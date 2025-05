In welchen Fällen ist eine gesteuerte Geweberegeneration (GTR) nötig, und wie sieht die Behandlung aus?

In der modernen Zahnheilkunde steht die gesteuerte Geweberegeneration (GTR) im Fokus bahnbrechender Fortschritte bei der Behandlung von Zahnimplantaten und der Wiederherstellung von Weichgewebe.

Ludwigshafen, 20.05.2025 – Gesunde Weichteile tragen erheblich zur Stabilität der Zähne bei

Damit Patienten die beste Behandlung für ihre Zahngesundheit erhalten, sind nicht selten spezielle Verfahren notwendig. Die Weichteile im Mundraum nehmen einen besonderen Stellenwert ein. Im folgenden Artikel werden die Bedeutung von Weichgewebe sowie eine mögliche regenerative Behandlungsmethodik erläutert. Welche Experten sind auf die Guided Tissue Regeneration spezialisiert?

Um langfristig widerstandsfähige Gebissstrukturen zu erhalten ist ein gesundes, starkes Weichgewebe in hohem Maß für die Stabilität der Zähne verantwortlich. Die elastische Verbindung der Kiefer-Zahn-Region ist empfindlich. Damit die Funktionsweise gewährleistet wird, können geschädigte Bereiche mit Hilfe der sogenannten Guided Tissue Regeneration (GTR) behandelt und regeneriert werden.

Gesundes Weichgewebe für die Zahngesundheit

Sind Patienten beispielsweise von Parodontitis betroffen, ist die gesteuerte Geweberegeneration eine gute Behandlungsoption. Beim Krankheitsbild einer bakteriellen Entzündung wird das Weichgewebe, welches die Kieferknochen sowie die Zähne umgibt, geschädigt. Dies ist gefährlich für den kompletten Zahnhalte-Apparat und führt zur Instabilität – Zahnausfall ist die Folge.

Die gesteuerte Geweberegeneration, die von Spezialisten wie den Fachzahnärzten des zahnmedizinischen Zentrums Prof. Dhom eingesetzt wird, kann wirkungsvoll Abhilfe bei geschädigtem Weichgewebe schaffen. Mit der parodontal-chirurgischen Methode werden die weichen Strukturen des Gewebes stabilisiert und zahnhaltende Taschen wiederhergestellt.

Es werden Membrane eingefügt, die eine Barriere aufbauen zwischen der Schleimhaut vom Zahnfleisch und dem Bindegewebe sowie den (geschädigten) Knochenstrukturen. Gleichzeitig wird im Wurzelbereich eine Zellneubildung angeregt, was der Kiefer-Zahn-Verbindung zugutekommt. Die gesteuerte Geweberegeneration wird Membrantechnik genannt.

Eine erfolgreiche Behandlungsmethode – die GTR gesteuerte Geweberegeneration –

Für eine gesteuerte Geweberegeneration sollte eine Zahnarztpraxis ausgewählt werden, die sich in dem Bereich exzellent auskennt. Die Praxen des medizinischen Kompetenzzentrums Prof. Dr. Dhom verfügen an ihren fünf Standorten in Rheinland-Pfalz über ein hochqualifiziertes Zahnärzteteam und Fachkräfte, die seit langem die Guided Tissue Regeneration anwenden und nach den aktuellsten wissenschaftlichen Standards agieren.

Die hohe fachliche Kompetenz sowie der fürsorgliche Umgang mit Patienten sind essentielle Voraussetzungen für eine professionelle Durchführung der Guided Tissue Regeneration. Aufgrund der langjährigen Erfahrung der Fachzahnärzte wird eine Weichteilregeneration in schonender Weise beim Patienten durchgeführt – die Ergebnisse sprechen für sich.

Guided Tissue Regeneration – beste Ergebnisse erzielen

In der Praxis Prof. Dhom sind darüber hinaus Oralchirurgen tätig. Diese sind auf oralchirurgische wie implantologische Behandlungsmethoden spezialisiert und besitzen gleichzeitig eine hohe fachliche Kompetenz mit der Guided Tissue Regeneration von Weichgewebe. Fachkundige, zuvorkommende Mitarbeiter, die um die Bedürfnisse der einzelnen Patienten wissen, runden das Praxisbild des medizinischen Kompetenzzentrums Prof. Dhom positiv ab.

Für ein erstes ausführliches und fachkundiges Beratungsgespräch sowie eine präzise Diagnose, ob diese innovative Behandlungsmethode im individuellen Fall zur Anwendung kommen kann, stehen die Spezialisten der Praxisgemeinschaft von Prof. Dhom gerne zur Verfügung.

https://www.prof-dhom.de/zahnimplantate/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH (2025)

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

