Vancouver, Kanada – 24. April 2025 – Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Inka Health Corp. (Inka Health), am 20. März 2025 eine neue Vereinbarung über analytische Arbeiten mit AstraZeneca Canada (AstraZeneca) unterzeichnet hat Inka Health schloss am 20. März 2025 gegen eine vorgeschriebene Gebühr die neue Vereinbarung über analytische Arbeiten mit AstraZeneca Canada ab. Die Dienstleistungen im Rahmen dieses Projekts sollen bis zum 31. Oktober 2025 abgeschlossen sein.

, um die nächste Phase der Real-World-Evidence (RWE)-Forschung und der wissenschaftlichen Verbreitung zu unterstützen. Das Unternehmen betrachtet dieses erneute Engagement als ein bedeutendes Signal des Vertrauens in die Fähigkeit von Inka Health, die Arzneimittelbewertung, die Einreichungsstrategien und die Evidenzplanung innerhalb des kanadischen Regulierungsrahmens zu unterstützen.

Im Rahmen des neuen, von AstraZeneca in Auftrag gegebenen Arbeitsumfangs wird Inka Health die Entwicklung eines wissenschaftlichen Manuskripts mit Peer-Review leiten, in dem die sich entwickelnde Rolle internationaler RWE bei Einreichungen bei der kanadischen Arzneimittelbehörde (CDA) untersucht wird. Dieses Projekt umfasst eine erweiterte Analyse und Synthese von Erkenntnissen, um zu erfahren, wie Daten, die außerhalb Kanadas generiert wurden, innerhalb des kanadischen regulatorischen Umfelds genutzt werden – ein wachsendes Interesse im Bereich Onkologie und der breiteren pharmazeutischen Entwicklung.

Diese nächste Phase der Arbeit für AstraZeneca bietet eine wertvolle Gelegenheit zu untersuchen, wie internationale Daten aus der realen Welt in behördlichen Einreichungen operationalisiert werden, nicht nur konzeptionell, sondern auch in realen Anwendungen. Sie baut direkt auf der analytischen Grundlage auf, die wir in unseren früheren Arbeiten entwickelt haben, und ermöglicht uns zu untersuchen, wie außerhalb Kanadas generierte Evidenz verantwortungsvoll und effektiv in lokale Zulassungs- und Gesundheitstechnologie-Beurteilungsprozesse integriert werden können, erklärte Paul Arora, CEO von Inka Health.

Dieses erweiterte Engagement baut auf zuvor abgeschlossenen analytischen Arbeiten auf, die im Rahmen des AZ Services Agreement durchgeführt wurden, und vertieft eine strategische Zusammenarbeit, die Inka Health die führende Rolle bei Kausalanalysen und Evidenzübertragungen im regulatorischen und Marktzugangskontext unter Beweis gestellt hat. Die vorherige Phase der analytischen Arbeit konzentrierte sich auf Methoden zur Bewältigung von Verzerrungen und Verallgemeinerungsproblemen bei nicht-lokaler RWE und beinhaltete eine umfassende Überprüfung der Verwendung von RWE in kanadischen Zulassungsanträgen ISPOR. (2025). A Comprehensive Review of Real-World Evidence (RWE) Use in Submissions to Canada’s Drug Agency (CDA). ISPOR 2025 Presentations Database.

. Die Ergebnisse dieser früheren Arbeiten wurden zur Präsentation auf der ISPOR 2025 (vom 11. bis 15. Mai 2025), der führenden globalen Konferenz für Gesundheitsökonomie und Ergebnisforschung, angenommen (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. April 2025).

Über Inka Health

Inka Health ist ein Unternehmen, das mit dem Einsatz von KI-gestützten Analysemethoden, die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung durch fortschrittliche kausale KI revolutioniert. Die firmeneigene Plattform SynoGraph ermittelt anhand von KI-gestützten Kausalschlüssen, welche Krebspatienten am ehesten auf bestimmte Behandlungen ansprechen, und bewirkt damit Fortschritte in der Präzisionsmedizin. Durch die Einbindung verschiedenster multimodaler medizinischer Daten aus den Bereichen Genomik, Transkriptomik und Proteomik deckt SynoGraph verborgene Erkenntnisse auf, die sowohl Behandlungsentscheidungen als auch die Planung klinischer Studien optimieren können. Mit dieser Spitzentechnologie unterstützt Inka Health Pharmaunternehmen dabei, die Entwicklung von Arzneimitteln zu forcieren, Fehlschläge bei Studien zu reduzieren und lebensrettende Therapien rascher auf den Markt zu bringen.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben.

