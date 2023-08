Innocan Pharma gibt Abschluss der Privatplatzierung bekannt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – (4. August 2023) / IRW-Press / – Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan) freut sich bekannt zu geben, dass es heute eine nicht über Broker vermittelte Privatplatzierung von 8.409.735 Einheiten von Innocan (die Einheiten) zu einem Preis von C$0,23 pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt C$1.934.239 (die Platzierung) abgeschlossen hat.

Jede Einheit besteht aus: (i) einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie), (ii) der Hälfte eines (1) Warrants, der zum Kauf einer Stammaktie der Klasse A berechtigt (jeder ganze Klasse-A-Stammaktienkaufwarrant gilt als ein Klasse-A-Warrant) sowie (iii) der Hälfte eines (1) Warrants, der zum Kauf einer Stammaktie der Klasse B berechtigt (jeder ganze Klasse-B-Stammaktienkaufwarrant gilt als ein Klasse-B-Warrant) (zusammen jeder ganze Warrant der Klasse A und jeder ganze Warrant der Klasse B, ein „Warrant“).

Jeder Klasse-A-Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von drei (3) Jahren ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von C$0,29. Jeder Klasse-B-Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von fünf (5) Jahren ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von C$0,40.

Innocan hat die Absicht, den Erlös aus der Platzierung als Betriebskapital (Working Capital) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die im Zusammenhang mit dem Angebot emittierten Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der in dieser Pressemeldung beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Solche Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) noch unter den geltenden Wertpapiergesetzen einzelner Staaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an bzw. auf Rechnung oder zugunsten von Personen in den Vereinigten Staaten bzw. US-Personen (wie in der Vorschrift S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine entsprechende Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. nach den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung vorliegt.

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die das Potenzial hat, eine hochgradig synergistische Wirkung von regenerierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften zu entfalten, die auf das zentrale Nervensystem (ZNS) wirken. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BISkyGlobal Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln.

Webseite des Unternehmens: www.innocanpharma.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1-516-210-4025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

Dr. Eva Reuter

Investment Relation- Germany

+46-69-1532-5857

e.reuter@dr-reuter.eu

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsorientierte Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Informationen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf das Angebot, einschließlich der Bedingungen, des Zeitplans und der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung geäußerten Erwartungen oder Ergebnissen abweichen. Zu den wesentlichen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Aussagen über das Angebot; die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot; zusätzlicher Finanzierungsbedarf; allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; staatliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden; Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten; und Beziehungen zu Ramot an der Tel Aviv University und der Hebrew University of Jerusalem, Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Infolgedessen sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen über das Angebot verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

