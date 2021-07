In die Zahnklinik trotz Corona Pandemie?

Die aktuell anhaltende Pandemielage bringt viel Verunsicherung mit sich. Ist es sinnvoll, aktuell eine notwendige Zahnbehandlung durchzuführen, oder soll man lieber verschieben?

Dillingen, 14.07.2021 – Zahnbehandlung trotz Corona-Pandemie?

Verständlicherweise stellen sich vielen Menschen neben den zahlreichen Fragen, die der „neue“ Alltag durch Corona so mit sich bringt, auch die Frage, ob es sinnvoll und verantwortbar ist, momentan zahnärztliche Untersuchungen und Behandlungen in einer Zahnklinik durchführen zu lassen. Einige Antworten zu den dringendsten Fragen sollen an dieser Stelle gegeben werden.

Vorsorgebehandlungen und notwendige Therapien wegen Corona verschieben?

Leidet ein Patient bereits unter Symptomen wie Schwellungen, Zahnschmerzen und Entzündungen muss unbedingt eine Zahnbehandlung erfolgen. In einer solchen Situation sollte in keinem Fall von einer Behandlung abgesehen werden, um die Problemlage nicht zusätzlich zu verschlimmern.

Aus demselben Grund ist auch eine vorsorgliche Zahnbehandlung weiterhin von großer Relevanz. Es ist also wichtig, trotz eventueller Bedenken bezüglich der Corona-Pandemie-Situation zahnärztliche Behandlungen nicht auf die lange Bank zu schieben.

Hohe Hygienestandards in der Zahnklinik wurden noch weiter verbessert

Innerhalb zahnärztlicher Praxen herrschten bereits vor dem Ausbruch der Pandemie höchste Hygienestandards. So gehören medizinische Masken und Handschuhe zur Standardausrüstung bei der Zahnbehandlung. Auch das direkte Absaugen eines großen Teils der Aerosole durch den bekannten Sauger, der bei zahlreichen Behandlungen zum Einsatz kommt, schützt zusätzlich gegen das Virus.

Neben den bereits vor der Pandemie gängigen Maßnahmen zur Sicherung der Hygiene innerhalb der Zahnklinik werden außerdem weitere Maßnahmen ergriffen, um die zahnärztliche Behandlung noch sicherer zu gestalten.

Ergänzende Maßnahmen in der zahnkliniksaarland.de

In der Klinik Dr. Lamest haben wir zu Gewährleistung einer noch sichereren Zahnbehandlung der Patienten ein zusätzliches Hygiene-Konzept etabliert. Dazu gehört etwa ein Leitfaden zur Sicherung der Hygiene an den sich alle Mitarbeiter halten. Außerdem sind zusätzliche Luftfilteranlagen verbaut worden, die eine Verbreitung belasteter Aerosole verhindern helfen sollen. Das obligatorische Tragen eines Visiers durch die Behandelnden während der Sitzung schützt die Patienten zusätzlich. Außerdem weisen wir auch alle Patienten explizit noch einmal auf gewisse Verhaltensregeln hin. Dazu gehört unter anderem natürlich das obligatorische Tragen einer Maske, die Handhygiene und der Verzicht auf Begleitpersonen.,

Verwirrung wegen der Warnung der Weltgesundheitsorganisation

Die Unsicherheit einiger Patienten bezüglich des Zahnarztbesuchs wurden kürzlich durch eine Warnung der Weltgesundheitsorganisation vergrößert. Diese Warnung gilt jedoch nicht für Deutschland, da diese Organisation ja weltweit ausgerichtet ist. Daher richtet sich diese Warnung vor allem an Regionen, in denen deutsche Hygienestandards nicht erreicht werden können und der Zahnarztbesuch daher tatsächlich eine hohe Infektionsgefahr birgt. In Bezug auf Deutschland wurde die Warnung daher auch revidiert.

Wann sollte von einem Zahnarztbesuch abgesehen werden?

Eine zahnärztliche Behandlung sollte unter allen Umständen vermieden werden, wenn akute Erkältungssymptome, wie etwa Husten, Schnupfen, Geschmacksverlust, Fieber etc. vorliegen. Außerdem ist auch bei Risikogruppen eine vorherige telefonische Absprache dringend angeraten.

Wenn Sie als Patient unsicher sind oder Fragen haben, geben wir Ihnen gerne telefonisch Auskunft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Herr Dr. Christian Lamest und Kollegen

Stummstraße 33

66763 Dillingen

Deutschland

fon ..: 06831-894440

web ..: https://www.zahnkliniksaarland.de/

email : kontakt@zahnkliniksaarland.de

Die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut, befindet sich in Dillingen.

Pressekontakt:

Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Herr Dr. Christian Lamest und Kollegen

Stummstraße 33

66763 Dillingen

fon ..: 06831-894440

web ..: https://www.zahnkliniksaarland.de/

email : kontakt@zahnkliniksaarland.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Verarbeitungstipps „to go“