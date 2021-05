Individualisierte Design-Whiteboards machen dein Office zum Markenbotschafter!

Dein Style – Dein Logo – Deine Corporate Identity. Integriert in exklusive Whiteboards und neu entwickelte Indoor-Leitsysteme. So wird dein Büro zum einzigartigen Markenbotschafter!

Durchschnittlich verbringen wir mehr als ein Drittel unserer Lebenszeit am Arbeitsplatz. Das ist mehr, als wir mit Freunden, Familie oder Partnern verbringen. Genau genommen ist Arbeiten nach dem Schlafen die häufigste Beschäftigung in unserem Leben.

Und weil das so ist, sollten wir dem Arbeitsplatz mehr Bedeutung einräumen. Und sein volles Potenzial ausschöpfen in dem wir diesen als wertvollen Markenbotschafter gestalten.

Wir sind der Meinung, dass jeder Arbeitsplatz die Chance hat, eine Kreativzone, ein Team Space und ein unvergesslicher Kundenfang zu sein, der das verkörpert, woran ihr als Unternehmen am meisten glaubt.

Genau darauf hat sich die Boardmanufaktur spezialisiert. Auf individualisierte Arbeitswelten, die eure Leitgedanken, eure Visionen und Missionen bei euren Mitarbeitern und euren Kunden positionieren. Im Herzen eures Unternehmens – den Büros & Meetingräumen sowie am Empfang.

Dafür haben wir stylische Indoor-Beschilderungen und exklusive Design-Whiteboards aus Sicherheitsglas entwickelt. Diese sind in Form, Farbe und Druck so flexibel, dass sie exakt auf eure Wünsche, eure CI, euer Logo zugeschnitten werden. Damit wird euer Office zum Markenbotschafter!

Ein Whiteboard in Form einer Rakete für den Meetingraum, ein Kreuzfahrtschiff mit deinem Logo am Kundenempfang, das Batman-Symbol im Kreativraum oder den Porsche911 für das Chefbüro? Deiner Fantasie und unserem Design sind keine Grenzen gesetzt.

Erhältlich sind alle FrameBoards, FreestyleBoards und DesignSigns der BoardManufakur im ausgewählten Büromöbelhandel.

Die Kontaktdaten und eine kostenlose Designberatung erhältst du direkt bei der BoardManufaktur. Weitere Informationen findest du unter diesem Link

Contact us! Because extraordinary ideas deserve extraordinary design.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BoardManufaktur KG

Herr Dominik Ortlepp

Neuer Weg 33

30982 Pattensen

Deutschland

fon ..: 05101/594999-0

web ..: http://www.boardmanufaktur.com

email : dominik@boardmanufaktur.com

Was wir tun.

Wir gestalten mit Design-Whiteboards individuelle und coole Bürowelten. Aus Liebe zum Design und Lust am kreativen Arbeiten. Born & Built in Germany. For you.

Der Facettenreichtum unserer Designer ist nahezu unerschöpflich. Vom edlen Loft-Ambiente über

hippe Coworking-Spaces bis zur exklusiven Anwaltskanzlei – wir verzaubern mit unseren individuellen GlasBoards jedes Büro in eine Kreativzone. Mit der Integration eures Logos und der Hausfarben wird der Herz eures Unternehmens – euer Office – zum wichtigsten Markenbotschafter eures Unternehmens.

Wie wir arbeiten.

We love what we do. Schon unsere Manufaktur-Collection ist nahezu unendlich für dich individualisierbar. Als Manufaktur ist es darüber hinaus unser Anspruch deine Ideen & Gedanken wahr werden zu lassen. Du möchtest das Batman-Logo als Design-Whiteboard? Eine Kuh, ein Kreuzfahrtschiff oder dein erstes Auto – VW-Käfer? Kriegen wir hin.

Denn wir fangen da an, wo andere aufhören.



