Infinity Stone erweitert das Lithiumprojekt Galaxy in Quebec

Wichtigste Punkte

– Infinity Stone erweitert sein Landpaket um 2.114 Hektar mittels 36 Claims, die an das unternehmenseigene Lithiumprojekt Galaxy angrenzen.

– Die erweiterten Claims wurden im Anschluss an das Explorationsprogramm im September 2022 als aussichtsreich für LCT-Pegmatite eingestuft.

– Infinity Stone beabsichtigt, ab dem 17. Oktober 2022 weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt Galaxy, einschließlich der erweiterten Claims, durchzuführen.

Vancouver, British Columbia, 12. Oktober 2022 – Infinity Stone Ventures Corp. (CSE: GEMS) (OTC: GEMSF) (FWB: B2I) (das Unternehmen oder Infinity Stone) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen durch Abstecken zusätzliche 2.114 Hektar auf 36 Parzellen erworben hat, die an das unternehmenseigene Lithiumprojekt Galaxy (das Projekt Galaxy) in der Nähe von Mont Laurier, Quebec, angrenzen, wobei die Anträge auf weitere 14 Parzellen noch ausständig sind.

Der Claim-Block liegt etwa 700 Meter nördlich von Infinity Stones Projekt Galaxy und erstreckt sich über etwa 10 Kilometer entlang des westlichen Randes des Lac Petawaga. Das neu erworbene Gebiet wurde im Anschluss an das Explorationsprogramm des Unternehmens im September 2022 als aussichtsreich für LCT-Pegmatite eingestuft. Das Programm umfasste Probenentnahmen, das Freilegen der Aufschlüsse per Hand, Entnahme von Schlitzproben sowie Sprengungen und die Gewinnung einer 150 kg schweren Großprobe von Pegmatitmaterial.

Infinity Stone freut sich, seine Grundfläche auf dem Projekt Galaxy in Quebec zu erweitern, sagte Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone. Das Projekt Galaxy bietet aufgrund historischer Berichte eine sehr aussichtsreiche Gelegenheit für eine Lithiummineralisierung, insbesondere angesichts der Nähe zur Infrastruktur, des einfachen Zugangs und der niedrigen Explorations- und Betriebskosten, so Kalyan weiter.

Infinity Stone beabsichtigt, ab dem 17. Oktober 2022 weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt Galaxy, einschließlich der erweiterten Claims, durchzuführen. Das Explorationsprogramm wird weitere Probenentnahmen aus den im Konzessionsgebiet kartierten 30 Pegmatit-Intrusionsgängen, Sprengungen sowie Prospektionsarbeiten umfassen, bevor das Unternehmen beabsichtigt, noch vor Jahresende eine geophysikalische Magnetik-Untersuchung und ein Bohrprogramm durchzuführen.

Infinity Stones Fokus auf Lithium und Grafit wurde durch die jüngste Ankündigung von Honda und LG Energy Solution bezüglich ihres Joint-Venture-Batteriewerks, das in Fayette County, Ohio, errichtet werden soll, weiter verstärkt. Honda und LG Energy Solution investieren 3,5 Milliarden Dollar in das Werk, das schätzungsweise 2.200 Arbeitsplätze schaffen wird. Infinity Stone setzt sich für die Entwicklung von Ressourcen für Batteriemetalle ein, um die schnell wachsende nordamerikanische Batterielieferkette zu unterstützen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Case Lewis, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über das Lithiumprojekt Galaxy

Das Lithiumprojekt Galaxy umfasst 59 Mineral-Claims mit einer Fläche von 3.467 Hektar im südlichen Quebec sowie 14 weitere anhängige Claim-Anträge etwa 45 Kilometer nordwestlich von Mont-Laurier, Quebec, und 140 Kilometer nördlich der Stadt Gatineau, Quebec. Alle Teile des Konzessionsgebietes sind von der Straße La Vérendrye 13 über den Trans-Canada Highway (Hwy QC-117), der ungefähr in der Mitte des Konzessionsgebietes verläuft, hervorragend zugänglich.

Das Konzessionsgebiet wird von mindestens 30 Pegmatit-Aufschlüssen unterlagert, die 30 Pegmatit-Intrusionsgänge aus dem Laurentium oder jüngerem Gestein der präkambrischen Grenvillian-Serie darstellen. Die allgemeine Streichrichtung der Formation verläuft in nordwestlicher Richtung mit nahezu vertikalem Einfallen. Die fünf mit den Pegmatiten vergesellschafteten Minerale sind Lepidolith, Columbit, Samarskit, Euxenit und Thorianit. Das Konzessionsgebiet ist größtenteils von quartärem Geschiebemergel bedeckt. Sprengungen und Schürfungen haben gezeigt, dass diese Pegmatite im Aufschluss eine Mächtigkeit von 15 bis 18 Metern aufweisen. Die Analyse der Pegmatite ergab anomale Mengen an Lithium, Tantal, Molybdän, Uran und Thorium.

Über Infinity Stone Ventures

Infinity Stone hat es sich zum Ziel gesetzt, neben seinem etablierten SaaS-Lösungsportfolio ein diversifizierter Komplettanbieter für die kritischen Energiemetalle zu sein, die in der sauberen Energierevolution Anwendung finden. Infinity Stone kommt der Nachfrage von Batterie- und Windturbinenherstellern, Atom- und Wasserstoffenergieerzeugern sowie Spekulanten im Energiemetallbereich nach, indem es 100%ige Beteiligungen an Lagerstätten und Vorkommen mit kritischen Mineralen in stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsgebieten erwirbt, die sich in der Nähe der Endverbraucher in nordamerikanischen Produktionszentren befinden.

