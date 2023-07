Inhalte von Tax Compliance – Integration in Compliance Management Systeme

Braucht ein Unternehmen ein Tax Compliance Management System?

Ein Compliance Management System beinhalt alle zu beachtenden Gesetze und Regeln in Unternehmen.

Da das Compliance Management Systeme alle Unternehmensbereiche betrifft, ist es sinnvoll, die Inhalte in Sachgebiete aufzuteilen.

Ein großer und sehr wichtiger Bereich ist die Tax Compliance.

Tax Compliance bezieht sich auf die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zum Steuerrecht.

Wichtige Schwerpunkte in der Zusammenfassung:

Korrekte Berechnung der Steuerpflicht

Fristgerechte Zahlung der Steuerlast

Vollständige und zeitgerechte Erfüllung steuerlicher Pflichten

Abgabe ordnungsgemäßer Steuererklärungen

Regelmäßige Schulungen für die Buchhaltung

Tax Compliance Management Systems stellt sicher, dass alle relevanten Steuergesetze eingehalten und alle steuerlichen Pflichten, wie die fristgerechte und korrekte Abgabe von Voranmeldungen und Erklärungen, erfüllt werden

Abhängigkeit von den Vorschriften des Landes der unternehmerischen Aktivität, der Rechtsform und der Organisation

Zielsetzung ist auch die Steueroptimierung, also die Minimierung der Steuerlast durch die Ausnutzung gesetzlicher Gestaltungsspielräume

Regelmäßige Schulungen der Buchhaltung

Prüfung hoher Buchungen nach dem 4 – Augen Prinzip

Braucht man einen Tax Compliance Officer?

Was macht nun ein Tax Compliance Officer?

Ein Tax Compliance Officer sorgt dafür, dass steuerliche Vorschriften unter Beachtung der Steuerstrategie des Unternehmens eingehalten werden und Risiken aus Regelverstößen vermieden werden. Er hat der Geschäftsleitung gegenüber eine Beratungsfunktion.

Wie bei allen Compliance Themen spielt auch bei der Tax Compliance die regelmäßige Risikoanalyse und die Evaluation eine große Rolle. Risiken aus Regelverstößen sollen langfristig vermieden werden.

Was sind weitere Themen, die durch ein Tax Compliance Management System abgedeckt werden sollen?

Korrekte Abgabe von Voranmeldungen und Erklärungen

Beachtung unterschiedlicher Vorschriften

Geltung der Vorschriften abhängig von dem Land, der unternehmerischen Aktivität, der Rechtsform und der Organisation

Zielsetzung weiterhin Steueroptimierung aus betriebswirtschaftlichen Aspekten

Ausnutzung gesetzlicher Gestaltungsspielräume

Sicherstellung gesetzeskonformen Verhaltens im Steuerbereich

Vermeidung von Säumnis- oder Verspätungszuschlägen

Vermeidung von strafrechtlichen und reputativen Risiken, die sich aus etwaigen Gesetzesverstößen ergeben könnten

Es besteht eine Diskussion um die Erforderlichkeit eines Tax Compliance Management Systems. Bei einer entsprechenden Unternehmensgröße und in einigen Branchen ist ein Tax Compliance Officer empfehlenswert.

Vor allem bei irrtümlich falsch abgegebenen Steuererklärungen. Es besteht die Wichtigkeit der Weiterleitung von Steuererklärungsberichtigungen zur strafrechtlichen Würdigung. Beispielsweise bei nachträglicher Erkenntnis, dass eine unrichtige oder unvollständige Steuererklärung abgegeben wurde. Es besteht dann die Pflicht des Unternehmens, dem Finanzamt unverzüglich die Korrektur mitzuteilen. Ein Tax Compliance Officer evaluiert die Erklärungen und kümmert sich um solche Verfahren.

Weiterhin könnte der Tatbestand der Steuerhinterziehung nach § 370 AO oder der Steuerverkürzung nach § 378 AO erfüllt sein.

Eine unverzügliche und ausführliche Meldung ist entscheidend für die Abgrenzung der bloßen Berichtigung von der strafbefreienden Selbstanzeige. Das IDW versteht dabei den Begriff „innerbetriebliches Kontrollsystem“ als einen Teilbereich eines Compliance Management Systems (CMS) und somit wirkt auch ein detailliertes Tax Compliance Management System exkulpierend oder führt zu einer Reduktion der Strafe.

Das Organisationsverschulden des Unternehmens wird in ein Individualverschulden umgewandelt. Es ist somit sehr wichtig, ein Tax Compliance Management System als Präventionsmaßnahme gegen optionale Haftungsschäden zu etablieren.

Wichtige Gesetze im Rahmen der Tax Compliance

Abgabenordnung

Umsatzsteuergesetz, Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung

Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz

Stromsteuergesetz, Stromsteuer-Durchführungsverordnung

Energiesteuergesetz, Energiesteuer-Durchführungsverordnung

Grundsteuergesetz, Grunderwerbsteuergesetz

Inhalte von Tax Compliance

Inhalte von Tax Compliance

