Inca One führt Online-Shop für Direktverkauf von Gold und Silber an Anleger ein

Vancouver, BC, Kanada – 28. Mai 2020 – Inca One Gold Corp. (TSXV: IO) (Frankfurt:SU9.F) (SSEV: IOCL) (Inca One oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass es in Zukunft einen Onlinehandel für Edelmetallbestände anbieten wird, damit Sammler und Investoren Gold direkt beim Unternehmen kaufen können.

Zu Beginn der globalen Pandemie erkannte Inca One, dass es dringend nötig ist, dass Edelmetallinvestoren Zugang zu Gold- und Silberbarren bekommen. Darum sieht das Unternehmen dies als ideale Gelegenheit, mit dem Verkauf von Gold und Silber direkt an Privatanleger zu beginnen. Offizieller Start soll im Juni sein und der Onlineshop des Unternehmens wird zu Beginn Goldmünzen mit einem Gewicht von 1 Unze anbieten. In Zukunft sollen noch weitere Produkte hinzukommen, wie zum Beispiel Silberoptionen. Das Unternehmen wird Einführungsmünzen mit peruanischem Motiv prägen, die exklusiv für den Gold- und Silber-Shop von Inca One sind.

Das Unternehmen wird einer von nur einer Handvoll öffentlicher Emittenten sein, die ihre eigene Produktion in Form von Goldmünzen anbieten dürfen. Die Edelmetallbestände werden ausschließlich über Inca Ones Online-Shop erhältlich sein. Bei den einzigartigen Einführungsmünzen hat das Unternehmen auf eine optimierte und nutzerfreundliche Kaufabwicklung mit weltweiter Lieferung und Auftragsverfolgung geachtet.

Wir freuen uns sehr, unseren Kunden, die Edelmetalle kaufen möchten, eine komfortable, sichere und vertikal integrierte Alternative anbieten zu können, sagte Edward Kelly, President und CEO von Inca One. Dieser neue Onlinedienst und dass wir zu den wenigen Edelmetallproduzenten gehören, die einen solchen Dienst anbieten dürfen, ist ein weiterer Meilenstein für Inca One. Wir werden Edelmetallbestände peruanischer Kleinbergbauern, die ihr Erz in einer unserer Golderz-Verarbeitungsanlagen verarbeiten lassen, anbieten.

Man schätzt, dass das Unternehmen durch die Verkäufe aus dem Online-Shop höhere Margen in Form von Direktverkäufen haben wird. Doch sie werden vor allem auch durch verstärkte Marketing- und Werbemöglichkeiten einen intrinsischen Wert haben. Als zusätzliches Plus für die Aktionäre von Inca Gold möchte das Unternehmen ihnen die Goldmünzen zu einem Vorzugspreis anbieten. Auch die peruanischen Kleinbergbauern werden davon profitieren und Inca One wird seine Stellung als Verarbeiter der Wahl, der den besten Service und die beste Erfahrung bietet, während gleichzeitig die Wertschöpfung der peruanischen Wirtschaft erhöht wird, behaupten.

Um unter den Ersten zu sein, die über Neuigkeiten zu unserem neuen Edelmetall-Online-Shop informiert werden, klicken Sie bitte auf folgenden Link Inca One Bullion Store und registrieren Sie sich, um zukünftige Updates zu erhalten.

Über Inca One

Inca One Gold Corp. ist ein an der TSX-V notierter Small-Cap-Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Golderzverarbeitungsanlagen in Peru betreibt. Peru ist der sechstgrößte Goldproduzent der Welt und sein Kleinbergbausektor wird von Regierungsbeamten auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Das Unternehmen, das sich nun im sechsten Jahr seiner kommerziellen Produktion befindet, wird von einem erfahrenen und qualifizierten Managementteam geleitet, das Inca One Gold als vertrauenswürdigen Marktführer bei der Betreuung von behördlich genehmigten Kleinbergbauarbeiter in Peru etabliert hat. Inca One Gold verfügt in seinen beiden voll integrierten Anlagen, Chala One und Kori One, über eine genehmigte Betriebskapazität von insgesamt 450 Tonnen pro Tag und strebt das vierte Jahr in Folge ein gesteigertes Produktions- und Umsatzwachstum an.

Für das Board:

Edward Kelly

President & CEO

INCA ONE GOLD CORP.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Konstantine Tsakumis

Inca One Gold Corp.

ktsakumis@incaone.com

604-568-4877

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Aussagen zum Unternehmen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche Informationen sind generell anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen, wie kann, erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt und weiterhin bzw. deren Verneinungen oder ähnlichen Bezeichnungen zu erkennen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich in jedem Fall aufgrund folgender Faktoren wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen unterscheiden: (i) Schwankungen der Mineralpreise; (ii) eine Veränderung der Marktlage; (iii) die Tatsache, dass zukünftige Betriebsergebnisse aufgrund der bisherigen begrenzten Datenlage nicht exakt vorhergesagt werden können. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, solche Aussagen im Falle von Änderungen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Inca One ist der Auffassung, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, vernünftig sind. Es wird jedoch keine Gewährleistung abgegeben, dass sich diese Erwartungen als richtig herausstellen werden, weshalb die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nicht als verlässlich angesehen werden sollten.

Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot angesehen werden. Auch dürfen in Staaten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß den jeweils geltenden Wertpapiergesetzen erfolgte.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Inca One Gold Corp.

Jochen Staiger

Suite 850 – 1140 West Pender

V6E4G1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@resource-capital.ch

Inca One Gold Corp. (IO-TSXV) ist ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen mit einer neu erworbenen Goldmühle und zwei substantiellen Explorationsgebieten in Peru die einst die Heimat des Königreiches der Inkas waren.

Pressekontakt:

Inca One Gold Corp.

Jochen Staiger

Suite 850 – 1140 West Pender

V6E4G1 Vancouver, BC

email : info@resource-capital.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Online Schulung-Aufsichtsrat bei Nicht-Finanzunternehmen Condor Gold bringt 6,6 Millionen £ mittels Privatplatzierung neuer Stammaktien auf