Industrieabdeckungen nach Maß für Maschinen und Geräte

Wir fertigen Industrieabdeckungen nach Maß in unserer Produktionsstätte in Deutschland. Egal ob 1 Stück oder 1000 Stück.

Perfekter Schutz für Ihre Industrieabdeckung “ maßgeschneidert von GermanCover In industriellen Umgebungen sind Maschinen hohen Belastungen ausgesetzt: Staub, Späne, Schmiermittel, Temperaturwechsel und mechanische Einflüsse. Eine zuverlässige Abdeckung kann hier entscheidend sein “ sowohl für die Lebensdauer von Anlagen als auch für Sicherheit und Wartungsaufwand.

GermanCover fertigt Industrie- und Maschinenabdeckungen nach Maß, direkt in Deutschland. Ob Einzelstück oder Serienlösung – wir bieten flexible, individuell angepasste Schutzsysteme für Ihre Anforderungen.

Warum unsere Abdeckungen überzeugen

Materialvielfalt & technische Lösungen

Für unterschiedliche Einsätze bietet GermanCover Materialien wie wasserdichte Ripstop-Gewebe, PU-beschichtetes Polyester oder technische Spezialstoffe (z. B. hitze- oder säurebeständig).

Spezialanforderungen möglich

Bei besonderen Anforderungen an Brandschutz, Antistatik, Strahlenresistenz oder Reflektion kann das passende Material direkt in Deutschland beschafft und verarbeitet werden.

Flexibilität & Skalierbarkeit

Egal, ob Sie nur eine Abdeckung benötigen oder größere Stückzahlen – wir sind auf Prototypen, Klein- und Großserien ausgelegt.

Einfache Bestellung mit Skizzenvorlagen

Um Ihnen die Planung zu erleichtern, stellen wir auf unserer Seite interaktive Skizzenvorlagen zur Verfügung. So können Sie einfach Maße eingeben, das Formular abspeichern und direkt an uns senden.

Anwendungsbeispiele & Vorteile

Staub- und Späneschutz

In Zerspanungsbetrieben oder Werkstätten schützen unsere Abdeckungen bewegliche Maschinenteile und Führungssysteme sicher vor störenden Partikeln.

Außeneinsatz & Witterungsschutz

Unsere robusten und UV-stabilisierten Materialien eignen sich auch für den Einsatz im Freien – bei Wind, Regen oder UV-Belastung.

Wartungsfreundlichkeit

Abdeckungen lassen sich so gestalten, dass sie leicht zu reinigen oder abzunehmen sind – ideal für regelmäßige Inspektionen.

Jetzt aktiv werden

Besuchen Sie germancover.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

kippert & Willemsen GbR

Herr Dirk Kippert

bahnallee 19

48703 stadtlohn

Deutschland

fon ..: 025639693429

fax ..: 025639693414

web ..: https://www.germancover.de

email : schutz@germancover.de

