In Peru wächst die Bergbauindustrie

Zunehmend erholt sich die peruanische Bergbauindustrie von der Covid-19-Pandemie.

Im Oktober war ein Wachstum von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Die Produktion der inländischen Bergbaugemeinde stieg vor allem im Bereich Eisen, Gold, Kupfer, Molybdän und Silber an. Etwas zurückgegangen ist die Produktion von Zink, Zinn und Blei. Bei der diesjährigen virtuellen PDAC-Konferenz prognostizierte Jaime Gálvez, der Minister für Energie und Bergbau, dass die Bergbau-Investitionen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um rund 21 Prozent steigen werden.

Denn der Bergbau ist ein wichtiger Faktor in der peruanischen Wirtschaft. Viele Unternehmen sind zudem abhängig von der Bergbaulieferkette. Damit das Land wirtschaftliches Wachstum verzeichnen kann, wird der bedeutende Bergbaubereich gefördert. Dies wiederum führt zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Im Frühjahr 2020 war ein harter Lockdown-Kurs gefahren worden, bevor man Unternehmen wieder hochfuhr. Digitale Technologien haben Eingang gefunden in der Branche. Und Peru gehört zu den interessantesten Bergbauländern, denn dort befinden sich große Lagerstätten von metallischen und nichtmetallischen Rohstoffen. So ist es kein Wunder, dass praktisch alle bedeutenden Bergbauunternehmen weltweit in Peru vertreten sind. Schließlich wurde in Peru lange vor der Inkazeit bereits Gold, Silber und Kupfer verarbeitet. Heute geht mehr als die Hälfte der Exporterlöse auf das Konto des Bergbaus. Bergbaugesellschaften werden auch in Bezug auf die Einhaltung von Umweltstandards und Vorschriften überprüft.

Zu den Bergbaugesellschaften, die sich auf Peru konzentrieren, gehören Hannan Metals und Tier One Silver.

Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=tIl2fiOhNks – besitzt dort das aussichtsreiche Kupfer-Gold-Silber-Projekt San Martin.

Tier One Silver – https://www.youtube.com/watch?v=tIl2fiOhNks – zählt fünf Projekte im Portfolio, darunter das Hauptprojekt Curibaya. Bohrungen ergaben bereits hochgradige Silbervererzungen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Hannan Metals und Tier One Silver.

