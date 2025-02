In 240 Sekunden mitten ins Herz: Dominique Giger fesselt das Publikum am Internationalen Speaker Slam

Beim internationalen Speaker Slam konnte Dominique Giger mit ihrer herausragenden Performance überzeugen. Sie wurde mit dem Thema Angstbewältigung renommierten Speakers Excellence Award ausgezeichnet.

Dresden/Radebeul, 30. Januar 2025 – Beim internationalen Speaker Slam, der am 30. Januar 2025 in Dresden/Radebeul stattfand, konnte Dominique Giger mit ihrer herausragenden Performance überzeugen. Mit Teilnehmern aus 20 verschiedenen Ländern wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Nach erfolgreichen Veranstaltungen in Metropolen wie New York, Dubai, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München feierte das Event nun seine Premiere in Dresden/Radebeul.

Der Speaker Slam ist ein Wettbewerb, bei dem Redner – ähnlich wie bei einem Poetry Slam – innerhalb eines engen Zeitrahmens ihre Botschaften präsentieren. Die Herausforderung besteht darin, das Publikum in nur vier Minuten zu fesseln und zu begeistern. Dabei müssen die Redner ihre Inhalte präzise auf den Punkt bringen, Emotionen transportieren und ihre Zuhörer in den Bann ziehen. Nach exakt vier Minuten wird das Mikrofon abgeschaltet, was höchste Konzentration und Nervenstärke erfordert.

Dieses Jahr wurde das Event durch seine Mehrsprachigkeit besonders spannend: In vier verschiedenen Sprachen präsentierten die Teilnehmer ihre Vorträge auf zwei Bühnen. Sie konnten zwischen einer vierminütigen und einer zweiminütigen Redezeit wählen, was für zusätzliche Dynamik sorgte.

Initiiert von Top-Speaker Hermann Scherer, zeichnet sich der Speaker Slam durch ein breites Themenspektrum aus, das die Vielfalt und Komplexität des Lebens widerspiegelt. Die Veranstaltung war restlos ausgebucht, und die hohe Nachfrage sorgte für eine lange Warteliste – ein Beweis für das große Interesse an diesem einzigartigen Format. Die Auswahl der Finalisten übernahm eine renommierte Jury aus Experten wie Medienprofi Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Redner Marcel Heß, Expertenportal-Gründer Josua Laufer und „Germany’s Next Speaker Star“ Katja Kaden.

Die Teilnehmer verfassten ihre Texte selbst und entschieden sich für Themen, die entweder gesellschaftliche Aspekte oder persönliche Erfahrungen in den Fokus rückten. Das Ziel war es, die Jury und das Publikum emotional zu erreichen, zu inspirieren und mitzureißen – innerhalb eines kurzen Zeitfensters von nur vier Minuten.

Dominique Giger aus der Zentralschweiz trat mit dem Thema Angstbewältigung an und überzeugte sowohl die Jury als auch das Publikum mit ihrer mitreißenden Bühnenpräsenz. Als einzige Teilnehmerin präsentierte sie ihren Vortrag sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und demonstrierte dabei ihre außergewöhnliche Ausdrucksstärke und Überzeugungskraft. Für ihre beeindruckende Darbietung wurde sie mit dem renommierten Speakers Excellence Award ausgezeichnet.

Mit ihrer Performance bewies Dominique Giger eindrucksvoll, dass sie zu den besten Rednerinnen ihrer Zeit gehört. Ihr Erfolg beim internationalen Speaker Slam in Dresden/Radebeul markiert einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Karriere und unterstreicht ihr außergewöhnliches Talent auf der Bühne.

