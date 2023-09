Inflation in der Türkei drängt Türken zum Gold

Fast 60 Prozent macht die Inflationsrate in der Türkei im Vergleich zum Vorjahr aus.

Allein im August sind in der Türkei die Verbraucherpreise um 9,1 Prozent gegenüber dem Juli angestiegen. Bei der Kerninflationsrate (also ohne Energie- und Lebensmittelpreise) ist sogar ein Anstieg von 65 Prozent zu verzeichnen. Die türkische Lira ist schwach, damit werden importierte Waren teurer. Die Benzinpreise sind hoch, ebenso kam es zu Lohn- und Steuererhöhungen, auch die Mietpreise sind nach oben gegangen. Die türkische Lira hat im Vergleich zum US-Dollar in den letzten zwei Jahren ungefähr 70 Prozent an Wert verloren. Der Leitzins liegt inzwischen bei 25 Prozent. Die türkischen Bürger versuchen mit Aktieninvestments und auch mit Goldinvestments dagegenzuhalten. Rechnet man in türkischer Lira, so stieg der Wert des Goldes in diesem Jahr um rund 52 Prozent an. Dementsprechend haben auch die Goldimporte in die Türkei deutlich zugenommen. Diese Entwicklung ist jedenfalls positiv für den Goldpreis zu werten.

Wie sich der hohe Leitzins auf die Konjunktur in der Türkei auswirken wird, wird sich zeigen. Jedenfalls ist mit einer Belastung zu rechnen. Im Vergleich zur Türkei ist die Inflationsrate hierzulande, die für 2023 durchschnittlich sechs Prozent betragen wird, noch niedrig, wenn auch hier deutlich spürbar. Für das kommende Jahr wird für Deutschland mit einer Inflationsrate von 2,4 Prozent gerechnet. Auf jeden Fall dienen Goldinvestments der Absicherung des Vermögens und das gilt weltweit. Auch eine schöne Alternative für Anleger gibt es mit den Werten von Goldunternehmen. Gut aufgestellt sind beispielsweise Condor Gold oder Gold Terra Resource.

In den Nordwest Territorien überzeugt das große und hochgradige Yellowknife City Goldprojekt (918 Quadratkilometer) von Gold Terra Resource – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-terra-resource-corp/ – mit hervorragenden Bohrergebnissen.

Condor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/condor-gold-plc/ – legt den Schwerpunkt auf drei Projekte in Nicaragua. Das La India Goldprojekt (100 Prozent) umfasst 588 Quadratkilometer und deckt 98 Prozent des historischen Goldbergbaugebietes La India ab.

