qualität und Lage differenziert als noch während der Hochphase des Immobilienbooms.

„Wir beobachten derzeit einen deutlich rationaleren Markt“, erklärt Andreas Lehmann, Inhaber von Lehmann Immobilien. „Käufer informieren sich intensiver, vergleichen Immobilien sorgfältiger und achten stärker auf den energetischen Zustand eines Gebäudes. Gleichzeitig erzielen gepflegte Immobilien in guten Wohnlagen weiterhin sehr überzeugende Verkaufsergebnisse. Entscheidend ist heute eine realistische Wertermittlung.“

Neben Paderborn profitieren zunehmend auch Warburg, Marsberg und die angrenzenden Regionen von dieser Entwicklung. Viele Familien und Berufspendler orientieren sich inzwischen bewusst in Richtung ländlicherer Wohnlagen. Größere Grundstücke, mehr Wohnfläche und ein insgesamt ruhigeres Wohnumfeld machen diese Regionen attraktiv, ohne auf eine gute Erreichbarkeit der Oberzentren verzichten zu müssen.

Warburg entwickelt sich dabei zunehmend als Bindeglied zwischen Ostwestfalen und Nordhessen. Marsberg profitiert von seiner Lage zwischen Paderborn und dem Sauerland. Auch in diesen Regionen bilden die Grundstücksmarktberichte der Gutachterausschüsse sowie die amtlichen Bodenrichtwertsysteme die wichtigste Grundlage für eine realistische Marktanalyse.

Lehmann Immobilien begleitet Eigentümer und Kaufinteressenten nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern im gesamten Dreiländereck. Das Marktgebiet umfasst unter anderem Paderborn, Warburg, Marsberg, Kassel, Hofgeismar und Göttingen. Gerade diese regionale Breite ermöglicht es, Entwicklungen über Kreis- und Landesgrenzen hinweg miteinander zu vergleichen. Während in Nordrhein-Westfalen die Daten der Gutachterausschüsse und BORIS NRW ausgewertet werden, bilden in Hessen BORIS Hessen sowie die Immobilienmarktberichte der hessischen Gutachterausschüsse die Grundlage. Für Südniedersachsen fließen die veröffentlichten Grundstücksmarktdaten der niedersächsischen Gutachterausschüsse in die Marktbeobachtung ein.

Nach Einschätzung von Andreas Lehmann gewinnt die professionelle Immobilienbewertung dadurch weiter an Bedeutung. „Die Zeiten, in denen sich Immobilienwerte allein über Vergleichsangebote im Internet bestimmen ließen, sind vorbei. Wer heute eine fundierte Entscheidung treffen möchte, sollte sich an den tatsächlichen Marktdaten orientieren. Die Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse liefern dafür die verlässlichste Grundlage.“

Für Eigentümer, die sich zunächst einen Überblick über den aktuellen Marktwert ihrer Immobilie verschaffen möchten, bietet Lehmann Immobilien eine kostenfreie Online-Immobilienbewertung an. Sie ermöglicht eine erste marktgerechte Einschätzung und kann unter https://immolehmann.de/immobilienbewertung/ genutzt werden.

Wer einen Verkauf plant, findet außerdem ausführliche Informationen zum Ablauf, zur Wertermittlung und zur professionellen Vermarktung unter https://immolehmann.de/immobilie-verkaufen/. Weitere Informationen über das Unternehmen und das regionale Leistungsangebot stehen unter https://immolehmann.de/ zur Verfügung.

Für das zweite Halbjahr 2026 erwarten Marktbeobachter insgesamt eine stabile Entwicklung. Die Nachfrage nach energieeffizienten Ein- und Zweifamilienhäusern sowie hochwertigen Eigentumswohnungen dürfte in den wirtschaftlich starken Regionen weiterhin hoch bleiben. Gleichzeitig werden Lage, Modernisierungsgrad und Energieeffizienz künftig noch stärker über den erzielbaren Verkaufspreis entscheiden als in der Vergangenheit.

Lehmann Immobilien sieht darin sowohl für Verkäufer als auch für Kaufinteressenten Chancen. Eigentümer profitieren von einer transparenten Marktanalyse auf Basis amtlicher Daten. Käufer finden heute wieder ein ausgewogeneres Marktumfeld mit einer größeren Auswahl und einer höheren Planungssicherheit als noch vor wenigen Jahren.

Redaktioneller Hinweis: Grundlage der Markteinschätzung sind die veröffentlichten Grundstücksmarktberichte und Presseinformationen der Gutachterausschüsse, die amtlichen Bodenrichtwertsysteme BORIS NRW und BORIS Hessen sowie weitere öffentlich zugängliche Marktdaten der zuständigen Gutachterausschüsse.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Andreas Lehmann

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Über Lehmann Immobilien

Lehmann Immobilien ist ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen mit Sitz in Hofgeismar und Tätigkeitsschwerpunkt im Dreiländereck Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen. Das Unternehmen begleitet Eigentümer, Käufer und Investoren bei der Bewertung, dem Verkauf und der Vermittlung von Wohnimmobilien in den Regionen Paderborn, Warburg, Marsberg, Kassel, Hofgeismar, Göttingen und den angrenzenden Landkreisen.

Inhaber Andreas Lehmann setzt auf eine fundierte Immobilienbewertung, regionale Marktkenntnis und eine persönliche Beratung. Grundlage der Wertermittlungen bilden unter anderem die amtlichen Grundstücksmarktberichte der Gutachterausschüsse, Bodenrichtwerte, Immobilienrichtwerte sowie aktuelle Entwicklungen auf den regionalen Immobilienmärkten. Ziel ist eine nachvollziehbare und marktgerechte Bewertung, die Eigentümern und Kaufinteressenten eine verlässliche Entscheidungsgrundlage bietet.

Lehmann Immobilien ist Mitglied im BVFI – Bundesverband für die Immobilienwirtschaft und profitiert dadurch vom regelmäßigen fachlichen Austausch sowie von aktuellen Entwicklungen rund um den deutschen Immobilienmarkt.

Darüber hinaus ist das Unternehmen an das Multi-Listing-System (MLS) der IMAG AG angeschlossen. Dieses Netzwerk ermöglicht die Zusammenarbeit mit zahlreichen qualifizierten Immobilienmaklern und erweitert die Reichweite von Immobilienangeboten über die eigene Region hinaus. Verkäufer profitieren dadurch von einer größeren Sichtbarkeit ihrer Immobilie und einem erweiterten Kreis potenzieller Kaufinteressenten – sowohl regional als auch überregional.

Der Anspruch von Lehmann Immobilien ist es, Eigentümer während des gesamten Verkaufsprozesses persönlich zu begleiten – von der ersten Wertermittlung über die Entwicklung einer individuellen Vermarktungsstrategie bis hin zum erfolgreichen Vertragsabschluss beim Notar. Fachkompetenz, Transparenz und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit stehen dabei im Mittelpunkt.

Über die Region hinaus bekannt ist das Unternehmen auch durch Bullmastiff Rudi, der Andreas Lehmann regelmäßig zu Außenterminen, Besichtigungen und Veranstaltungen begleitet. Für viele Kundinnen und Kunden ist Rudi längst ein sympathisches Markenzeichen von Lehmann Immobilien und steht für die persönliche, bodenständige und nahbare Unternehmenskultur.

Weitere Informationen zu Lehmann Immobilien, der kostenfreien Online-Immobilienbewertung und den Leistungen rund um den Immobilienverkauf finden Interessierte unter https://immolehmann.de.



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