Inka Health von Onco-Innovations startet globales KI-Onkologie-Konsortium zur Förderung der prädiktiven Krebsforschung

Vancouver, Kanada – 5. Juni 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Inka Health Corp. (Inka Health) eine neue strategische Initiative zur Gründung eines globalen Konsortiums zur Förderung der Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) in der Onkologie startet. Dieser grundlegende Schritt, so glaubt das Unternehmen, birgt das Potenzial, eine neue Ära der Zusammenarbeit an der Schnittstelle von KI und Krebsforschung zu gestalten, in der bahnbrechende Erkenntnisse in der Datenwissenschaft direkt zu therapeutischen Erkenntnissen und klinischen Implementationen führen.

Die von Inka Health geleitete Initiative zielt darauf ab, führende Pharmaunternehmen, akademische Einrichtungen und Datenwissenschaftler zu einer vorwettbewerblichen Zusammenarbeit zusammenzubringen, die sich auf die Verbesserung der prädiktiven Modellierung in der Krebsforschung und -entwicklung konzentriert. Die Initiative mit dem Namen Predicting Oncology Outcomes using Multimodal AI (PROmAI) soll als Plattform für hochwirksame Innovationen im Bereich der klinisch relevanten KI dienen, an denen mehrere Interessengruppen beteiligt sind. Durch die Förderung einer frühzeitigen Abstimmung zwischen führenden Wissenschaftlern, Klinikern und Industrievertretern will PROmAI die seit langem bestehenden Barrieren abzubauen, die den translationalen Nutzen der KI in der Onkologie eingeschränkt haben.

Das PROmAI-Konsortium wird sich auf die Entwicklung und Validierung von KI-Ansätzen der nächsten Generation konzentrieren, die Daten aus der realen Welt und aus klinischen Studien integrieren und molekulare, bildgebende, klinische und andere multimodale Quellen umfassen. Diese Methoden sollen die prädiktive Genauigkeit, Interpretierbarkeit, Transportfähigkeit und regulatorische Relevanz von KI in der translationalen Onkologie verbessern. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass ein solcher Ansatz besonders in der Onkologie von entscheidender Bedeutung ist, wo die Heterogenität der Patientenpopulationen und Datentypen weiterhin eine Herausforderung für konventionelle Modellierungstechniken darstellt.

Durch die Schaffung eines vertrauenswürdigen Umfelds für die sektorübergreifende Forschung versucht das Konsortium, Fortschritte in Richtung personalisierter, kosteneffektiverer und ergebnisorientierter Krebsbehandlungen zu beschleunigen. Es soll auch einen Rahmen bieten, um zur Entwicklung von Standards für die Transparenz, den Nutzen und die Vertrauenswürdigkeit von KI in der medizinischen Forschung beizutragen. Auf diese Weise will PROmAI dazu beitragen, zu definieren, wie glaubwürdige, reproduzierbare und ethisch fundierte KI im Kontext der klinischen Arzneimittelentwicklung aussehen sollte.

PROmAI stellt einen strategischen Meilenstein in der Innovationsmission des Unternehmens dar, zu der auch die Entwicklung von KI-gesteuerten Lösungen gehört, die die Ergebnisse für die Patienten deutlich verbessern und den Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung in der Onkologie rationalisieren. Es ist auch ein mutiger Schritt in Richtung der Etablierung von Inka Health als zentraler Impulsgeber für disziplinübergreifende Innovationen in einem der komplexesten und risikoreichsten Bereiche der Medizin.

Die Fortsetzung dieser Initiative spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die nächste Generation von KI in der Medizin nicht allein durch Algorithmen definiert wird, sondern durch die Art und Weise, wie gut wir diese Algorithmen in die realen Komplexitäten der Arzneimittelentwicklung und Patientenversorgung einbetten. PROmAI ist eine natürliche Weiterentwicklung des Ziels von Inka Health, eine führende Rolle bei klinisch glaubwürdigen, wissenschaftlich fundierten KI-Innovationen einzunehmen. Indem wir von Anfang an einen kollaborativen Rahmen schaffen, hoffen wir, nicht nur bei der Entwicklung besserer Modelle, sondern auch bei der Gestaltung der Art und Weise, wie KI die onkologische Forschung in großem Maßstab verantwortungsvoll und zuverlässig beeinflussen kann, an vorderster Front zu stehen, erklärte Paul Arora, Mitbegründer von Inka Health.

Die Initiative befindet sich derzeit in ihrer Gründungsphase, in der formelle Gespräche mit potenziellen Gründungsmitgliedern stattfinden. Weitere Ankündigungen werden gemacht, wenn die wichtigsten Teilnehmer ihre Beteiligung bestätigen und die Pläne für die Zusammenarbeit voranschreiten.

Über Inka Health

Inka Health ist ein Unternehmen, das mit dem Einsatz von KI-gestützten Analysemethoden, die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung durch fortschrittliche kausale KI revolutioniert. Die firmeneigene Plattform SynoGraph ermittelt anhand von KI-gestützten Kausalschlüssen, welche Krebspatienten am ehesten auf bestimmte Behandlungen ansprechen, und bewirkt damit Fortschritte in der Präzisionsmedizin. Durch die Einbindung verschiedenster multimodaler medizinischer Daten aus den Bereichen Genomik, Transkriptomik und Proteomik deckt SynoGraph verborgene Erkenntnisse auf, die sowohl Behandlungsentscheidungen als auch die Planung klinischer Studien optimieren können. Mit dieser Spitzentechnologie unterstützt Inka Health Pharmaunternehmen dabei, die Entwicklung von Arzneimitteln zu forcieren, Fehlschläge bei Studien zu reduzieren und lebensrettende Therapien rascher auf den Markt zu bringen.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem in Bezug auf die geplante Initiative und die weitere Entwicklung, die potenzielle Vermarktung und den Nutzen der Technologien und Expertise des Unternehmens sowie die Aussichten des Unternehmens und zu den Geschäften und Plänen des Unternehmens im Allgemeinen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören die Unfähigkeit, die hierin beschriebene Initiative weiterzuverfolgen, das Scheitern der weiteren Entwicklung, der Erprobung oder der Vermarktung der Technologien des Unternehmens, das Scheitern des Erhalts der behördlichen Genehmigung für die Technologien des Unternehmens und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

