Innere Unruhe? Nicht mit natürlichen Vitalstoffen

Innere Gelassenheit zu finden, kann schwer sein, gerade in aufwühlenden Zeiten wie diesen. Gut, dass es pflanzliche Mittel gibt, die ohne Nebenwirkungen dabei helfen, die Balance wieder herzustellen.

Seit zwei Jahren hat die Covid-19-Pandemie die Welt im eisernen Griff, der gesellschaftliche Unmut wächst, viele Menschen sind in dem Zuge von wirtschaftlichen Einschränkungen betroffen, und die geopolitische Lage macht den Schlaf auch nicht gerade ruhiger. Dazu kommen die typischen Belastungen des Alltags in Ausbildung, Beruf und Familie. Das Gedankenkarussell dreht sich ohne ersichtlichen Anlass unaufhörlich, aus jeder Mücke wird ein Elefant, die Stimmung ist kontinuierlich auf dem Tiefpunkt oder kurz vor der Explosion. Das Gefühl, immer auf dem Sprung zu sein und trotz großer Müdigkeit nicht einschlafen zu können, zerrt an den Nerven.

„Unruhe hat unzählige Gesichter. Nervöse Unruhe geht meist mit innerer Anspannung einher. Es fehlt an Gelassenheit und Ausgeglichenheit. Betroffene sind dann etwa unkonzentriert, häufiger gereizt, überempfindlich oder gar aggressiv. Zur selben Zeit aber fühlen sie sich müde, antriebslos und wenig belastbar, was auf die Erschöpfung zurückzuführen ist“, sagt Natura Vitalis-Gründer Frank Felte (www.naturavitalis.de). Das Unternehmen aus Essen gilt seit langem als einer der führenden Hersteller für natürliche Nahrungsergänzung und legt höchsten Wert auf kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklungen von Gesundheitsprodukten auf wissenschaftlicher Basis.

Die häufigste Ursache ist ein Übermaß an Stress. Die Auslöser sind vielfältig und von Person zu Person und Situation zu Situation unterschiedlich. Neben physischen Reizen wie starken und anhaltenden Schmerzen oder Umwelteinflüssen wie Lärm können auch berufliche oder private Belastungen wie Termindruck, Mobbing, Beziehungsprobleme sowie die eigene Einstellung. Hat sich die Stressreaktion erst einmal manifestiert, kommen Betroffene auch in Phasen ohne akute Belastung nicht zur Ruhe. „Kopfschmerzen, zitternde Hände, Herzklopfen oder vermehrtes Schwitzen können unangenehme Begleiterscheinungen sein“, erklärt Frank Felte.

Vermeintliche Entspannungsmittel wie Alkohol oder Beruhigungsmittel auf chemischer Basis machen die Situation aber oftmals nicht besser. Daher sind Alternativen wichtig, um sich aus dem Tief heraus zu kämpfen. Die Natur hält sanfte und zuverlässige Helfer bereit. Heilpflanzen wirken auf körperlicher wie auch auf seelischer und geistiger Ebene. „Aufgrund ihrer ganzheitlichen Wirkung können sie Trost, Klarheit und Entspannung bewirken“, weiß Frank Felte.

Besonders bewährt haben sich bei nervöser Unruhe beispielsweise Baldrian, Hafer und Lavendel. Baldrian lindert Unruhezustände am Tag, abends hilft er bei nervös bedingten Einschlafstörungen. Baldrianwurzel-Extrakte finden sich in zahlreichen Mono- und Kombipräparaten, ihre Wirkung ist gut untersucht. Echter Lavendel hilft nicht nur gegen Unruhe, sondern lindert auch Angstzustände sowie nervöse Verdauungsbeschwerden, ebenso wie seit jeher der Extrakt der Passionsblume gegen nervlich bedingte Überreizung eingesetzt wird.

Ebenso gilt Hafer volkstümlich als Heilmittel bei Nervosität und Erschöpfung. Für die homöopathische Anwendung wird die gesamte Frischpflanze verarbeitet, um bei seelischer Erschöpfung, nervöser Unruhe und Schlaf- und Konzentrationsproblemen Linderung zu verschaffen. Hopfen in Form von Tee ist ebenfalls ein guter Helfer gegen innere Unruhe und für einen erholsamen Schlaf. Eine andere Anwendungsmöglichkeit sind Hopfentabletten oder -dragees. Darüber hinaus kann auch ein Vollbad mit 20 Gramm Hopfen für Entspannung vor dem Schlafengehen sorgen.

Frank Felte weist auch auf ein besonderes Produkt aus dem Hause Natura Vitalis hin. „Vitamin B Komplex“ ist ein hochdosiertes Vitamin B-Präparat nach orthomolekularer Formel. Darin findet sich unter anderem Vitamin B6. „Dieses trägt zu einer normalen Bildung roter Blutkörperchen sowie zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Es trägt ferner zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zur normalen psychischen Funktion bei.“ Auch Vitamin B9, ebenfalls bekannt als Folsäure oder Folat, diene der Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Natura Vitalis

Herr Siegfried Deleske

Adlerstraße 29

45307 Essen

Deutschland

fon ..: 0800 6822222

web ..: http://www.naturavitalis.de

email : info@naturavitalis.de

Über Natura Vitalis

Die Gesundheit der Menschen ist die Leidenschaft von Natura Vitalis. Unter dem Motto „natürlich gut“ stellt das Essener Unternehmen Natura Vitalis seit 20 Jahren Gesundheitsprodukte auf rein natürlicher Basis her, um so Wohlergehen und Wohlbefinden zu fördern und langfristig zu erhalten. Die Bandbreite ist groß: Natura Vitalis, das zu den führenden Herstellern natürlicher Nahrungsergänzung und Vitalstoffe in ganz Deutschland gehört und vor allem durch Gründer und Inhaber Frank Felte aus dem TV bekannt ist, bietet die passenden Produkte für so gut wie alle Anwendungsbereiche, von der Nahrungsergänzung bis hin zu Hyaluron-Gels und -Kapseln zur Behandlung von Falten. Ein traditioneller Schwerpunkt ist die vitalstoffreiche Mikroalge Spirulina. Die Algen werden aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften mittlerweile bei der Raumfahrtbehörde NASA eingesetzt. Natura Vitalis war das erste Unternehmen, das Spirulina, dieses „Kraftwerk der Natur“, eingesetzt hat und kultiviert die Alge auf einer eigenen Farm. Natura Vitalis ist ein offizieller Partner des „GOGREEN“-Programms und trägt damit aktiv zum Klimaschutz bei. Weitere Informationen auf www.naturavitalis.de.

Pressekontakt:

Natura Vitalis

Herr Dr. Patrick Peters

Adlerstraße 29

45307 Essen

fon ..: 0170 5200599

web ..: http://www.naturavitalis.de

email : patrick.peters@naturavitalis.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aufgeklärt: Tod von Werner Lamberz als Folge des Arrangierens tödlicher Umstände durch Honecker und Mielke!