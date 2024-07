In Saalfelden hat das neue Congress Hotel DAS SAAL eröffnet

Als Refugium für Rückzug, Regeneration und Vision läutet DAS SAAL direkt neben dem Kongresszentrum Saalfelden eine neue Ära des Reisens ein.

Saalfelden, 16. Juli 2024 – Mitten im Bergidyll des Salzburger Landes erwartet Reisende nun auch urbaner Luxus, den ein Hauch von Zukunft umweht. Die Rede ist von Saalfeldens neuem Congress Hotel DAS SAAL, das mit seinen insgesamt 79 Zimmern und Suiten Mitte Juni als Soft Opening seine Türen geöffnet hat. Als erstes SMART Hotel der Stadt bietet es seinen Gästen mehr Flexibilität, mehr Service, mehr Freiheit “ mit einem einfachen Touch am Smartphone. Dabei verspricht es nachhaltigen Komfort, erstklassige Zimmerausstattung und exklusive Workspaces, inhouse sowie in Kooperation mit dem benachbarten Kongresszentrum.

Eine neue Ära des Reisens

Ob Interieur Design, Architektur, Ressourcenschutz oder Service: DAS SAAL setzt auf SMART “ und damit auch auf moderne Technologie: Check-in und Payment, das Buchen von Zusatz-Services und Check-Out können ganz einfach und ohne App-Download am Smartphone erledigt werden. Und damit Arbeit und Erholung zwischen Berg und Business maximal kompatibel sind, stehen exklusive Workspaces in Lobby und Café bereit, ebenso wie Konferenz- und Eventräume im benachbarten Congress Saalfelden. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit überzeugt DAS SAAL mit durchdachten Lösungen: Mit 13 E-Ladestationen, einer modernen Fassade aus regionalem Holz, 250 Quadratmetern mit SmartFlex Photovoltaik Modulen und Baumaterialien, die zu 60 Prozent recyclingfähig sind, vermählt es Wohlbefinden mit einem ambitionierten Umweltschutzgedanken.

Eleganter Wohnkomfort, erstklassiger Genuss

Mit seinen ebenso stilvoll wie komfortabel gestalteten Zimmern und Suiten, die in sanften Taupe- und Goldtönen gehalten sind, spiegelt DAS SAAL Design die Erhabenheit der Pinzgauer Natur wider. Hochwertige Boxspring-Betten sorgen für luxuriösen Schlaf, während schallgedämmte Türen und geräumige Safes Privatsphäre und Sicherheit garantieren. Auch eine Nespresso-Maschine ist Teil der Ausstattung, damit die Gäste jederzeit zwischen der Privatsphäre ihrer eigenen vier Wände und der entspannten Lebendigkeit des Cafés und Bistros wählen können. Hier lockt das Power-Trio aus den hochwertigen STORM Kaffeemaschinen, feinstem Kaffee und einem virtuosen Barista mit aromatischem Hochgenuss und auch das reichhaltige Frühstücksbuffet mit regionalen Spezialitäten wird hier serviert. Die ideale Location für den Sundowner ist die zugehörige Terrasse, wo handverlesene Weine aus Österreich, feine Charcuterie und weitere Raffinessen den Tagesausklang perfekt machen.

Smarte Location vor alpiner Kulisse

Mit seiner exponierten Lage direkt neben dem Congress Saalfelden und der Einbettung in eine der attraktivsten Urlaubs- und Outdoorregionen Österreichs ist DAS SAAL nicht nur für Business Reisende eine Traum-Location. Es gibt attraktive Skigebiete in nächster Umgebung, einzigartige Cabrio- und Oldtimer-Routen und alpine Mountainbike-Tracks für jeden Anspruch. So muss auch das Business nie ohne Pleasure auskommen “ und Freizeitreisende kommen in den Genuss alpiner Beschaulichkeit, die hier wie nie zuvor mit urbanem Luxus verschmilzt.

Grand Opening am 5. September 2024

DAS SAAL feiert im September ganz offiziell seinen Einstand im Herzen von Saalfelden. Presseanfragen nimmt Michaela Rosien unter +49-173-29 177 92 oder m.rosien@michaelarosien-pr.de entgegen.

Weitere Informationen und Reservierungen unter das-saal.com.

Bildrechte Widerhofer Group / Daniel De Guzmann

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

Deutschland

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

Pressekontakt:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Urlaubsparadies für Kinder: Rügen Drohnenbasiertes CBRN-Aufklärungssystem von FREQUENTIS stärkt europäische Verteidigung