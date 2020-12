Industrie 4.0 Shop: Industrie 4.0-Lösungen für den Mittelstand, die schnell und effektiv einsetzbar sind

Viele Industrie 4.0-Lösungen existieren zwar auf dem Papier / in Präsentationen, aber wirklich funktionierende Implementierungen gerade für den Mittelstand gibt es wenige.

Der Industrie 4.0 Shop ® für praktikable und schnell implementierbare Lösungen für den Mittelstand, die einen echten Mehrwert bieten

Viele Industrie 4.0-Lösungen sind sehr individuell und nur mit großem Aufwand zu implementieren. DEDE Industrieausstattungen bietet Ihnen die neuesten Industrie 4.0-Lösungen zur digitalen Transformation / Digitalisierung zusammen mit unseren ausgesuchten deutschen und internationalen Technologie-Partnern an. Rüsten Sie existierende Produktionslinien und Werke zur „Smart Factory“ auf.

Unsere Smart Factory-Lösungen im Bereich Qualitätsmanagement und Wareneingangskontrolle:

1) Qualitätsmanagement-Software als echte Industrie 4.0-Lösung mit intelligenter Mustererkennung: U. a. sind wir der deutsche Vertriebspartner für eine absolut fortschrittliche Qualitätssoftware, die im Prinzip in der Lage ist alle möglichen textbasierten Produktionsprozessdaten (von Sensoren, Maschinesteuerungen, Teststationen und manuellen Reparaturen) mittels patentierter KI-basierter Schnittstelle systematisch in Echtzeit zu erfassen und zu analysieren. Sie zeigt jeweils die Hauptprobleme in der Produktion an, so dass dann eine kontinuierliche Verbesserung möglich ist. Das System ist schnell – auch remote weltweit – zu implementieren. Mit der Lösung können auch existierende Fabriken in kurzer Zeit zur Smart Factory werden, da die existierenden Legacy-Systeme und Maschinen schnell und einfach integriert werden können.

Durch unsere fortschrittlichen Industrie 4.0 Lösungen sind signifikante operative Verbesserung in der Qualität (First-Pass-Yield) von bis zu 30% innerhalb eines Jahres bei entsprechender Reduzierung des Fertigungsausschusses und der Qualitätsrisiken realistisch.

2) Mobiles, revolutionäres Augmented Reality System für Qualitätskontrolle und Wareneingang. Gleicht z. B. mittels Apple Tablet auch komplexe Komponenten / Produkte gegen 3D-CAD-Zeichnungen ab. Durch das System können Sie – statt aufwendiger manueller Kontrolle – die Produktivität Ihrer Mitarbeiter in der Qualitätskontrolle und somit die Qualität in Ihrer Fertigung um den Faktor 6 steigern, da die gleichen Mitarbeiter deutlich mehr Teile auf ihre Qualität prüfen können. Das System ist auch für Containment-Tests bei Qualitätsproblemen bei Lieferanten geeingnet.

Cybersecurity – IT-Sicherheitsscore für Ihr Unternehmen – Wie sicher sind Sie wirklich?

Gut verständliche IT-Cybersecurity-Risikoanalyse: Wir untersuchen Ihre Netzwerk- und Anwendungssicherheit von außen und decken dabei Infektionen, offene Ports, Konfigurationsfehler sowie Datenpannen auf. Wir können ganze Konzerne mit ihren Tochtergesellschaften, Lieferantennetzwerke wie z. B. in der Automobilindustrie, Behörden, Städte, Bundesländer, Universitäten, kritische Infrastrukturen, Krankenhäuser, Stadtwerke, Flughäfen, Seehäfen etc. umfassend analysieren und bei Bedarf objektiv benchmarken.

Angewandte Auftragsforschung auf Spitzenniveau, u. a. mittels Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) – rein erfolgsabhängig ohne Risiko

Auftragsforschung im Bereich Künstliche Intelligenz

In Kooperation mit unserem mittelständischen internationalen Partnerunternehmen, welche die brillantesten Köpfe, u. a. Absolventen aus Stanford und Princeton, beschäftigt, lösen wir die anspruchsvollsten mathematischen Herausforderungen in den Schnittstellen von Physik, Mathematik, Maschinenbau, IT, Elektronik, Optik und künstliche Intelligenz (AI/KI). Das besondere sind die interdisziplinären Entwicklungsteams, u. a. aus IT-Spezialisten, Ingenieuren, Mathematikern und Physikern, die die anspruchsvollste Auftragsentwicklung leisten. Die Vergütung erfolgt rein erfolgsabhängig, d. h. nur bei Erreichen der vorher definierten und vereinbarten Entwicklungsziele müssen unsere Kunden für die Entwicklungsleistung zahlen. Unser Partner hat bereits über 100 Projekte in den folgenden Feldern für führende Unternehmen (u. a. auch mit einem deutschen Automobilhersteller) abgewickelt: Digitale Transformation (Bildererkennung, Mustererkennung, maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz), medizinische Geräte, KI in der Medizin, Robotik, Unterhaltungselektronik und Automobilindustrie. Umfangreiche Erfahrung im Bereich Hardware (IoT, Cloud, Sensorik, analog).

Unser ganzheitliches Konzept zur digitalen Transformation für den Mittelstand

Bei der digitalen Transformation gehen wir ganzheitlich in vier Schritten mit den mittelständischen Unternehmen zusammen vor:

1. Strukturierte IST-Analyse (Reifegrad- und Potentialermittlung in Ihrem Unternehmen), bei Bedarf mit strategischer Überprüfung des Geschäftsmodells und der Firmenkultur

2. Konzepterstellung und Auswahl geeigneter Lösungen und Partnern (aus dem privaten und öffentlichen Bereich)

3. Umsetzung (technische Lösung, Training der Mitarbeiter, u.a. auch in klassischen Lean Management / KVP Methoden, ggf. teilweise öffentlich gefördert)

4. Controlling (Aufbau eines KPI-Systems, um Fortschritt objektiv zu messen)

