Innocan Pharma nimmt an der ThinkEquity 2024 Investor Conference in New York teil

– und gibt den Relaunch seiner aktualisierten Website für eine noch bessere Anlegererfahrung bekannt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta / IRW-Press / 16. Oktober 2024 – Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (Innocan oder das Unternehmen), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Behandlung chronischer Schmerzen mit liposomalen CBD-Arzneimittelprodukten, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf der am 30. Oktober im Mandarin Oriental Hotel in New York (NY) veranstalteten ThinkEquity Investor Conference 2024 einen Vortrag halten wird.

Das Unternehmen wird über seine vor kurzem erreichten bedeutenden Meilensteine bei der Arzneimittelzulassung berichten, insbesondere über die Genehmigung eines verkürzten Zulassungsverfahrens gemäß 505(2)(b) von der US-Arzneimittelbehörde FDA für seine Anwendungen im Bereich der menschlichen Gesundheit. Im Rahmen seiner Anträge zur Tiergesundheit hat das Unternehmen unter anderem einen Erlass der Sponsorgebühren sowie die Ausstellung einer INAD-Nummer für ein neues veterinärmedizinisches Prüfpräparat (Investigational New Animal Drug) vom FDA Center for Veterinary Medicine erwirkt.

Den Vortrag bei der Anlegerkonferenz am Mittwoch, den 30. Oktober um 14 Uhr Ostzeit (ET) wird Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma, halten (der Vortrag kann auch im Konferenzportal online mitverfolgt werden). Das Führungsteam des Unternehmens wird bei dieser Veranstaltung für One-on-One-Meetings zur Verfügung stehen.

Interessierte Anleger können sich unter folgendem Link für ein Treffen mit der Firmenführung von Innocan anmelden:

www.meetmax.com/sched/event_106721/conference_register.html

Bei der Konferenz weden mehr als 75 Firmen aus unterschiedlichen Sektoren der Technik, Biotechnologie und Energie vertreten sein und ihre Vorträge im Halbstundentakt abhalten bzw. für persönliche Gespräche mit Anlegern und Analysten zur Verfügung stehen. Mit mehr als 600 führenden Branchenexperten, institutionellen Investoren und Family Offices, die als Teilnehmer begrüßt werden können, bietet die ThinkEquity-Konferenz ein hervorragendes Forum, um Innocan zu präsentieren und bedeutsame Kontakte zu renommierten Anlegern und Führungspersönlichkeiten der Branche zu knüpfen.

Innocan ist darum bemüht, seine Unternehmenskommunikation immer weiter zu verbessern und kann in diesem Zusammenhang mit Stolz den Relaunch seiner neu aktualisierten Website ankündigen. Die überarbeitete Website bietet eine schlanke, intuitive Nutzeroberfläche, die es für Kooperationspartner, Pharmaunternehmen und Investoren einfacher macht, auf wichtige Informationen zuzugreifen und stets über die Fortschritte des Unternehmens auf dem Laufenden zu bleiben.

Präsentation | Innocan Pharma

Über Innocan Pharma:

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture (BI Sky Global Ltd.) gegründet, das sich gezielt auf den erweiterten Online-Handel konzentriert.

Weitere Informationen: www.innocanpharma.com

Kontaktinformation:

Für Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Pläne des Unternehmens für die Durchführung von Humanstudien mit seiner LPT-CBD-Plattform, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich der Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses der Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Politik-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie die potenzielle Unterbrechung von Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

