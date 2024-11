Industrie-Software-Anbieter mlean feiert 10 Jahre Dauererfolg

Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 unterstützt die Firma mlean Fabriken auf der ganzen Welt bei der digitalen Transformation und Gewinnoptimierung

VALLADOLID, SPANIEN / ACCESSWIRE / 22. November 2024 / mlean, eine B2B-SaaS-Firma mit Sitz in Valladolid, feiert diese Woche den 10. Jahrestag ihres Bestehens.

Das preisgekrönte Unternehmen, das im Jahr 2014 von einer Gruppe erfahrener Ingenieure gegründet wurde, entwickelt Software-Produkte, die Fabriken bei der kontinuierlichen Optimierung und Verschlankung ihrer Produktionsverfahren durch Digitalisierung unterstützen.

Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, das mlean Production System (mPS), ist eine modulare Software, die Fabriken Tools zur Bewältigung jeder einzelnen Phase des Produktionskreislaufs an die Hand gibt und sie so in die Lage versetzt, ein Paket zu schnüren, das ihren individuellen Bedürfnissen gerecht wird.

Das Ergebnis ist weniger Abfall, mehr Effizienz und mehr Ertragsstärke, wie zahlreiche Kunden – darunter auch weltweit anerkannte Marken – berichten.

Kontinuierliche Optimierung mittels Digitalisierung

mPS basiert auf den Kernprinzipien der kontinuierlichen Optimierung und soll Betrieben dabei helfen, ihre Daten zu zentralisieren, die Kommunikation zwischen den Fertigungslinien zu verbessern und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

Mit den KI-gestützten Improvement Drivers lernt das System aus den eingegebenen Daten und macht Optimierungsvorschläge, die den Fertigungsprozess rationeller und effizienter gestalten.

In einem wettbewerbsintensiven Markt punktet mPS als umfassendste Lösung, die es Fabriken ermöglicht, mehrere Tools in einem Dashboard zusammenzuführen. Damit eignet sich die Software auch hervorragend für die Inbetriebnahme mehrerer Fabriken.

mPS ist mittlerweile weltweit in über 500 Betriebsanlagen, mehr als 40 Ländern und bei über 100.000 Einzelanwendern im Einsatz.

Uns geht es darum, Menschen und Prozesse miteinander zu verbinden

Mitbegründer und CEO Roberto Delgado Marcos führt den Erfolg von mlean darauf zurück, dass das System zwei Hauptprobleme in der Produktion gleichzeitig einer Lösung zuführt: die Entstehung von Abfall und der Mangel an Digitalisierung.

Wir glauben an eine abfallfreie Kultur, in der bereits beim ersten Versuch alles reibungslos funktioniert. Genau das wollen wir mit unserer Software erreichen.

Durch die Entwicklung einer umfassenden Lösung für die Industrie 4.0, die sich an den bewährten Praktiken des Lean Manufacturing orientiert, stärkt mPS alle Bereiche des modernen Industriebetriebs.

Für uns endet die Arbeit nicht mit der Softwarenentwicklung. Uns geht es darum, Menschen und Prozesse miteinander zu verbinden und eine schlanke und effiziente Produktion jederzeit und konsequent zu verwirklichen.

Unsere Software ist nicht nur irgendeine Software. Sie ist ein bedarfsgerechtes Tool, das sich an die unterschiedlichen Produktionsphasen anpasst und Fabriken bei der raschen und konsequenten Skalierung unterstützt.

Erfolg und Wachstum im eigenen Land

mlean feiert sein 10-jähriges Jubiläum am Standort des Unternehmens in Valladolid.

Das Unternehmen ist stolz darauf, ein Vertreter der dynamischen Technologie- und Fertigungsbranche Spaniens zu sein, und wurde wiederholt auf regionaler und nationaler Ebene ausgezeichnet, wie etwa von den Spanish National Awards in Industrial Technologies, den Premios Emprendedor und anderen.

Weitere Informationen über mlean erhalten Sie auf der Website mlean.com.

Kontaktdaten:

Marketingteam von mlean

+34 983 07 41 55

marketing@mlean.com

Dazugehöriges Bild:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77552/mlean_112224_DEPRcom.001.jpeg

Quelle: Mobile Lean, S.L.

