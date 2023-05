Impulsgeber für die datengestützte Organisation

Disy Informationssysteme beim 9. Zukunftskongress Staat & Verwaltung in Berlin

Die intelligente Datennutzung ist Schlüssel für die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung. Vor diesem Hintergrund präsentiert das Unternehmen Disy Informationssysteme beim 9. Zukunftskongress Staat & Verwaltung zukunftsfähige Lösungsansätze rund um Datenkultur, Business & Location Intelligence. Die Veranstaltung findet vom 19. bis 21. Juni 2023 in Berlin statt.

Eine moderne und digitale Verwaltung zu gestalten, ist nicht nur eine Frage der Technik. Es bedeutet auch eine veränderte Kultur im Umgang mit Daten. So müssen auf dem Weg zur datengestützten Organisation Kompetenzen erworben und Arbeitsabläufe entwickelt werden, um den Nutzen der digitalen Transformation auszuschöpfen. Werden Daten als Kern der digitalen Welt auch über ihren primären Erfassungszweck hinaus genutzt, geteilt und verknüpft, dann bieten Auswertungen auf dieser Grundlage großes Potenzial: Sie können dabei helfen, Entscheidungen auf eine solide Basis zu stellen und Regulierungen, Fördermaßnahmen und Dienstleistungen zu schaffen, die besser auf die Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern sowie Wirtschaft und Wissenschaft zugeschnitten sind.

Disy als Impulsgeber für Lösungen zur intelligenten Datennutzung

Wie man diese intelligente Datennutzung strategisch angeht und konkret umsetzt, dafür gibt das Unternehmen Disy Informationssysteme Impulse beim 9. Zukunftskongresses Staat & Verwaltung. Am Dienstag, 20.06.2023 ab 14.30 Uhr, stellt Dr. Sebastian Petersen in dem strategisch ausgerichteten Best-Practice-Dialog „Technology Meets Culture“ bewährte Ansätze für eine zukunftsfähige Datennutzung aus der Verwaltung für die Verwaltung vor. Seit über 25 Jahren begleitet Disy die Konzeption und Umsetzung von Informationssystemen, die von der Sachbearbeitungs- bis zur Führungsebene erfolgreich eingesetzt werden.

Praktisch wird es im zweiten Best-Practice-Dialog „Change Your Game“ am Mittwoch, den 21.06.2023 ab 10.30 Uhr. Hier zeigen Olaf Nölle und Janina Guttmann am Szenario zur Windenergie die konkrete Umsetzung der gesamten Prozesskette von der Qualitätsprüfung der Eingangsdaten bis hin zu aussagekräftigen Dashboards. Dabei kommt auch die Business & Location Intelligence-Plattform disy Cadenza zum Einsatz, mit der sich Daten unter Einbeziehung des Raumbezuges verarbeiten, analysieren und visualisieren lassen.

Begleitung auf dem Weg zur datengestützten Organisation

Beratung zu konkreten Anwendungsfällen und zukunftsfähigen Lösungsansätzen rund um Datenkultur, Business & Location Intelligence bietet Disy am Stand Nr. 51 auf Ebene 1. Sei es die Konzeption einer modernen Datenstrategie, Harmonisierung von Sach- und Geodaten, Warehouse-Aufbau oder die Einführung von disy Cadenza als Tool für Datenanalyse und Reporting: Mit seinem ganzheitlichen Lösungsangebot begleitet das Unternehmen als erfahrener Partner die öffentliche Verwaltung ganz individuell auf dem Weg zur datengestützten Organisation. Bei Interesse kann ein Gesprächstermin vereinbart werden. Weitere Informationen zum Zukunftskongress gibt es unter: www.disy.net/zukunftskongress2023

Über den 9 Zukunftskongress Staat & Verwaltung

Der Zukunftskongress Staat & Verwaltung ist die Leitveranstaltung für das moderne und digitale Deutschland. Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) treffen sich die Führungskräfte aus Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft für Austausch und Begegnung zu den großen Modernisierungsaufgaben unserer Gesellschaft. Der 9. Zukunftskongress findet vom 19. bis 21. Juni 2023 in Berlin im WECC – Westhafen Event & Convention Center statt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Disy Informationssysteme GmbH

Frau Astrid Fennen-Weigel

Ludwig-Erhard-Allee 6

76131 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 0721 16006000

web ..: http://www.disy.net

email : astrid.fennen-weigel@disy.net

