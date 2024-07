Individuelles Matchmaking in der 24-Stunden-Seniorenbetreuung: Warum die persönliche Verbindung zählt

In Zeiten des Fachkräftemangels in der Pflege gewinnt individuelles Matchmaking in der 24-Stunden-Betreuung in häuslicher Gemeinschaft zunehmend an Bedeutung.

Das Matchmaking in der Seniorenbetreuung bezieht sich auf den Prozess, bei dem Betreuungspersonen und Senioren sorgfältig aufeinander abgestimmt werden, um eine optimale Betreuungssituation zu gewährleisten. Diese Übereinstimmung ist entscheidend, da eine gute menschliche Verbindung zwischen Betreuungsperson und Senior die Qualität der Pflege erheblich verbessert und das Wohlbefinden des Seniors steigert. Der Hintergrund: Eine gute Betreuungsperson versteht nicht nur die physischen und medizinischen Bedürfnisse des Seniors, sondern auch seine persönlichen Vorlieben, Interessen und Lebensgewohnheiten. Dies schafft eine vertrauensvolle und positive Beziehung, die wesentlich zur psychischen und emotionalen Stabilität des Pflegebedürftigen beiträgt. Eine Betreuungskraft, die sich gut mit dem Senior versteht, kann besser auf dessen Bedürfnisse eingehen und eine angenehmere, familiäre Atmosphäre schaffen.

Das ist aber kein Selbstläufer. Denn obwohl viele Betreuungsunternehmen Internet-Portale anbieten, auf denen Kunden und Betreuungskräfte selbstständig zueinander finden können, gibt es dabei einige erhebliche Herausforderungen. Das Internet bietet keine Möglichkeit, die chemische Verbindung zwischen zwei Menschen im Voraus zu testen. Online-Profile und Nachrichten können nie das persönliche Kennenlernen und die intuitive Beurteilung ersetzen, ob zwei Menschen gut harmonieren. Online-Profile sind oft auf grundlegende Informationen und formale Qualifikationen beschränkt. Sie geben selten Aufschluss über persönliche Charakterzüge, emotionale Intelligenz oder zwischenmenschliche Fähigkeiten der Betreuungskraft. Und Senioren und ihre Familien haben oft nicht das nötige Fachwissen, um die Eignung einer Betreuungskraft umfassend zu beurteilen. Dies kann dazu führen, dass sie Entscheidungen treffen, die nicht den individuellen Pflegebedürfnissen und persönlichen Anforderungen gerecht werden.

Angesichts dieser Herausforderungen ist es wesentlich, dass professionelle Koordinatoren sich um das individuelle Matchmaking kümmern. Diese Fachleute haben die Erfahrung und das Fachwissen, um die richtige Betreuungskraft für den jeweiligen Senior zu finden. Sie führen umfassende Interviews und Bewertungen durch, um sicherzustellen, dass die Betreuungskraft nicht nur qualifiziert ist, sondern auch persönlich zum Senior passt. „Das ist unser konsequenter Ansatz bei der SHD Seniorenhilfe Dortmund. Wir meinen, dass die professionelle Dienstleistung durch erfahrene Koordinatoren unverzichtbar bleibt. Unsere Expertin sorgt dafür, dass nicht nur die Qualifikationen, sondern auch die menschliche Chemie zwischen Betreuungskraft und Senior stimmen, um eine harmonische und nachhaltige Betreuung zu gewährleisten“, sagt Stefan Lux, Geschäftsführer der SHD Seniorenhilfe Dortmund und SHD Seniorenhilfe Rhein-Nahe, einem Spezialdienstleister für die Vermittlung von Kräften in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de). Das Unternehmen stellt an Rhein und Ruhr, in Westfalen und in der Region Rhein-Nahe für Senioren Betreuungskräfte für ein 24-Stunden-Konzept zur Verfügung und ist auch als Dienstleister für Entlastungen im Alltag gemäß Sozialgesetzbuch anerkannt.

Dieser Ansatz bietet eine Reihe von Vorteilen. Im Rahmen der professionellen Koordination werden die spezifischen Bedürfnisse und Wünsche des Seniors sowie seine Persönlichkeit und Lebensumstände analysiert, um eine gezielte Auswahl zu treffen. Durch ihre Erfahrung können Koordinatoren subtile Hinweise und zwischenmenschliche Dynamiken besser einschätzen, was bei der Auswahl der passenden Betreuungskraft entscheidend ist. Auch die kontinuierliche Unterstützung spielt eine Rolle: Nach der Vermittlung bieten sie weiterhin Unterstützung und Beratung, um sicherzustellen, dass die Betreuungssituation harmonisch bleibt und eventuelle Probleme schnell gelöst werden können. Und zuletzt ist die Qualitätssicherung wichtig.

Koordinatoren überwachen die Betreuung regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Standards eingehalten werden und die Betreuungskraft kontinuierlich auf die Bedürfnisse des Seniors eingeht.

Das bedeutet für Stefan Lux: „Das Matchmaking in der Seniorenbetreuung ist ein komplexer und sensibler Prozess, der weit über die bloße Übereinstimmung von Qualifikationen hinausgeht. Es ist entscheidend, dass Betreuungsperson und Senior auch menschlich zueinander passen, um eine qualitativ hochwertige und erfüllende Betreuung zu gewährleisten. Während Internet-Portale eine gewisse Flexibilität und Zugänglichkeit bieten, können sie die notwendige persönliche Interaktion und fachkundige Bewertung nicht ersetzen. Daher sollte das individuelle Matchmaking eine wesentliche professionelle Dienstleistung sein, die von erfahrenen Koordinatoren persönlich durchgeführt wird, um eine optimale und nachhaltige Betreuungssituation zu schaffen.“

