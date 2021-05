In 7 einfachen Schritten zu Ihrem Expertenstatus

Einzelunternehmer, Solopreneure und Selbstständige haben oft die Situation, am Markt sichtbar zu sein. Der Expertenstatus wird von ihren potenziellen Interessenten so nicht gesehen. Schade darum!

Geht es Ihnen auch so, dass Sie auf die Frage:

„Was machen Sie beruflich?“

Ihrem Gegenüber nicht klar und deutlich sagen können, was Sie machen. Und noch besser:

„Welchen Nutzen hat Ihr Wunschkunde davon, gerade bei Ihnen zu kaufen!“

Und genau das spiegelt sich auch wieder auf:

o Den Webseiten

o In den Broschüren und Flyern

o Bei Präsentationen

o In Telefonaten

o Zu Erstkontakten

o Und viele mehr!

Nennt sich Positionierung!

Schade, denn das ist aber das Fundament für mehr Sichtbarkeit und Wahr-nehmung am Markt.

Und dadurch geht so viel Umsatz, Einkommen sowie Lebensqualität verloren. Und viele setzen so ihre Existenz aufs Spiel.

Die einfache Wahrheit ist:

„Wenn Sie nicht automatisch neue Kunden gewinnen, sind Sie falsch positioniert!“

Sie fragen sich nun bestimmt, wie Sie das einfach und leicht ändern können.

Klicken Sie hier diesen Link: https://buch.der-bayerische-vertriebsfreak.de/in-7-schritten-zur-feurigen-positionierung

Genau dafür wurde für Sie als Unternehmer und Selbstständiger mein neues Buch herausgebracht:

„In 7 Schritten zu Ihrer feurigen Positionierung:

Werden auch Sie als Experte am Markt sichtbar!“

Von meinem Freund und Experten Joschi Haunsperger und mir erhalten Sie hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ihre feurige Positionierung.

Einfacher wie Malen nach Zahlen können Sie sich nun von Ihrem Mitbewerber sowas von abheben.

Klicken Sie hier unter https://buch.der-bayerische-vertriebsfreak.de/in-7-schritten-zur-feurigen-positionierung und holen Sie sich unseren Bestseller jetzt.

Aber Achtung, und das ist kein Marketing-Gag:

Nach einer bestimmten Zahl an Bestellungen wird dieser Wahnsinnspreis von 7 Euro (statt 47) wieder „korrigiert“.

Handeln Sie deshalb jetzt und holen auch Sie sich unseren neuen Bestseller.

Auch Sie werden von den Resultaten verblüfft sein. Und dafür stehe ich mit meinem Namen!

Liebe Grüße und viel Spaß und Freude beim Anwenden

„Ihr“ bayerischer Vertriebsfreak, der Sie ins TUN bringt.

Uwe Rieder

PS: Ich verbürge mich mit meinem Ruf für dieses einzigartige und einmalige Buch! Mehr Informationen auf der Internet-Seite von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak. Klicken Sie hier >>>



und holen Sie sich hier und jetzt Ihre feurige Positionierung. Mehr geht nicht.

PPS: Funktioniert das System? Das beweisen Ihnen all die Testimonials und Referenzen.

