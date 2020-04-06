Indexmiete berechnen: Neuer Online-Rechner hilft bei der Einschätzung von Mieterhöhungen

Ein neuer Indexmieten-Rechner auf wirtschafts-nachrichten.de zeigt, wie sich die Nettokaltmiete anhand des Verbraucherpreisindex verändern kann.

Indexmieten stehen seit den stark gestiegenen Verbraucherpreisen der vergangenen Jahre besonders im Fokus. Für viele Mieterinnen und Mieter ist oft schwer nachvollziehbar, ob eine angekündigte Mieterhöhung korrekt berechnet wurde. Auch Vermieterinnen und Vermieter möchten vor einer Anpassung häufig zunächst überschlagen, welche Miethöhe sich rechnerisch aus der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ergibt. Wirtschafts-nachrichten.de stellt dafür einen neuen Online-Rechner bereit, der die Berechnung einer Indexmiete erleichtert und verständlich aufbereitet.

Bei einer Indexmiete ist die Nettokaltmiete an den Verbraucherpreisindex für Deutschland gekoppelt. Steigt der Index, kann auch die Miete steigen. Sinkt der Index, kann sich rechnerisch auch eine niedrigere Miete ergeben. Entscheidend ist dabei nicht das persönliche Preisempfinden, sondern die prozentuale Veränderung des maßgeblichen Indexwerts seit der letzten Mietfestsetzung oder der letzten wirksamen Anpassung.

Der neue Rechner auf wirtschafts-nachrichten.de setzt genau an dieser Stelle an. Nutzerinnen und Nutzer tragen ihre bisherige Nettokaltmiete ein und wählen den Monat der letzten Mietfestsetzung sowie den aktuellen Vergleichsmonat aus. Daraus berechnet das Tool die mögliche neue Nettokaltmiete, die monatliche Veränderung, die jährliche Mehrbelastung oder Entlastung sowie die prozentuale Indexveränderung. Der Rechner arbeitet mit hinterlegten VPI-Werten ab 2020 und bietet zusätzlich die Möglichkeit, einen aktuellen Indexwert manuell einzutragen, falls ein neuer Wert noch nicht in der Auswahl enthalten ist.

Nützlich ist der Rechner vor allem für Mieterinnen und Mieter, die eine angekündigte Indexmieterhöhung besser einordnen möchten. Wer ein Schreiben vom Vermieter erhält, kann damit überschlagen, ob die genannte neue Nettokaltmiete grundsätzlich zur Indexentwicklung passt. Auch wer noch keine Erhöhung erhalten hat, aber einen Mietvertrag mit Indexmiete abgeschlossen hat, kann abschätzen, was bei einer künftigen Anpassung ungefähr auf ihn zukommen könnte. Das schafft zumindest rechnerische Transparenz, bevor gegebenenfalls eine detaillierte rechtliche Prüfung notwendig wird.

Auch für Vermieterinnen und Vermieter kann das Tool eine praktische erste Orientierung bieten. Wer vor einer Mieterhöhung prüfen möchte, welche Anpassung sich aus dem Verbraucherpreisindex ergibt, kann mit dem Rechner schnell eine überschlägige Berechnung vornehmen. Gerade private Vermieter, die nur eine oder wenige Wohnungen verwalten, erhalten damit eine einfache Möglichkeit, die Indexentwicklung in konkrete Eurobeträge zu übersetzen.

Der begleitende Artikel erklärt zusätzlich, worauf es bei der Indexmiete ankommt. Dazu gehört, dass sich die Berechnung immer auf die Nettokaltmiete bezieht, also ohne Betriebs- und Heizkosten. Außerdem wird erläutert, dass eine Indexmietanpassung nicht automatisch erfolgt, sondern erklärt werden muss. Nach dem Artikel ist unter anderem zu beachten, dass zwischen zwei Anpassungen grundsätzlich mindestens ein Jahr liegen muss und die Änderung in Textform mitzuteilen ist. Der Rechner ersetzt keine rechtliche Beratung, kann aber helfen, die zugrunde liegende Rechnung besser zu verstehen.

Besonders relevant ist das Thema, weil viele Mietverträge der vergangenen Jahre Indexmietklauseln enthalten. Während solche Vereinbarungen in Zeiten niedriger Inflation oft wenig auffielen, können sie bei steigenden Verbraucherpreisen spürbare Auswirkungen auf die monatliche Wohnbelastung haben. Für Haushalte ist es daher wichtig, nicht nur die aktuelle Kaltmiete zu kennen, sondern auch nachvollziehen zu können, welche Entwicklung bei der nächsten Anpassung möglich wäre.

Der Rechner zeigt dabei nicht nur die neue rechnerische Miethöhe, sondern auch den monatlichen und jährlichen Unterschied. Das ist hilfreich, weil eine Erhöhung von beispielsweise einigen Prozent auf den ersten Blick abstrakt wirken kann. In Euro pro Monat und Jahr wird dagegen deutlich, welche zusätzliche Belastung im Haushaltsbudget entsteht.

Weitere Informationen und den kostenlosen Rechner stellt wirtschafts-nachrichten.de im Artikel Indexmiete berechnen: Online-Rechner für die Mieterhöhung bereit. Der Beitrag erklärt die Grundlagen der Indexmiete, die Rolle des Verbraucherpreisindex und die wichtigsten Punkte, die Mieter und Vermieter bei einer Anpassung beachten sollten.

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