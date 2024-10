Immobilienpreise ermitteln

Interessenten erfahren auf der Homepage der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH mehr

Immobilienverkäufer und -vermieter sowie Kauf- und Mietinteressenten sollten sich über die aktuellen Kauf- und Mietpreise informieren. Einen ersten Überblick über die Immobilienpreise in Brühl und der Region liefert ihnen die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH auf ihrer Webseite. Diese sollten allerdings nur als Richtwerte gesehen werden.

Wie hoch der durchschnittliche Kauf- oder Mietpreis pro Quadratmeter für Häuser und Wohnungen in Stadtteilen wie Brühl-Vochem, Brühl-Schwadorf oder Brühl-Kierberg ist, erfahren Interessenten bei der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH online. Auf der Webseite können sie außerdem die Entwicklung der Preise im vergangenen Jahr nachvollziehen – nicht nur für Brühler Stadtteile, sondern auch für Bornheimer und Wesselinger Stadtteile. Doch sollen Immobilien vermittelt werden, ist der Gang zu einem Experten oftmals unerlässlich. Den Grund dafür nennt Geschäftsführer René Reuschenbach: „Immobilien sind häufig sehr verschieden und ihr Preis ist individuell.“

Vor allem vor dem Immobilienverkauf sollten Eigentümer daher eine professionelle Bewertung durchführen lassen, bei der der Immobilienwert präzise bestimmt wird. „Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus in Brühl-Vochem liegt aktuell bei zirka 4.225 Euro pro Quadratmeter“, weiß der Geschäftsführer, „doch möchte ein Eigentümer sein Haus im Stadtteil verkaufen, müssen wir den Preis mitunter weitaus niedriger oder höher beziffern“.

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die genaue Lage, der Zustand und die Ausstattung des Hauses sind nur einige der Faktoren, die den Preis beeinflussen können. Besonders viel Wert legen Käufer heutzutage auch auf eine gute Energieeffizienz. Haben Eigentümer ihr altes Haus also modernisiert oder saniert, können sie einen weitaus höheren Preis erwarten als für ein vergleichbares, altes unmodernisiertes oder unsaniertes Haus.

Mit ihrer fundierten Wertermittlung sorgen René Reuschenbach und sein Team dafür, dass ein realistischer Verkaufspreis beziffert werden und dadurch ein attraktiver Erlös generiert werden kann. Auf Wunsch übernehmen die Makler auch den Immobilienverkauf und bieten dazu ein Komplettpaket an – vom Erstgespräch über die Durchführung der Besichtigungstermine mit Kaufinteressenten bis hin zur Immobilienübergabe. Wer an den Leistungen interessiert ist, erreicht die Makler mit Büro in Bornheim und Immobilienshops in Brühl und Wesseling unter anderem telefonisch unter 02236 / 885 850.

Weitere Informationen zum Thema und zu Immobilienmakler Kerpen, Immobilienmakler Brühl, Immobilien Brühl und mehr erhalten Interessenten auf https://www.wav-immo.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WAV Immobilien Reuschenbach GmbH IVD

Herr René Reuschenbach

Am Zidderwald 3

53332 Bornheim

Deutschland

fon ..: 02236 – 885 85 0

fax ..: 02236 – 885 85 29

web ..: https://www.wav-immo.de/

email : info@wav-immobilien.de

Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wurde 1982 gegründet und hat Niederlassungen in Bornheim, Brühl und Wesseling. Das Haupttätigkeitsfeld liegt in dem Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien und Kapitalanlagen. Das Unternehmen ist Mitglied der Kölner Immobilienbörse sowie dem Immobilienverband Deutschland und unterstreicht dadurch seinen hohen Anspruch an Beratungsqualität und Seriosität. Darüber hinaus ist WAV-Geschäftsführer René Reuschenbach auch Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) und setzt sich als solcher für die Belange der Immobilienwirtschaft ein.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 7079011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hochschule Reutlingen eröffnet eines der größten Reallabore für autonomes Fahren in Deutschland One Way Ticket nach Ungarn