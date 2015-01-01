Individualpädagogik mit Erfolg: LIFE Jugendhilfe Bewertungen zeigen Wirksamkeit der 1:1-Betreuung

Seit 30 Jahren setzt die LIFE Jugendhilfe auf intensive 1:1-Betreuung – Eltern, ehemalige Betreute und Mitarbeitende bestätigen die Wirksamkeit dieses individualpädagogischen Ansatzes.

Die Erfahrungen der LIFE Jugendhilfe aus den vergangenen drei Jahrzehnten belegen eindrucksvoll: Individualpädagogik funktioniert dort, wo andere Ansätze scheitern. Das Prinzip der 1:1-Betreuung ermöglicht es traumatisierten und beziehungsgestörten jungen Menschen, wieder Vertrauen zu fassen und ihren Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu finden. Besonders bemerkenswert sind die Rückmeldungen von Eltern, deren Kinder zuvor bereits mehrere Heimaufenthalte hinter sich hatten. Sie berichten von positiven Entwicklungen, die sie nicht mehr für möglich gehalten hätten. Auch ehemalige Betreute selbst äußern sich Jahre später dankbar über die Zeit in den Projektstellen und die Beziehung zu ihren Betreuungspersonen.

Was macht Individualpädagogik so wirkungsvoll?

Der Unterschied zwischen herkömmlicher Heimerziehung und individualpädagogischer Betreuung könnte kaum größer sein. Während in klassischen Wohngruppen mehrere Kinder und Jugendliche von wechselnden Betreuungspersonen im Schichtdienst betreut werden, setzt die Individualpädagogik auf eine exklusive Beziehung zwischen einem jungen Menschen und seiner Bezugsperson.

Diese eine Person ist rund um die Uhr für den Betreuten da. Es gibt keine Schichtwechsel, keine Urlaubsvertretungen durch fremde Menschen, keine Konkurrenzsituationen mit anderen Kindern in einer Gruppe. Der junge Mensch lebt in der Familie seiner Betreuungsperson, nimmt am Alltag teil, übernimmt Aufgaben und erfährt so zum ersten Mal, was es bedeutet, wirklich dazuzugehören.

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren der Individualpädagogik sind:

– Kontinuität durch eine feste Bezugsperson ohne Schichtwechsel

– Integration in ein echtes familiäres Umfeld statt Gruppensituation

– Individuelle Anpassung aller Maßnahmen an die Bedürfnisse des Betreuten

– Zeit für Beziehungsaufbau ohne Konkurrenzdruck durch andere Kinder

– Authentische Alltagserfahrungen statt institutionellem Setting

Für viele der Betreuten ist diese Erfahrung völlig neu. Sie haben in ihrem bisherigen Leben oft das Gegenteil erlebt: Menschen, die kommen und gehen, Versprechen, die nicht eingehalten werden, Bezugspersonen, die sich nicht wirklich für sie interessieren. Die intensive Betreuung durchbricht dieses Muster und schafft eine Basis, auf der echte Entwicklung möglich wird.

Stimmen von Eltern: „Wir sind auf einem guten Weg“

Besonders aussagekräftig sind die Rückmeldungen von Eltern, deren Kinder in Projektstellen der LIFE Jugendhilfe betreut werden. Ein eindrucksvolles Beispiel ist das Interview mit Maria S., einer 42-jährigen Mutter aus der Nähe von Bochum.

Der Fall von Lukas

Marias Sohn Lukas war 13 Jahre alt, als er in eine Projektstelle der LIFE Jugendhilfe kam. Zuvor hatte er in einer Wohngruppe gelebt, wo es ständig Probleme gab. Die Situation eskalierte so sehr, dass das Jugendamt nach einer Alternative suchte und die Familie an die LIFE Jugendhilfe verwies.

Maria S. war anfangs skeptisch. Die neue Projektstelle lag weiter entfernt, und sie konnte sich nur schwer vorstellen, dass ihr Sohn in einer fremden Familie leben sollte. Doch die Koordinatorin nahm sich Zeit für ausführliche Gespräche und erklärte geduldig, warum Lukas eine andere Art der Hilfe brauchte.

Was Maria S. besonders beeindruckte: Lukas durfte mitentscheiden, ob er zu seinem neuen Betreuer ziehen wollte. Es gab mehrere Termine zum Kennenlernen, und erst als alle Beteiligten ein gutes Gefühl hatten, wurde die Betreuung gestartet.

Positive Entwicklung trotz Herausforderungen

Heute, einige Zeit nach Beginn der Betreuung, zieht Maria S. eine positive Zwischenbilanz. Sie sieht ihren Sohn normalerweise einmal im Monat, und zusätzlich telefonieren sie wöchentlich. Besonders emotional war Lukas‘ Geburtstag, den die Familie gemeinsam verbrachte. „Es war der erste harmonische Geburtstag seit langem“, berichtet Maria S. „Wir konnten eine positive Entwicklung bei Lukas sehen. Es gibt noch Probleme, aber wir sind auf einem guten Weg.“

Die Kommunikation zwischen der Familie und dem Betreuer funktioniert sehr gut. Nach ihren Besuchen bei Lukas informiert die Koordinatorin Maria S. regelmäßig über den aktuellen Stand, welche Ziele verfolgt werden und wie es dem Jungen geht.

Erfahrungsberichte ehemaliger Betreuter bei der LIFE Jugendhilfe

Nicht nur Eltern, auch die Betreuten selbst äußern sich positiv über ihre Zeit in den Projektstellen. Besonders eindrucksvoll sind die Berichte junger Erwachsener, die ihre Betreuungszeit bereits hinter sich haben und heute auf diese Zeit zurückblicken können.

Samera: „Die bewegendste Zeit meines Lebens“

Samera Bhatti wurde von 2011 bis 2013 in einer Projektstelle in Ungarn betreut. Ihre Worte über diese Zeit sind eindeutig: „Der Aufenthalt in Ungarn war eine der bewegendsten und erfahrungsreichsten Zeiten für mich. Mit vielen Höhen und Tiefen lernte ich in diesen zwei Jahren auf behutsame Weise, meinen eigenen Weg zu gehen.“

Besonders hebt sie hervor, dass ihre Betreuerin ihr geholfen hat, sich selbst zu entdecken und für ihre eigenen Ziele und Wünsche einzustehen. Diese Sicherheit ermöglicht es ihr heute, in Deutschland ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Miriam: „Ich fühlte mich zum ersten Mal erwünscht“

Miriam Milde verbrachte von 2013 bis 2017 ihre Betreuungszeit in derselben Projektstelle. Ihre Rückmeldung zeigt, wie wichtig das Gefühl von Zugehörigkeit ist: „Ich fühlte mich in Ungarn zum ersten Mal in meinem Leben erwünscht, geschätzt und respektiert.“ Für Miriam wurde Ungarn zu einem neuen Zuhause, zu dem sie auch Jahre später noch regelmäßig zurückkehrt.

Die Rolle der Betreuungspersonen

Der Erfolg der Individualpädagogik steht und fällt mit den Betreuungspersonen. Sie sind mehr als nur pädagogische Fachkräfte – sie werden zu wichtigen Bezugspersonen, manchmal sogar zu einer Art Ersatzfamilie für die jungen Menschen.

Die LIFE Jugendhilfe stellt hohe Anforderungen an ihre Mitarbeitenden:

– Pädagogische Qualifikation (Ausbildung zum Erzieher oder sozialpädagogisches Studium)

– Bereitschaft zur Integration eines jungen Menschen in die eigene Familie

– Hohe Belastbarkeit, Geduld und Empathie

– Authentizität und echtes Interesse am Schicksal des Betreuten

– Teilnahme an Fortbildungen im Bereich Individualpädagogik

Die Betreuungspersonen arbeiten nicht allein. Sie werden regelmäßig von Koordinatorinnen und Koordinatoren der LIFE Jugendhilfe aus Bochum besucht, die den Verlauf der Betreuung begleiten, bei Problemen unterstützen und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Zusätzlich gibt es Fallsupervisionen und bei Bedarf therapeutische Begleitung durch kooperierende Kinder- und Jugendpsychiatrien.

Was sagen die Zahlen? LIFE Jugendhilfe Erfahrungen in Fakten

Neben den persönlichen Rückmeldungen sprechen auch die Zahlen eine deutliche Sprache. Mit einer Erfolgsquote von etwa 75 Prozent liegt die LIFE Jugendhilfe deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Jugendhilfeeinrichtungen.

Diese Zahl bedeutet konkret: Drei von vier jungen Menschen, die eine individualpädagogische Betreuung bei der LIFE Jugendhilfe durchlaufen haben, finden anschließend ihren Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Sie schaffen es, ihren Alltag eigenständig zu bewältigen, Beziehungen aufzubauen und eine berufliche Perspektive zu entwickeln.

Viele von ihnen halten auch Jahre später noch Kontakt zu ihren ehemaligen Betreuungspersonen. Manche kommen zu Besuch, andere schreiben oder rufen an, wenn sie Rat brauchen. Diese langfristigen Bindungen sind vielleicht der schönste Beweis dafür, dass in den Projektstellen etwas Wertvolles entstanden ist.

Fazit: Individualpädagogik macht den Unterschied

Die LIFE Jugendhilfe Bewertungen von Eltern, ehemaligen Betreuten und Fachleuten zeichnen ein eindeutiges Bild: Das Konzept der 1:1-Betreuung funktioniert. Es funktioniert gerade dort, wo andere Ansätze an ihre Grenzen stoßen – bei jungen Menschen, die traumatisiert sind, die das Vertrauen in Erwachsene verloren haben, die in Gruppen nicht zurechtkommen.

Die Investition in intensive Beziehungsarbeit, die Zeit, die Geduld und die Bereitschaft, junge Menschen wirklich in das eigene Leben zu integrieren – all das zahlt sich aus. Nicht in jedem Fall, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Aber in deutlich mehr Fällen, als es bei anderen Betreuungsformen der Fall ist.

Nach 30 Jahren hat die LIFE Jugendhilfe aus Bochum bewiesen: Individualpädagogik ist keine Utopie, sondern ein wirksamer Ansatz, der jungen Menschen echte Chancen eröffnet.

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email : pr@life-jugend-hilfe.de

Die LIFE Jugendhilfe unterstützt auffällige und traumatisierte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch individualpädagogische Maßnahmen auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben.

Die LIFE Jugendhilfe ist überzeugt, dass alle jungen Menschen erziehbar sind. Scheitern herkömmliche Erziehungsmaßnahmen, liegt das oft an der fehlenden Methode oder dem ungeeigneten Pädagogen. Deshalb setzt sie auf Individualpädagogik mit 1:1-Betreuung durch Fachkräfte, die gemeinsam mit den Betreuten maßgeschneiderte Lösungskonzepte entwickeln.

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