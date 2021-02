Inflation frisst die Zinsen auf – mit den richtigen Investments dagegenhalten

In Idaho darf nun der Schatzmeister in Gold und Silber investieren, das gibt zu denken.

Der Ausschuss für Staatsangelegenheiten des Repräsentantenhauses genehmigte das Gesetz, das als Schutz vor Inflation angesehen wird. Laut dem republikanischen Abgeordneten Ron Nate sei es „angesichts neuer Bedenken hinsichtlich der finanziellen Instabilität ist es für Investoren und für Staaten sinnvoll, sich an reale Vermögenswerte zu wenden, insbesondere in Bezug auf Edelmetalle, um die Anlagen ihrer Fonds zu schützen“.

Heute sind neue Anlagestrategien gefragt, denn das Investitionsumfeld hat sich massiv verändert. Mit Renditeanlagen lassen sich aufgrund des Zinsrückganges keine positiven Realrenditen mehr erwirtschaften. Daher hilft nur die Aktien- und Risikoquoten in einem Portfolio anzuheben. Risikoarme Strukturen wie etwa Staatsanleihen bringen nur sehr niedrige Zinsen.

Die Inflation übersteigt die nominalen Zinsen. Ursächlich ist hier die Bekämpfung der immens gestiegenen Schuldenberge der Staaten. Diese haben ein Rekordniveau erreicht. Viel können die Regierungen dagegen nicht tun. Möglich ist wohl nur ein langjähriger Abbau des Ungleichgewichts durch höheres Wirtschaftswachstum, negative Realrenditen an den Staatsanleihemärkten und vermutlich steigende Steuern und steigende Sozialabgaben.

So lässt dies die veränderte Strategie der großen westlichen Notenbanken erkennen. Die Fed beispielsweise hat bereits klargemacht, dass man diesmal sehr viel später als in früheren Zyklen die Zinsen anheben wird. Da sollte es auch für den normalen Bürger als Anleger eine Überlegung wert sein, sich mal in der Goldbranche, speziell bei Goldunternehmen umzusehen.

In Frage käme etwa Ridgeline Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=mM9SBf4oEVM -. Das Unternehmen besitzt in Nevada vier aussichtsreiche Projekte (Selena, Swift, Bell Creek, Carlin-East), damit insgesamt 125 Quadratkilometer auf historischen Goldtrends.

Auch Ximen Mining – https://www.youtube.com/watch?v=P__zqvq0CqY&t=4s – hat mehrere Projekte im Portfolio. Es sind dies in British Columbia Brett, Amelia, Kennville, Gold Drop (Goldprojekte) und das Treasure Mountain Silberprojekt.

