  • Inhouse-Seminare für den Personalrat – In Sachsen und Sachsen-Anhalt. Praxisnah. Grundlagen oder Vertiefung.

    In Sachsen und Sachsen-Anhalt führt die Praktiker-Seminare GbR Inhouse-Seminare für den Personalrat durch. Behandelt wird das Personalvertretungsrecht und die praktische Personalratsarbeit.

    Bild—————————————————-

    Die Praktiker-Seminare GbR führt in Sachsen und Sachsen-Anhalt kostengünstige Inhouse- Seminare für den Personalrat durch.

    Behandelt wird praxisnah das jeweilige Landespersonalvertretungsrecht und die praktische Personalratsarbeit.

    Grundlagen-Seminare (3 Tage) oder Vertiefungs-Seminare (3 Tage).

    Vermittelt werden Rechtskenntnisse und alles, was für eine erfolgreiche und praxisnahe Personalratsarbeit erforderlich ist. Der Dozent (für diese beiden Bundesländer) war selbst viele Jahre Mitglied im Personalrat, des Weiteren 8 Jahre lang ehrenamtlicher Arbeitsrichter, und leitet die Seminare seit vielen Jahren sehr praxisbezogen.

    —————————————————-

    Nähere Infos:

    www.praktiker-seminare.de/46390/home.html
    Und hier:

    www.personalrat-schulungen.de/41526/home.html

    —————————————————-

    Kombinationen mit dem Seminar „Allgemeines Arbeitsrecht für den Personalrat“ (3 Tage) sind möglich.

    Ein solches Kombi-Seminar dauert dann nicht 6 Tage (2 x 3 Tage), sondern nur 5 Tage, wegen der Synergieeffekte.

    —————————————————-

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Praktiker-Seminare GbR
    Herr Axel Quandt
    Ollenhauerstrasse 46
    13403 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 0162-4347095
    web ..: http://www.praktiker-seminare.com
    email : admin@praktiker-seminare.com

    Die Praktiker-Seminare GbR führt bundesweit (kostengünstige) praxisnahe Inhouse- Seminare, insbesondere auch für Personalräte, mit hochqualifizierten Dozenten durch.

    Pressekontakt:

    Praktiker-Seminare GbR
    Herr Axel Quandt
    Ollenhauerstrasse 46
    13403 Berlin

    fon ..: 0162-4347095
    web ..: https://www.personalrat-seminare.com/42471.html
    email : admin@praktiker-seminare.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Inhouse-Seminare für den Personalrat – In Hessen (zum HPVG) und in Niedersachsen (zum NPersVG). Praxisnah.
      In Hessen und in Niedersachsen führt die Praktiker-Seminare GbR Inhouse-Seminare für den Personalrat durch. Behandelt wird das Personalvertretungsrecht und die praktische Personalratsarbeit....

    2. Schulungen und Seminare (Inhouse) für den Personalrat in der Betriebskrankenkasse – BKK – Bundesweit
      Die Praktiker-Seminare GbR führt bundesweit Inhouse-Seminare durch für die Personalräte der Betriebskrankenkassen (BKK) - in allen Bundesländern. Grundlagen des Personalvertretungsrecht....

    3. Inhouse-Seminare und Online-Seminare für den Personalrat / BPersVG und alle Länder-PersVG / bundesweit.
      Schulungen für den Personalrat und Gesamtpersonalrat. Inhouse-Seminare und Online-Seminare für alle Behörden (Bund, Länder, Kommunen), Jobcenter, Ärztekammern u.a. ... Kostengünstig und praxisnah....

    4. Bundesweite Seminare bzw. Inhouse-Schulungen für den Personalrat im Jobcenter – BPersVG i.V.m. SGB II
      Vermittelt wird die Basis für eine erfolgreiche praktische Personalratsarbeit - unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Jobcenters. Behandelt werden das BPersVG und das SGB II....

    5. Inhouse-Seminare für den Personalrat in den BKK (Betriebskrankenkassen).
      Die Praktiker-Seminare GbR führt bundesweit Inhouse-Seminare durch für den Personalrat in den BKK (Betriebskrankenkassen) - nach dem BPersVG bzw. nach allen Länder-PersVG's (LPVG)....

    6. Seminare und Schulungen (Inhouse) für den Personalrat in der Betriebskrankenkasse – BKK – Bundesweit
      Die Praktiker-Seminare GbR führt bundesweit Inhouse-Seminare durch für die Personalräte der Betriebskrankenkassen (BKK) - in allen Bundesländern. Grundlagen des Personalvertretungsrecht....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.