  • Impulsbücher: Wie Technikgeschichten Nachwuchsförderung und Kundenbindung zugleich stärken

    Die Impulsbücher von Hajo Schörle verbinden Technik, Nachhaltigkeit und Emotion. Unternehmen nutzen sie als Nachwuchsimpuls, Bildungsbaustein und wertiges Kundengeschenk – mit langfristiger Wirkung

    BildWie begeistert man junge Menschen für Technik, Innovation und Zukunftsberufe – ohne zu belehren, sondern mit Neugier, Bildern und Geschichten?

    Die Impulsbücher von Hajo Schörle setzen genau hier an: Sie übersetzen komplexe Themen wie Elektromobilität, Sensorik, Stromnetze oder Energiewende in kindgerechte Erzählungen, die nicht nur Kinder erreichen, sondern auch Eltern, Pädagog:innen und das gesamte familiäre Umfeld. Nicht belehrend sondern begeisternd

    Das Besondere: Die Bücher wirken nicht wie klassische Informationsmaterialien. Sie schaffen emotionale Zugänge, regen zum Gespräch an und lassen Raum für eigene Fragen und Ideen. So entsteht Begeisterung – und genau daraus wächst Orientierung.

    Unternehmen, Verbände und Organisationen nutzen die Impulsbücher inzwischen als vielseitiges Instrument: zur Nachwuchsförderung, für Bildungsprogramme, als Baustein in Nachhaltigkeitskommunikation – und zunehmend auch als wertiges Kundengeschenk.

    Denn ein gutes Buch ist mehr als ein Giveaway. Es bleibt. Es wird weitergegeben. Es wirkt über Jahre. Frei nach Antoine de Saint-Exupéry geht es nicht darum, Menschen nur Werkzeuge zu geben, sondern die „Sehnsucht nach dem Meer“ zu wecken: den Wunsch, Zukunft mitzugestalten.

    Über ein klar definiertes Lizenz- und Nutzungsmodell erhalten Partner rechtssichere Nutzungsrechte für Print und digitale Formate (Deutsch + teilweise auch in Englisch), inklusive Co-Branding und optionaler Nutzung ausgewählter Illustrationen für Programme, Kommunikation und Veranstaltungen. Für Partner die eine Printversion erst mal im Einsatz testen wollen, gibt es auch die Möglichkeit, gezielt ein Buch mit Logo in einer gewünschten Auflage zu bestellen.

    So entstehen aus Geschichten echte Impulse: für Nachwuchs, für Dialog – und für eine Transformation, die nicht nur technisch, sondern auch menschlich verstanden wird.

    Printversionen im Shop bestellbar, dort erhalten Sie auch weitere Informationen: Buch & Bild Verlag Hajo Schörle

