In 4 Minuten zum Weltrekord

Speakerin Ursula Böldt überzeugt beim 12. internationalen Speaker Slam. Sie wird ausgezeichnet mit Excellence Award und bringt Weltrekord mit nach Berlin.

Am 30.09.2022 fand in Mastershausen der 12 internationale Speaker Slam statt. Insgesamt standen 147 Redner und Experten aus über 17 Nationen auf 2 Bühnen. Das vom Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Multi-Speaker-Event, fand u.a. bereits in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, New York und Wien statt.

Der Speakerwettbewerb begeistert seit Jahren mit vielfältigen Themen, die alle Bereiche des Lebens abdecken. Die TeilnehmerInnen sind hier, um ihre Botschaften auf der Bühne mitzuteilen und haben dafür genau vier Minuten Zeit. Dann wird das Mikrofon abgeschaltet. Die Rede muss auf den Punkt sitzen.

Unter den TeilnehmerInnen ist Ursula Böldt, eine multitalentierte Frau aus Berlin.

Vor einem zahlreich erschienenen Studiopublikum u. a., mit Vertretern aus dem Radio und TV, einer ausgewählten Scouting-Selection und einem Livestream-Publikum überzeugte und berührte sie mit Ihrer Rede.

Ihr Thema: „Folge deiner inneren Stimme“-. Sich selbst zu fragen: „Was brauche ich wirklich im Leben? Welchen Preis bin ich dafür bereit zu zahlen? Was macht mich glücklich?“ sind erste Schritte hin zu einem selbstbestimmten Leben.

Ursula Böldt verpackte ihre Botschaften kreativ und liebevoll in Text, Lyrik und Gesang. Damit sorgte sie für begeisterten Applaus und gewann den Excellence Award.

Ursula Böldt weiß genau, wovon Sie spricht. Sie ist immer ihrer inneren Stimme gefolgt, gegen äußere und eigene Widerstände. Sie arbeitete als Ingenieurin in einem internationalen Konzern. Nach einem Burnout veränderte sie konsequent ihr Leben. Inzwischen hat die 55jährige mehrere Unternehmen gegründet.

Ursula Böldt lebt ihre eigene Stimme, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist ausgebildete Sängerin und beherrscht als eine von Wenigen die alte Kunst des „Heilenden Singens“. Sie ist Mitglied im Singende Krankenhäuser e.V.

Als zertifizierter Coach unterstützt Ursula Böldt Frauen ihrer inneren Stimme zu folgen, ihren Weg selbstbestimmt zu gehen und damit zur „Lebensschmückerin“ zu werden.

Ihre Beratungen sind ein gutes Spiegelbild ihres eigenen Lebenswegs. Sie holen Menschen auf allen Ebenen ab: rational, emotional und spirituell.

Wer sich Ursula Böldt anvertraut, fühlt sich gesehener, anerkannter und glücklicher und kann wieder aus dem Inneren heraus strahlen.

Ursula Böldt sagt: „Den eigenen Weg zu gehen, ist nicht leicht. Stets braucht es dazu Mut und Unterstützung. Aber er ist jede Anstrengung wert. Denn am Ende des Weges warten Freude, Glück und innerer Frieden.

Als Speakerin mit einen Excellence Award geehrt zu werden, ist eine besondere Auszeichnung.

Nebenbei bringt die Berlinerin Ursula Böldt als Teilnehmerin an einem internationalen Speaker-Slam auch noch einen neuen Weltrekord mit nach Hause.

