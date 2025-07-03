Innocan Pharma berichtet über vielversprechende Ergebnisse aus der Verabreichung von LPT-CBD an Göttinger Minischweine, ein bekanntes Tiermodell in der Arzneimitteltoxikologie

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 20. November 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPD) (Innocan oder das Unternehmen), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmakologie und Biotechnologie, gibt mit Stolz die Veröffentlichung eines Forschungsbeitrags mit dem Titel Liposomal-Cannabidiol Injection: Preliminary Insights into Pharmacokinetics and Safety Characteristics in Göttingen Minipigs and Rabbits im renommierten Fachjournal Precision Nanomedicine (doi.org/10.33218/001c.141764)(1) bekannt.

Die Studie hat gezeigt, dass nach einer einzigen subkutanen LPT-CBD-Injektion bei Minischweinen über einen Zeitraum von 28 Tagen erhöhte CBD-Werte im Plasma nachweisbar waren. Bemerkenswert ist, dass die Minischweine einen mit dem des Menschen vergleichbaren CBD-Stoffwechsel sowie ein günstiges lokales und systemisches Sicherheitsprofil aufwiesen.(1)

In der Studie erhielten drei Kaninchen und drei Göttinger Minischweine eine einmalige LPT-CBD-Injektion in aufsteigender Dosierung. Anschließend wurden die Tiere hinsichtlich ihrer Pharmakokinetik und vorläufigen Sicherheitsparameter untersucht, die Kaninchen über einen Zeitraum von 10 Tagen und die Minischweine über einen Zeitraum von 28 Tagen. Hier die wichtigsten Erkenntnisse:

– Nach einer einzigen LPT-CBD-Injektion war bei den Minischweinen 28 Tage lang eine CBD-Konzentration im Plasma nachweisbar.

– Die Minischweine wiesen hohe Blutwerte des CBD-Metaboliten 7-COOH-CBD auf, ähnlich wie beim menschlichen Stoffwechsel.

– Während des gesamten Studienzeitraums wurden bei den Minischweinen keine Nebenwirkungen beobachtet, was auf eine gute Verträglichkeit des Arzneimittels hindeutet.

– Bei den Minischweinen wurden im Anschluss an die Injektion keine Reaktionen an der Einstichstelle festgestellt, und auch die histopathologischen Befunde waren weitgehend unauffällig.

Göttinger Minischweine werden von den Regulierungsbehörden weithin als relevantes Nicht-Nagetiermodell für die Bewertung der Arzneimittelsicherheit eingestuft. Aufgrund ihrer anatomischen, physiologischen und biochemischen Ähnlichkeiten mit dem Menschen sind sie ein wertvolles translationales Modell für die Pharmakokinetik, Toxizität und Arzneimittelbewertung.

Diese Studie bestätigt zusammen mit ähnlichen Studien an anderen Tiermodellen eine verzögerte Wirkstofffreisetzung von CBD nach einer einzigen subkutanen LPT-CBD-Injektion, erläutert Professor Chezy Barenholz, Vorsitzender im Advisory Board. Darüber hinaus lassen sich vom günstigen lokalen und systemischen Sicherheitsprofil von LPT-CBD bei Minischweinen vielversprechende Hinweise auf eine mögliche Anwendung beim Menschen ableiten.

Dr. Eyal Kalo, Vice President of Research and Development, fügt hinzu: Innocan hat mit der FDA eine Einigung über seinen nicht-klinischen Entwicklungsplan erzielt. Diese Vorstudie bildet eine solide Grundlage für weitere Untersuchungen zur Pharmakokinetik und Sicherheit von LPT-CBD unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

(1) Eyal Kalo et al, Liposomal-Cannabidiol Injection; Preliminary Insights into Pharmacokinetics and Safety Characteristics in Göttingen Minipigs and Rabbits, Precision Nanomedicine, Juli 2025, 1525-41. doi.org/10.33218/001c.141764.

Über Innocan

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment übt Innocan sein Geschäft über die 60%ige Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. aus, die sich auf den modernen, gezielten Online-Verkauf konzentriert.

