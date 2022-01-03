Individuelle Kunststoffprofile: Maßgeschneiderte Lösungen für vielfältige Anwendungen

Von der technischen Konzeptentwicklung bis zur Serienfertigung – Kunststoffwerk ZITTA bietet Komplettlösungen.

Anwendungen in der Industrie, im Maschinenbau, in der Bauwirtschaft oder im Bereich der Elektrotechnik stellen hohe Anforderungen an Funktionalität und Präzision von Kunststoffkomponenten. Das Kunststoffwerk ZITTA GmbH bietet hierfür individuell entwickelte Kunststoffprofile, die exakt auf die jeweiligen technischen und gestalterischen Anforderungen abgestimmt sind.

Bereits in der Planungsphase arbeitet das Unternehmen eng mit seinen Kunden zusammen, um alle projektspezifischen Parameter exakt zu definieren. Die Entwicklung erfolgt dabei unter Berücksichtigung von Materialeigenschaften, Verarbeitbarkeit sowie der späteren Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz moderner Konstruktionssoftware und 3D-Modellierung werden Prototypen zielgerichtet umgesetzt. Die so entstandenen Kunststoffprofile durchlaufen anschließend einen standardisierten Prüf- und Optimierungsprozess, bevor sie in die Serienextrusion überführt werden.

Die Extrusion erfolgt auf hochpräzisen Anlagen, die eine wirtschaftliche Fertigung selbst komplexer Geometrien ermöglichen. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf gleichbleibende Qualität durch kontinuierliche Prozessüberwachung. Auch die Auswahl der eingesetzten Kunststoffe erfolgt in enger Abstimmung mit dem Kunden – ob thermoplastische Standardwerkstoffe oder hochspezialisierte Mischungen für spezifische Anforderungen.

Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst neben der Extrusion auch die Oberflächenveredelung und die Konfektionierung der Profile. So entstehen einbaufertige Komponenten, die direkt in die jeweilige Produktion oder Anwendung integriert werden können.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung technischer Kunststofflösungen steht das Kunststoffwerk ZITTA GmbH für technische Kompetenz, Verlässlichkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kunststoffwerk ZITTA GmbH

Herr Werner Baumgartner

Industriepark 22

4061 Pasching

Österreich

fon ..: +43 (0) 72 21 / 6 43 43

fax ..: +43 (0) 72 21 / 6 43 43 2

web ..: https://www.zitta.com

email : werner.baumgartner@zitta.com

Profile sind unsere Welt – Kunststoffprofile unsere Passion.

Wir sind Ihr verlässlicher Partner von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Kunststoffprofiles. 50 Jahre Erfahrung im Formenbau und in der Profilerzeugung,großes Know-how und eine flexible Auftragsabwicklung sind unsere Basis.



Pressekontakt:

Kunststoffwerk ZITTA GmbH

Herr Werner Baumgartner

Industriepark 22

4061 Pasching

fon ..: +43 (0) 72 21 / 6 43 43

web ..: https://www.zitta.com

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nachhaltige Heiztechnik: Wärmepumpen bieten effiziente Lösungen für Gmundner Haushalte Ferienwohnungen in Söll: Alpin-moderner Wohnkomfort am Fuße des Wilden Kaisers