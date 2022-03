Immobilienreport München Bogenhausen 2022

Neue Spitzenpreise in Bogenhausen

Immobilienpreise Bogenhausen, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2021/22):

Häuser in Bogenhausen:

Häuser in Bogenhausen gibt es in sehr verschiedenen Wohngrößen und Preisklassen. Mittelgroße Reihenhäuser oder Doppelhaushälften in weniger exponierten Lagen und nicht unbedingt in Top-Zustand sind in Einzelfällen schon für eine halbe Mio. EUR zu bekommen, allerdings fallen bei nobleren Häusern mit großer Wohnfläche auch schon mal höhere Millionenbeträge an. In einigen Fällen kosteten die teuersten und größten Villen auf dem Angebotsmarkt in Bogenhausen im vergangenen Jahr um die 20 Mio. EUR, ein Objekt lag gar bei 30 Mio. EUR. Unter der Rubrik Einfamilienhaus/Villa waren im vergangenen Jahr eine Mehrzahl von Objekten mit vergleichsweise hohem Quadratmeterpreis angeboten, neben den sonst üblichen 11.000 – 18.000 EUR pro m² Objekten waren mehrere Objekte ab 25.000 bis hin zu 41.000 EUR pro m² an der Spitze dabei, so dass der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei Einfamilienhäusern und Villen sich am Ende bei gut 23.000 EUR pro m² bewegte. Die hohen Quadratmeterpreise für die Wohngebäude kommen zum Teil auch dadurch zustande, dass die zugehörigen Grundstücke vergleichsweise groß sind. Andere Objekttypen wie Doppelhaushälften und Reihen- bzw. Reiheneckhäuser bewegten sich, abgesehen von einzelnen günstigeren Objekten, üblicherweise im Bereich 1 – 2 Mio. EUR Kaufpreis.

Wohnungen in Bogenhausen:

Auch für Wohnungsangebote gibt es in Bogenhausen eine große Bandbreite, aus der sich eine große Spanne für die Wohnungspreise ergibt. Diese reichten im letzten Jahr im günstigsten Fall von ca. 140.000 EUR für eine 32 m² Etagenwohnung bis hin zu 8,9 Mio. EUR im Fall einer 350 m² Penthauswohnung. Der Quadratmeterpreis lag für eine gebrauchte Eigentumswohnung bei durchschnittlich 10.800 EUR pro m², für eine durchschnittliche Neubauwohnung bei ca. 13.200 EUR pro m². Wie immer sind dies natürlich reine Durchschnittswerte, größere Abweichungen gab es öfter. Gerade bei Neubauwohnungen ab 100 m² waren Quadratmeterpreise über 15.000 EUR pro m² keine Seltenheit. Doch im allgemeinen Mittel wird für eine gebrauchte durchschnittliche 80 m² Etagenwohnung in Bogenhausen rund 775.000 EUR verlangt, für eine 100 m² Wohnung rund 1,14 Mio. EUR und eine 150 m² Wohnung erreicht statistisch gut 2,1 Mio. EUR. Ab 200 m² findet man mehrheitlich nur noch Objekte ab 3 – 4 Mio. EUR.

Grundstücke in Bogenhausen:

Die im vergangenen Jahr in Bogenhausen angebotenen Grundstücke begannen bei ca. 3.000 EUR Quadratmeterpreis, im Höchstfall wurden 12.000 pro m² Grund verlangt. Der allgemeine Durchschnitt pendelte sich bei ca. 6.100 EUR pro m² ein.

„Bogenhausen gilt natürlich als Top-Adresse in München und hat sozusagen den ,Nobel-Touch‘. Aber unabhängig vom Image ist es einfach eine wunderbare Wohnlage.“, meint Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: muenchen.de, wikipedia.de, IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers für München Bogenhausen. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

