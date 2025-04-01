Inflation als Goldpreistreiber

Die Preise ziehen an, hierzulande und auch in den USA. Und Inflation gehört zu den wichtigen Goldpreistreibern.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14.04.2026, 17:00 Uhr Zürich/Berlin

Durch den Iran-Krieg sind die Preise in den USA im März im Vergleich zum März 2025 um 3,3 Prozent angestiegen, so das Bureau of Labor Statistics. Rund drei Viertel des Anstiegs waren den hohen Benzinpreisen geschuldet. Im Februar lag die Teuerung im Vergleich zum Vorjahresmonat noch bei 2,4 Prozent. Ähnlich ist die Lage in Deutschland. Im März betrug laut dem Statistischen Bundesamt die Inflationsrate satte 2,7 Prozent. In Zeiten, in denen die Inflation steigt, wird Gold gerne als Schutz vor Kaufkraftverlust genutzt.

Ein weiterer Faktor, der den Goldpreis antreibt, ist die geopolitische Situation. Kriege und Konflikte veranlassen Anleger ihr Kapital in sichere Anlagen umzuschichten, insbesondere in Gold. Denn Gold ist unabhängig von Unternehmen oder Staaten. Zudem kann es weltweit gehandelt werden und glänzt mit Liquidität. Nicht zu vergessen ist der langfristige Werterhalt, den Gold seit sehr langer Zeit unter Beweis stellt. Auch die Stärke beziehungsweise Schwäche des US-Dollars wirkt sich auf den Goldpreis aus. Aktuell ist der US-Dollar eher schwach, gut also für Gold.

Dass der Goldpreis jüngst gefallen ist, hindert Analysten und Banken nicht Goldpreisprognosen anzuheben, so beispielsweise die Commerzbank oder die UBS. Denn kaum einer geht davon aus, dass der Preisrücksetzer nachhaltig ist. Und früher oder später wird die US-Notenbank die Leitzinsen senken, was wiederum den US-Dollar schwächt und den Goldpreis stärkt. Investoren können nicht nur auf physisches Gold, sondern auch auf die Bergbaugesellschaften setzen, die das Edelmetall in ihren Projekten besitzen.

Fury Gold Mines, – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. 2025 bohrte das Unternehmen auf seinen Projekten insgesamt mehr als 18.000 Meter. Erfreuliche Bohrergebnisse gab es kürzlich vom Eau Claire-Projekt (beispielsweise 11,74 Gramm Gold je Tonne Gestein auf 6,63 Meter).

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende aktuelle Bohrergebnisse, beispielsweise 17,3 Meter mit 22,9 Gramm Gold je Tonne Gestein, deuten auf ein bedeutendes Explorationspotenzial hin. Die Stammaktien der Gesellschaft wurden kürzlich in den VanEck Junior Gold Miners ETF und in den FTSE Canada All Cap Index aufgenommen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold Consolidated (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -)

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen:

https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/us-inflation-teuerungsrate-in-den-usa-steigt-auf-3-3-prozent/ar-AA20ARwc;

https://www.wiwo.de/politik/deutschland/inflation-in-deutschland-verbraucherpreise-auf-hoechstem-stand-seit-anfang-2024/100215673.html;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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