Immobilienreport München Sendling-Westpark 2026
Aktuelle Entwicklungen, Preisniveaus und Marktsegmente im Münchner Stadtteil Sendling
Sendling liegt etwas südlich der Münchner Innenstadt und bietet sehr passable Wohnbedingungen. In den vergangenen Jahren fällt Sendling durch einen relativ hohen Grad an Gentrifizierung auf, d. h. das Neubau- und Modernisierungsgeschehen bewegt sich deutlich über dem Münchner Schnitt. Generell sind in Sendling Anfang des Jahres 2026 im Vergleich zum Vorjahr eher abnehmende Preise zu beobachten, abgesehen vom zentralen Bereich in Richtung Theresienwiese, wo die Preise steigen. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Immobilienangebote und was derzeit für Immobilien in Sendling verlangt wird.
Immobilienpreise in Sendling, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2025):
Eigentumswohnungen in Sendling-Westpark
Im vergangenen Jahr gab es in Sendling-Westparkt 883 Verkaufsangebote für Eigentumswohnungen. Die meisten der angebotenen Wohnungen hatten zwischen 40 bis 80 m² Wohnfläche. Im allgemeinen Durchschnitt wurde im Segment Bestandswohnungen ein Quadratmeterpreis von rund 8.200 EUR verlangt, wobei der Quadratmeterpreis für die meisten dieser Objekte einen Wert zwischen 5.000 und 9.000 EUR erreichte. Neubauwohnungen waren im Schnitt rund 50 % teurer. Spitzenwerte im Wohnungssegment reichten auch bis 15.000 EUR/m² und darüber hinaus. Exemplarisch kosteten Wohnungen mit 40 bis 60 m² durchschnittlich 780.000 EUR, Wohnungen mit 80 bis 100 m² im Schnitt 1,35 Mio. EUR. Bei großen Wohnungen ab 180 m² begannen die Preise bei gut 2 Mio. EUR, an der Spitze wurden auch 5 bis 6 Mio. EUR verlangt.
Häusermarkt Sendling-Westpark
Die Zahl der Hausangebote erreichte im letzten Jahr eine Anzahl von 59. Anteilig waren Einfamilienhäuser, Reihen- und Mehrfamilienhäuser in ähnlicher Zahl vertreten, Doppelhaushälften etwas weniger. Die Preise in den Angeboten zeigten sich dabei wie folgt:
Einfamilienhäuser begannen bei 1,75 EUR und reichten bei größeren Objekten um 300 m² bis knapp 10 Mio. EUR. Reihenhäuser begannen bei 1,3 Mio. EUR und reichten bis ca. 1,5 Mio. EUR bei 85 – 130 m² Wfl. Doppelhaushälften bewegten sich in der Regel im Bereich 2,2 bis 3,5 Mio. EUR bei 200 bis 280 m² Wohnfläche. Große Mehrfamilienhäuser ab 500 m² begannen bei 6,8 Mi. EUR , an der Spitze wurde für ein ca. 1.000 m² Objekt rund 17 Mio. EUR verlangt.
Grundstücke in Sendling-Westpark
Im Grundstücksverkauf wurden über das vergangene Jahr 21 Verkaufsofferten registriert. Preislich bewegte sich der Quadratmeterpreis bei Einfamilienhausgrundstücken im Bereich 2.700 EUR/m²
„Gute Infrastruktur, Nähe zum Zentrum und so manche tolle Freizeitmöglichkeit, damit bietet Sendling viel, was gesucht wird. Was Immobilienpreise angeht, muss man aber immer individuell betrachten und bewerten, denn es gibt enorme Lageunterschiede im Stadtteil.“, so Rainer Fischer, Immobilienmakler München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien in der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.
Quellen: muenchen.de; IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Makler aus München bzw. Sendling. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.
Immobilienreport München Sendling-Westpark 2026
