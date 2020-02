Immopartner zählt zu den besten Maklern deutschlandweit

Das Unternehmen erhält Auszeichnungen der Magazine „Bellevue“, „Focus Money“ und „Capital“

Das 2003 gegründete Unternehmen Immopartner darf sich erneut über mehrere Auszeichnungen freuen: Es ist unter anderem von der Immobilienzeitschrift Bellevue mit dem Qualitätssiegel „Best Property Agents 2020“ ausgezeichnet worden und zählt somit zu den besten Immobilienunternehmen Deutschlands. Auch von der Wirtschaftszeitschrift Focus Money ist Immopartner ausgezeichnet worden – als einer der zwölf fairsten Makler Deutschlands. Und von der Wirtschaftszeitschrift Capital wurde Immopartner zum „Top-Makler Nürnbergs“ gekürt.

Das Unternehmen Immopartner zählt zu den besten Immobilienunternehmen Deutschlands. Denn es ist von „Bellevue“, dem größten Immobilien-Magazin Europas, mit dem Qualitätssiegel „Bellevue Best Property Agents 2020“ ausgezeichnet worden. Mit dem Qualitätssiegel kürt „Bellevue“ Makler, die mit Seriosität, Erfahrung, objektiver Beratung, Marktkenntnis, Angebotsvielfalt, Angebotsqualität und After-Sales-Service, also einer Beratung nach dem Immobilienverkauf oder -kauf, überzeugen können – alles Kriterien, die auf Immopartner zutreffen.

Aber auch in einer von Focus Money in Auftrag gegebenen Online-Studie, die die fairsten Immobilienmakler Deutschlands kürt, konnte Immopartner punkten – besonders in den Kategorien „faires Preis-Leistungs-Verhältnis“, „faire Kundenkommunikation“, „faire Leistungsqualität“ sowie „faire Kundenberatung“. In der Online-Studie hatte das Analyse- und Beratungsunternehmen „ServiceValue“ mehr als 1.400 Kunden befragt, die in den vergangenen zwei Jahren persönliche Erfahrungen mit einem von insgesamt 23 getesteten Anbietern gemacht haben.

Die fairsten 12 dieser 23 Anbieter sind in einem Gesamtranking ausgezeichnet worden, darunter auch Immopartner aus Nürnberg. „Wir freuen uns natürlich sehr über das Lob unserer Kunden“, sagt Stefan Sagraloff, Geschäftsführer von Immopartner. Die guten Bewertungen erklärt er sich so: „Wir sind immer darum bemüht, unseren Kunden den besten Service zu bieten und uns weiterzuentwickeln, deswegen erweitern wir unter anderem ständig unsere Marktkenntnis und geben unser Wissen dann auch gerne an unsere Kunden weiter – zum Beispiel mit Angeboten wie unserem Immobilienmarktbericht.“ Dieser liefert unter anderem wichtige Informationen darüber, wie sich die Nürnberger Stadtteile entwickeln.

Ein guter Service vor Ort ist dem Immopartner-Geschäftsführer sehr wichtig. Deshalb freut er sich auch sehr über eine Auszeichnung zum „Top-Makler Nürnbergs“ des Wirtschaftsmagazins „Capital“. Hier konnte Immopartner in einer Analyse, die die Redaktion gemeinsam mit dem iib-Dr.-Hettenbach-Institut durchgeführt hat, mit den Kriterien Qualifikation, Prozessqualität, Exposé, Vertrag sowie Service überzeugen. Immopartner ist somit einer von 150 Top-Maklern deutschlandweit, der die Note „Sehr gut“ in dieser Analyse erhielt.

Stefan Sagraloff und seinem Team sind aber nicht nur sehr gute Leistungen in diesen Bereichen wichtig. Sondern er möchte auch, dass seine Kunden immer von der neusten Technik profitieren. So bietet das Immopartner-Team ihnen beispielsweise virtuelle Besichtigungen an, sogenannte Matterport-3-D-Touren. Bei diesen können sich ausgewählte Interessenten einen Eindruck von der Immobilie verschaffen und sie dann – wenn ein echtes Miet- oder Kaufinteresse besteht – vor Ort besichtigen. „Das spart sowohl Verkäufern als auch Käufern jede Menge Zeit und Aufwand“, erklärt Stefan Sagraloff, der auch in Zukunft weiterhin mit so viel Innovation und gutem Service voranschreiten will.

Weitere Informationen zu Grundstück zu verkaufen Nürnberg, Haus zu verkaufen Fürth und mehr sind auch auf https://www.immopartner.de/ zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IMMOPARTNER Stefan Sagraloff e.K.

Herr Stefan Sagraloff

Färberstr. 5

90402 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911 / 47 77 60 13

fax ..: 0911 / 47 77 60 14

web ..: https://www.immopartner.de

email : info@immopartner.de

IMMOPARTNER hat sich seit der Gründung im Jahr 2003 als Immobilienmakler in Nürnberg mit Sitz im Herzen der Altstadt bei seinen Kunden und Geschäftspartnern einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Durch seine kompetente Beratungsleistung und die fundierte Marktkenntnis gehört das Familienunternehmen, das von Geschäftsführer Stefan Sagraloff geleitet wird, zu den führenden Maklern für Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Region Nürnberg, Fürth und Erlangen. Bei der Maklertätigkeit legt das junge und dynamische Unternehmen besonderen Wert auf hohes Sorgfaltsbewusstsein und den regionalen Fokus. Das Leistungsportfolio reicht von der realistischen Marktwertermittlung über die intensive, persönliche Beratung, die professionelle Vermarktungs- und Vertriebsleistung bis hin zur erfolgreichen Objektübergabe.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Partnervermittlung – die Magie der Liebe