Industrieller Raspberry Pi 4 – optional mit LTE Modem

Janz Tec entwickelt einen industriellen Rechner auf Basis des Raspberry Pi 4 Computemoduls. Dank modularer Bauweise sind auch kundenspezifische Anforderungen adaptierbar.

Im Zusammenhang mit IoT-Thematiken wird oft eine preiswerte Lösung zum Sammeln, Vorverarbeiten und Weiterleiten von Daten gesucht. Durch die bereits vorhandene Community und Basis an frei verfügbarer Software, wie z.B. Node Red oder Datenbankanwendungen, ist der Einstieg in die Entwicklung einer eigenen Anwendung stark vereinfacht. Da die Raspberry Pi Plattform ursprünglich nicht für den industriellen Einsatz entwickelt wurde, erfüllt Sie einige Anforderungen in dem Bereich nur eingeschränkt. Um dies zu umgehen, entwickelt Janz Tec einen industrietauglichen Rechner auf Basis des Raspberry Pi 4 Computemoduls. Dank modularer Bauweise sind auch kundenspezifische Anforderungen adaptierbar.

Unser Raspberry Pi 4 System ist eine Weiterentwicklung unseres erfolgreichen Hutschienen PCs auf Raspberry Pi3+ Basis, welcher mit Raspberry Pi OS ausgeliefert wird und auch die CODESYS Entwicklungsumgebung unterstützt. Geplant ist, dass das System standardmäßig mit 4GB RAM, 8GB eMMC und einer RTC ausgestattet ist. Darüber hinaus werden in der Standardausführung neben einer seriellen Schnittstelle, auch CAN, 2x USB, 1x Gbit LAN, Digital I/O, Bluetooth und WLAN bereitgestellt. Vorgesehen ist zudem auch ein optionales LTE Modul. Durch die modulare Bauweise unseres Raspberry Pi 4 sind kundenspezifische Erweiterungen, wie z.B. weitere Interfaces wie LANs oder kundenindividuelle Wünsche, schnell und mit reduzierten Entwicklungsaufwänden realisierbar.

Die Entwicklung ist bereits gestartet. Der Janz Tec Raspberry Pi 4 wird bis mindestens 2028 verfügbar sein.

Wir sind Experten für das industrielle Internet of Things. Mit unserer Expertise aus fast 40 Jahren entwickeln, realisieren und betreiben wir maßgeschneiderte IoT-Lösungen für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Als mittelständisches Familienunternehmen mit eigener Produktion bieten wir mit unserem IoT-Ecosystem einen ganzheitlichen Ansatz, um Hardware, Software und Prozesse mehrwertorientiert zu vernetzen. Nutzen Sie mit uns die Chancen der Digitalisierung im industriellen Umfeld. Wir setzen diese gewinnbringend für Sie um.

