Der Immobilienmarkt in München zeigt sich weiter robust

In den vergangenen Monaten war die Sicht auf den Immobilienmärkten etwas unklar. Das galt auch für München. Die Preise sind hier schon seit Jahren auf hohem Niveau. Immer wieder ist von einem Platzen der Immobilienblase die Rede oder davon, dass die Preise auch wieder zurückgehen müssten. Doch passiert ist das bislang nie. Wie ist die aktuelle Lage und was sagen die Zahlen?

Gegenwärtige Preislage

Aktuell sind für Eigentumswohnungen in München in mittleren Wohnlagen im Schnitt 6.500 EUR/m² feststellbar, in guten Wohnlagen 7.500 EUR/m² und in „Guten zentralen“ bzw. „Bestlagen“ 9.500 EUR/m². Grundstücke bewegen sich größtenteils in einer Bandbreite von 1.800 bis 3.000 EUR/m² ab. Bei den Häusern beginnen Reihenhäuser im Mittel bei etwa 800.000 EUR, Doppelhaushälften bei etwa 1 Mio. EUR und freistehende Einfamilienhäuser bei 1.2 Mio. EUR. Bei Häusern spielen natürlich Grundstücksgröße, Wohnfläche, Zustand und Lage eine zusätzliche und entscheidende Rolle bei der Preisbildung.

Immobilienblase?

Immer wieder gibt es Stimmen und Studien, die das Platzen einer Immobilienblase in München prognostizieren. Was ist davon zu halten? Als gesichert kann die Erkenntnis gelten, dass Angebot und Nachfrage für die Preisbildung entscheidend sind. In den vergangenen Monaten und vielleicht auch noch gegenwärtig ist das Bild aufgrund der Corona-Situation etwas undeutlich und eventuell etwas verzerrt. Denn Käufer und auch Verkäufer hielten sich aufgrund der allgemeinen Unsicherheit zurück und der Markt ist war etwas gebremst. Kurzfristig könnten dadurch punktuell sogar etwas nachlassende Preise festgestellt werden. Langfristig aber ist München als wirtschaftsstarke Region sehr attraktiv. Es gab und gibt starken Zuzug und die Nachfrage ist hoch. Momentan gibt es keine Indikatoren, dass sich daran etwas ändert. Und so lange es eine hohe Nachfrage gibt, kann man prinzipiell auch von keiner Immobilienblase sprechen. Fallende Immobilienpreise in München sind daher ein eher unwahrscheinliches Szenario, wenn es an den übrigen Rahmenbedingungen keine großen und einschneidenden Änderungen gibt.

„Ich persönlich denke, dass die Preise in München in den nächsten Jahren weiterhin ansteigen werden, wenn auch nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren, sondern eher moderat.“ sagt Rainer Fischer, Immobilienmakler München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer. Tatsächliche Verkaufszahlen aus dem Jahresbericht 2019 Gutachterausschuss München. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

